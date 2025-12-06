Síly NATO včetně ČR se spojily při „intenzivní“ noční akci v Polsku

06.12.2025 14:59 | Monitoring

Masivní noční útok na Ukrajinu vyprovokoval polskou armádu k aktivizaci protivzdušné obrany nad celým územím země. Veškeré letecké a pozemní síly byly nasazeny preventivně. Do akce šli také Španělé, Češi, Němci a Nizozemci. Žádné ruské střely ani drony polské území nezasáhly. Poláci děkují za pomoc a zůstávají v pohotovosti.

Síly NATO včetně ČR se spojily při „intenzivní“ noční akci v Polsku
Foto: Repro Zelenskyj, X
Popisek: Noční útok na Ukrajinu

Během noci na sobotu provedlo Rusko jeden z největších vzdušných útoků na Ukrajinu od začátku roku. Podle ukrajinských zdrojů bylo vypáleno přes 650 dronů a 51 raket různých typů. V reakci na to polské ozbrojené síly okamžitě aktivovaly své stíhací letouny a pozemní protivzdušnou obranu nad celým územím země.

Polské operační velení (Dowództwo Operacyjne RSZ) oznámilo, že veškeré letecké a pozemní síly byly nasazeny preventivně, aby chránily polský vzdušný prostor a aby včas odhalily případné narušení hranic NATO. Žádné ruské střely ani drony polské území tentokrát nezasáhly, přesto byla operace označena za „intenzivní“.

V oficiálním prohlášení na síti X polské velení poděkovalo spojencům, mezi nimi výslovně i České republice: „Operace vojenského letectva v polském vzdušném prostoru související s údery Ruské federace na Ukrajině byly ukončeny. Pozemní systémy protivzdušné obrany a radarového průzkumu obnovily svůj standardní provoz. Rádi bychom vás informovali, že nebylo pozorováno žádné narušení polského vzdušného prostoru. Děkujeme NATO, španělskému letectvu, českým ozbrojeným silám za jejich podporu, jejich letadla dnes pomohla zajistit bezpečnost na polském nebi. Děkujeme také německému bundeswehru a nizozemským ozbrojeným silám za jejich podporu systémy protivzdušné obrany, které posilují ochranu polského vzdušného prostoru. Polské vojsko neustále monitoruje situaci na území Ukrajiny a zůstává v pohotovosti k zajištění bezpečnosti polského vzdušného prostoru.“

Poděkování obdrželo také Španělsko, Německo a Nizozemsko, jejichž systémy Patriot jsou v Polsku nasazeny v rámci posílení východního křídla NATO. Polsko, které vynakládá na obranu rekordních téměř 5 % HDP, takovéto noční poplachy zažívá pravidelně – od začátku ruské invaze se odehrály už více než 60krát.

Černochová: žádná hrozba, jednotka se vrátila zpět na základnu

Ministryně obrany v demisi Jana Černochová uvedla, že z preventivních důvodů ochrany východní hranice Polska byla aktivována česká vrtulníková jednotka, aby pomáhala polskému letectvu. K zásahu nedošlo, nad územím Polska nebyla žádná hrozba, jednotka se vrátila zpět na základnu.

Ruský útok zasáhl především západní a centrální Ukrajinu, včetně Kyjeva a Lvova. Podle ukrajinského letectva bylo zničeno přes 280 cílů. Desítky dronů a raket dopadly na obytné čtvrti a energetickou infrastrukturu. Zemřelo nejméně 12 civilistů, desítky lidí jsou zraněny.

Ruská nadílka na Mikuláše

Na Ukrajině během soboty odstraňovali následky ruských útoků. „V mnoha regionech v současné době probíhají rekonstrukční práce po nočních ruských úderech na civilní infrastrukturu. Bohužel dochází ke zkáze. Hlavní budova vlakového nádraží ve Fastivu byla vypálena při útoku dronu. Z vojenského hlediska to byl bezvýznamný útok. Údery byly provedeny i na podniky a obytné budovy v Kyjevské oblasti. Zasaženy byly Dněpropetrovská, Černihivská, Záporoží, Oděská, Lvovská, Volyňská a Mykolajivská oblast. Vypáleno bylo více než 650 dronů a 51 raket, včetně aerobalistických a balistických. V regionech jsou zranění. Všem je poskytována pomoc,“ informoval prezident Volodymyr Zelenskyj.

Dále uvedl, že hlavními cíli těchto úderů byla opět energetika. „Záměrem Rusů je ublížit milionům Ukrajinců. Už klesli tak hluboko, že na Mikuláše odpalují rakety na mírová města. Proto je potřeba dalšího tlaku. Sankce musí fungovat, stejně jako naše protivzdušná obrana, a proto musíme i nadále podporovat obránce života. Děkujeme všem, kteří na tom pracují,“ napsal Zelenskyj na síti X.

Psali jsme:

Dva bývalí. Hašek s Čaputovou se potkali na Slovensku
Foltýn hostoval před zvláštním evropským výborem. „Neudělali jsme nic.“
Příliš měkký Zelenskyj. Na Ukrajině se rýsuje budoucnost
Řehka a pistole s jedním nábojem. Velitelé jako Ozzák. Fidler opět griluje armádu

 

Zdroje:

https://kyivindependent.com/at-least-3-injured-in-russian-missile-drone-strikes-on-kyiv-oblast/

https://t.co/CBSsA7me3H

https://t.co/i0M6y8oKKB

https://t.co/vkp2vU7nL6

https://twitter.com/CT24zive/status/1997257297798611048?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/DowOperSZ/status/1997198784879616032?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1997232526138421267?ref_src=twsrc%5Etfw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Černochová , NATO , Polsko , Rusko , Ukrajina , útok , zahraničí , Armáda ČR , protivzdušná obrana , Zelenskyj

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Myslíte si, že rozsáhlá vojenská operace byla na místě (hlasujte "Rozhodně souhlasím"), nebo šlo jen o demonstraci připravenosti jednotek NATO (hlasujte "Rozhodně nesouhlasím")?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Naďa Borská

Kdo povládne

Od úterý budeme mít nového premiéra, podle všeho ale vládu ne a kdo ví, kdy vláda bude. To budeme jako bez vlády? Nebo bude nový premiér mít pod sebou končící ministry v demisi, kteří jsou ale úplně z jiného politického tábora? Děkuji za odpověď.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Kmínem proti nadváze i vysokému cholesteroluKmínem proti nadváze i vysokému cholesterolu Omýváním syrového kuřecího masa si dost zahráváteOmýváním syrového kuřecího masa si dost zahráváte

Diskuse obsahuje 14 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Normálka, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseQ , 06.12.2025 15:46:25
na Seznamu je o úspěšných úderech Ukrajiny na ruské plynovody a ropovody. Takže Rusové to Ukrajincům oplácejí, není se co divit. Bohužel, zatím "někteří" politici, kterých se to přímo netýká, chtějí válčit. Životy jiných jsou jim ukradené.

|  5 |  0

Další články z rubriky

„Najdou mezeru.“ Starosta a expolicista tuší další kroky proti Babišovi

12:45 „Najdou mezeru.“ Starosta a expolicista tuší další kroky proti Babišovi

„Jak znám současné vládní politiky, včetně Pirátů a médií, pokusí se najít nějakou mezeru, to se pak…