Síly NATO včetně ČR se spojily při „intenzivní“ noční akci v Polsku

Během noci na sobotu provedlo Rusko jeden z největších vzdušných útoků na Ukrajinu od začátku roku. Podle ukrajinských zdrojů bylo vypáleno přes 650 dronů a 51 raket různých typů. V reakci na to polské ozbrojené síly okamžitě aktivovaly své stíhací letouny a pozemní protivzdušnou obranu nad celým územím země.
Polské operační velení (Dowództwo Operacyjne RSZ) oznámilo, že veškeré letecké a pozemní síly byly nasazeny preventivně, aby chránily polský vzdušný prostor a aby včas odhalily případné narušení hranic NATO. Žádné ruské střely ani drony polské území tentokrát nezasáhly, přesto byla operace označena za „intenzivní“.
V oficiálním prohlášení na síti X polské velení poděkovalo spojencům, mezi nimi výslovně i České republice: „Operace vojenského letectva v polském vzdušném prostoru související s údery Ruské federace na Ukrajině byly ukončeny. Pozemní systémy protivzdušné obrany a radarového průzkumu obnovily svůj standardní provoz. Rádi bychom vás informovali, že nebylo pozorováno žádné narušení polského vzdušného prostoru. Děkujeme NATO, španělskému letectvu, českým ozbrojeným silám za jejich podporu, jejich letadla dnes pomohla zajistit bezpečnost na polském nebi. Děkujeme také německému bundeswehru a nizozemským ozbrojeným silám za jejich podporu systémy protivzdušné obrany, které posilují ochranu polského vzdušného prostoru. Polské vojsko neustále monitoruje situaci na území Ukrajiny a zůstává v pohotovosti k zajištění bezpečnosti polského vzdušného prostoru.“
Operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone. Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej.… pic.twitter.com/i0M6y8oKKB— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) December 6, 2025
Poděkování obdrželo také Španělsko, Německo a Nizozemsko, jejichž systémy Patriot jsou v Polsku nasazeny v rámci posílení východního křídla NATO. Polsko, které vynakládá na obranu rekordních téměř 5 % HDP, takovéto noční poplachy zažívá pravidelně – od začátku ruské invaze se odehrály už více než 60krát.
Černochová: žádná hrozba, jednotka se vrátila zpět na základnu
Ministryně obrany v demisi Jana Černochová uvedla, že z preventivních důvodů ochrany východní hranice Polska byla aktivována česká vrtulníková jednotka, aby pomáhala polskému letectvu. K zásahu nedošlo, nad územím Polska nebyla žádná hrozba, jednotka se vrátila zpět na základnu.
Z vyjádření ministryně obrany v demisi Jany Černochové pro ČT k aktivaci českých vrtulníků v polském vzdušném prostoru kvůli masivním ruským útokům na Ukrajinu: pic.twitter.com/CBSsA7me3H— ČT24 (@CT24zive) December 6, 2025
Ruský útok zasáhl především západní a centrální Ukrajinu, včetně Kyjeva a Lvova. Podle ukrajinského letectva bylo zničeno přes 280 cílů. Desítky dronů a raket dopadly na obytné čtvrti a energetickou infrastrukturu. Zemřelo nejméně 12 civilistů, desítky lidí jsou zraněny.
Ruská nadílka na Mikuláše
Na Ukrajině během soboty odstraňovali následky ruských útoků. „V mnoha regionech v současné době probíhají rekonstrukční práce po nočních ruských úderech na civilní infrastrukturu. Bohužel dochází ke zkáze. Hlavní budova vlakového nádraží ve Fastivu byla vypálena při útoku dronu. Z vojenského hlediska to byl bezvýznamný útok. Údery byly provedeny i na podniky a obytné budovy v Kyjevské oblasti. Zasaženy byly Dněpropetrovská, Černihivská, Záporoží, Oděská, Lvovská, Volyňská a Mykolajivská oblast. Vypáleno bylo více než 650 dronů a 51 raket, včetně aerobalistických a balistických. V regionech jsou zranění. Všem je poskytována pomoc,“ informoval prezident Volodymyr Zelenskyj.
? ???????? ???????? ????? ???????? ?????????????? ?????? ????? ???? ?????????? ?????? ?? ????????? ??????????????. ?, ?? ????, ??????????. ??? ????? ??????? ? ??????? ??????? ??????? ??????? ???????. ????????????? ? ?????????? ????? ???? ????, ? ??????? ?? ????? ?? ???????? ??.… pic.twitter.com/vkp2vU7nL6— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) December 6, 2025
Dále uvedl, že hlavními cíli těchto úderů byla opět energetika. „Záměrem Rusů je ublížit milionům Ukrajinců. Už klesli tak hluboko, že na Mikuláše odpalují rakety na mírová města. Proto je potřeba dalšího tlaku. Sankce musí fungovat, stejně jako naše protivzdušná obrana, a proto musíme i nadále podporovat obránce života. Děkujeme všem, kteří na tom pracují,“ napsal Zelenskyj na síti X.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Naďa Borská