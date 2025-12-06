Tomský: ODS musí zpět ke Klausovým kořenům

Alexander Tomský, konzervativní myslitel, nakladatel a politolog, který velkou část života strávil v Británii, kde se pracovně setkal i s Margaret Thatcherovou, byl hostem pořadu Osobnost Plus Barbory Tachecí. V úvodu rozhovoru si posteskl: „Česká republika se v každodenní politice zabývá směšnými kauzami a promiňte mi ten výraz prkotinami, což odráží národní mentalitu. Hlavním problémem je, že se politika nevěnuje podstatným věcem, přestože je nutné provést obrovskou zásadní ekonomickou reformu. Češi vždycky sedí za bukem a čekají, jak to v Evropě dopadne.“
Podle Tomského by Občanská demokratická strana měla obnovit svou politiku návratem ke kořenům pravicové strany, jakou byla Klausova ODS v 90. letech. „Ačkoliv v České republice a ve většině Evropy chybí poptávka po pravicové politice, protože kontinent je svou podstatou sociálnědemokratický, ODS by se měla soustředit na pravicový konzervatismus, který v současné politice chybí. Tento směr zažívá mírné úspěchy v zahraničí, kde se tradiční sociální demokracie změnila v novou progresivistickou levici, která to přehnala,“ konstatuje politolog.
Příliš mnoho úředníků, ale i policistů a hasičů
Pro realizaci zásadních ekonomických reforem je podle něj třeba soustředit se na několik klíčových oblastí. „Je třeba snížit byrokracii a zredukovat státní aparát. Základní stavební kámen reformy spočívá v řešení nesmírné spleti byrokratických pravidel a obrovského počtu státních zaměstnanců. Z ekonomického hlediska se ČR zbláznila,“ míní Tomský.
Je prý také třeba snížit počet zaměstnanců. Například policistů a hasičů je zhruba čtyřikrát víc než před 30 lety. „V samosprávě je zaměstnáno až 500 tisíc osob, to je absurdita,“ domnívá se Tomský.
Navrhuje zjednodušení administrativy. Příkladem přebujelé struktury je Praha, která má 22 městských částí a 57 podčástí, zatímco Varšava má šest a Berlín čtyři. Reforma by měla přinést snížení daní a omezení sociálního státu. Tomský také kritizuje neschopnost rychle stavět, například dálniční systém, což se projevuje zvláště ve srovnání s Polskem.
„Pokud by se Česko mělo vrátit k principům pravicového konzervatismu, mohlo by to vést k rozumné konzervativní politice. Tato politika by mohla být postavena na návratu k tradičním hodnotám,“ míní Tomský, jenž je kritikem „genderismu“ i Evropské unie, která podle něj „žije v nějakých halucinacích“.
„EU dlouho žila v blahé představě, že může všechno regulovat a sjednocovat, a že vytvoří dotační politiku kvůli klimatu a dalším věcem. Současně s těmito kroky, jako je otevírání hranic masové imigraci, Evropa odzbrojila. Amerika by proto neměla Evropu financovat, když si Evropané tyto problémy způsobili sami,“ soudí politolog.
Zmínil britského politika Nigela Farage. „Dvaadvacet let bojoval za brexit a nakonec ho prosadil proti všem stranám a proti celé inteligenci,“ zdůraznil znalec poměrů ve Velké Británii.
Zásadní problém Česka podle Tomského spočívá v tom, že neexistuje poptávka po skutečné hluboké reformě. „Oslabilo by to sociální stát, což je nepopulární opatření. Lidé mohou s myšlenkami reformy souhlasit, ale v konečném důsledku chtějí tak trochu socialismus,“ uvedl politolog.
Pokus o realizaci zásadní ekonomické reformy v Česku, kde není poptávka po omezení sociálního státu a byrokracie, je jako snaha prodat zimní kabáty v létě – ačkoliv by lidé z dlouhodobého hlediska potřebovali snížit náklady na vytápění, jejich okamžitá touha je vlažná a orientovaná na bezprostřední komfort. „S českou mentalitou a sociálnědemokratickým myšlením národa návrat klasické pravice není možný,“ posteskl si politolog.
Babiše by prezident jmenovat neměl
Vyjádřil se také k tomu, jak by měl prezident Petr Pavel postupovat ohledně jmenování ministrů. „Neměl by jmenovat lidi, jako je pan Turek nebo pan Rajchl, jelikož lidé jako Turek, Rajchl, Okamura nebo Babiš nemají v politice vůbec co dělat. Chápu, že prezident může vytvářet nátlak na budoucího potenciálního premiéra, aby některého ministra nejmenoval. Zatímco prezident jmenuje premiéra a nese za něj zodpovědnost, za jednotlivé ministry nese zodpovědnost premiér, který je navrhuje,“ připouští Tomský.
Nicméně by prezident podle něj neměl jmenovat ani Andreje Babiše. Pokud by situace ohledně jmenování ministrů dospěla ke kompetenční žalobě, mohl by to být krok vpřed, protože Ústavní soud by konečně řekl, jak to s rozdělením zodpovědnosti je. „Situace nejspíš dopadne typicky po Česku, a to tak, že Babiš bohužel bude premiérem a pan Turek pravděpodobně ministrem, což je velice špatné,“ soudí politolog.
Lituje, že se do vlády dostávají i nevzdělaní lidé. „Česká republika měla už dříve ministra zahraničních věcí, který byl úplný idiot a nevzdělanec,“ řekl Tomský.
autor: Naďa Borská