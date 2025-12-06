Rajchl (PRO): Klasická lepševická klauniáda

Jeden ministr za STAN přirovnává Ficovu vládu k fašistům, druhý tam jezdí proti Ficovi demonstrovat a najednou se vrchní tanečnice tohoto mafiánského hnutí, financovaného z Dozimetru, cítí strašně dotčená, že ji do Bratislavy nikdo nepozval, a jak malé dítě se tam chce za každou cenu natruc vetřít.
A pak mi v televizi vypráví o nutnosti konzistence v zahraniční politice s tím, že je důležité, abychom se Slovenskem udržovali dobré vztahy, ať je u vlády kdokoliv. Prostě klasická lepševická klauniáda.
JUDr. Jindřich Rajchl
autor: PV