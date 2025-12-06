Rajchl (PRO): Klasická lepševická klauniáda

06.12.2025 14:04 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k reakci poslankyně STAN Michaely Šebelové na neúčast končící koalice při návštěvě Slovenska

Rajchl (PRO): Klasická lepševická klauniáda
Foto: Repro: YouTube
Popisek: Jindřich Rajchl

Jeden ministr za STAN přirovnává Ficovu vládu k fašistům, druhý tam jezdí proti Ficovi demonstrovat a najednou se vrchní tanečnice tohoto mafiánského hnutí, financovaného z Dozimetru, cítí strašně dotčená, že ji do Bratislavy nikdo nepozval, a jak malé dítě se tam chce za každou cenu natruc vetřít.

A pak mi v televizi vypráví o nutnosti konzistence v zahraniční politice s tím, že je důležité, abychom se Slovenskem udržovali dobré vztahy, ať je u vlády kdokoliv. Prostě klasická lepševická klauniáda.

JUDr. Jindřich Rajchl

  PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
Článek obsahuje štítky

Slovensko , STAN , Rajchl , PRO , Šebelová

