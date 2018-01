Rok 2018 pro řidiče: Další dálnice bez poplatku, zamezení emisním podvodům, řidičák na všech úřadech

Další kilometry dálnic bez poplatku (leden)

Od ledna příštího roku budou vyjmuty ze zpoplatnění další vybrané úseky dálnic. Bez poplatku bude nově dalších 41 kilometrů na pěti dálničních úsecích. Známka nebude potřeba na D3 kolem Veselí nad Lužnicí, na D6 mezi Chebem a Karlovými Vary, na D55 kolem Otrokovic, bez poplatku bude nově také D52 u Pohořelic nebo část dálnice D46 u Hněvotína, což umožní bezplatné využití obchvatu Olomouce na dálnici D35. Ministerstvo tak navazuje na své rozhodnutí z minulých let, kdy ze zpoplatnění vyjmulo 145 kilometrů dálnic, které vedly nedaleko měst.

Stanice měření emisí budou fotografovat všechny kontrolované vozy (leden)

Stanice pro měření emisí budou mít od 1. ledna povinnost pořizovat fotodokumentaci měřených vozidel. Stanice zároveň budou muset být připojeny do Centrálního informačního systému ministerstva dopravy, do kterého budou obrazový záznam a výsledky měření on-line ukládat. Stejný systém už od ledna 2016 funguje na STK. Nový způsob zaznamenávání měření emisí by měl zabránit podvodům s kontrolami.

Už nebude možné, aby vozidlo, které stanici vůbec nenavštíví, dostalo protokol o úspěšné kontrole. Zároveň se zúží prostor pro to, aby vozidlo, které neprojde měřením na jedné stanici, odjelo na jinou, kde projde. V protokolech totiž budou zaznamenávány časy a doba kontrol. Stejně jako na STK bude mechanik na emisích dokumentovat pohled na vozidlo zepředu i zezadu, výrobní štítek, tachometr a VIN kód. Pořízené snímky poslouží i jako další zdroj kontroly počtu najetých kilometrů.

Změna zároveň zjednoduší administrativu na SME. Pokud jednou stanice zapíše údaje o vozidlu do systému, tak při dalším měření už jej pouze vyhledají a nebudou muset údaje zapisovat znovu. Stanice, které budou chtít od ledna měření emisí provádět, se musí do systému zaregistrovat. K 1. lednu budou mít motoristé na webu Ministerstva dopravy k dispozici interaktivní mapu stanic měření emisí, které měření provádějí.

Registrační značky s hologramem (leden)

Od ledna 2018 se začnou na nových vozidlech intenzivněji objevovat tabulky registračních značek opatřené hologramem. Autodestruktivní holografická známka je nový ochranný prvek; nahradil ten předchozí, který byl prováděný laserem do ochranné reflexní fólie. Holografickou známku zajišťuje, dodává a na tabulky registračních značek nalepuje přímo dodavatel tabulek. Podobné známky používají i některé státy EU.

Autoškoly aktualizované eTesty (polovina roku)

Zhruba v polovině roku dojde k aktualizaci otázek v aplikaci eTesty, která se používá při závěrečné zkoušce z předpisů o provozu na pozemních komunikacích. V rámci aktualizace elektronických testů dojde k doplnění nebo výmazu vybraných otázek.

O řidičský průkaz bude možné požádat na jakémkoliv úřadě (červenec)

Od 1. července 2018 budou mít motoristé možnost požádat o vydání nebo o výměnu řidičského průkazu na jakémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Doposud bylo nutné vyřizovat veškeré náležitosti týkající se agendy řidičů na úřadě v místě trvalého bydliště.

Dalším zjednodušením administrativy pro řidiče je to, že od 1. července nebudou muset nosit na úřad papírovou fotografii. Úředníci budou pořizovat fotografie digitální, stejně jako je tomu u občanských průkazů.

Na jakémkoli úřadě obce s rozšířenou působností bude také možné požádat si o vydání mezinárodního řidičského průkazu, o výpis z evidenční karty řidiče, výpis z bodového hodnocení, ale také např. vzdát se řidičského oprávnění.

Možnost vyřizovat si potřebné doklady na jakémkoli úřadu se vztahuje i na řidiče profesionály, týkat se totiž bude také vydání paměťové karty řidiče nebo uznání profesní způsobilosti řidiče.

