Armáda ČR: Vyzkoušej si armádu nanečisto, přihlášky na letní výcvik pro středoškoláky jsou spuštěny

Armáda České republiky spustila registrace na další ročník letního Dobrovolného vojenského cvičení (DVC) pro středoškoláky se zájmem o obranu státu, osobní rozvoj a autentickou zkušenost s vojenským prostředím. V roce 2026 nabídne program 800 míst u deseti jednotek napříč celou republikou. Přihlásit se mohou studenti druhých až čtvrtých ročníků, kteří dosáhnou plnoletosti nejpozději v den podání přihlášky. Ty je možné podávat až do 20. března 2026 prostřednictvím portálu ZDE.
Tímto krokem Armáda ČR navazuje na úspěchy předchozích ročníků a reaguje na rostoucí zájem mladých lidí o možnost vyzkoušet si vojenský výcvik v praxi bez nutnosti okamžitého a dlouhodobého závazku ke službě. DVC představuje také příležitost osvojit si schopnosti důležité nejen pro službu v uniformě, ale i pro běžný život.
Program je vytvořen tak, aby účastníkům přinesl ucelený pohled na vojenskou přípravu a umožnil jim porozumět tomu, co služba v armádě obnáší – ať už jde o každodenní disciplínu, týmovou dynamiku, nebo nároky na fyzickou i psychickou odolnost. V rámci čtyřtýdenního intenzivního výcviku si studenti osvojí velké množství schopností. Patří mezi ně například střelecká a taktická příprava, manipulace se zbraní, taktický pohyb, maskování, orientace v terénu, základy přežití, zdravotnická příprava, a především schopnost fungovat v týmu.
Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?
Anketa
Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?
Zkušenosti z minulých ročníků ukazují, že účastníci získávají větší sebevědomí, lepší povědomí o vlastních schopnostech a hlubší pochopení hodnot spojených s vojenskou službou a obranou vlasti. DVC zároveň přispívá k rozvoji občanské odpovědnosti a rozšiřuje povědomí o tom, že obrana země není úkolem pouze armády, ale celé společnosti.
Armáda ČR dlouhodobě zdůrazňuje, že zapojení mladé generace do aktivit, které podporují její připravenost a povědomí o bezpečnostní situaci, je nezbytné pro budoucnost armády i samotné společnosti. Program tak nejen inspiruje k možné kariéře vojáka z povolání nebo vstupu do aktivní zálohy, ale také nabízí možnost lépe pochopit roli armády v kontextu aktuálního dění.
Náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Karel Řehka připomíná, že rostoucí zájem studentů o vojenský výcvik je důkazem jejich odpovědnosti a odhodlání. Podle něj stále více mladých lidí hledá způsob, jak přispět k obraně země a převzít svůj díl odpovědnosti. DVC jim umožňuje zjistit, co služba v armádě obnáší, a získat zkušenosti užitečné i pro běžný, civilní život.
Úspěšní absolventi výcviku získávají status vojáka v záloze a finanční odměnu ve výši 46 793 korun před zdaněním. Pro většinu z nich je však největším přínosem samotná zkušenost: překonání vlastních limitů, poznání nových lidí se stejnými hodnotami a možnost nahlédnout do prostředí, které je veřejnosti běžně nepřístupné.
Program klade důraz na bezpečnost, kvalitní instruktorský dohled a otevřenou komunikaci s účastníky i jejich rodinami, což přispívá k pozitivnímu vnímání armády.
Výcvik začne 7. července 2026 a bude zakončen 31. července slavnostní přísahou. Podrobné informace o podmínkách účasti, průběhu cvičení, lokalitách i přihlašovacím procesu jsou dostupné na portálu ZDE.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva