SANEP: V březnu by drtivě vyhrálo ANO. Do Sněmovny by se dostala ODS a Piráti

Jak vyplývá z aktuálního měření společnosti SANEP, volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky by koncem března vyhrálo hnutí ANO se ziskem 33,1 %, což znamená oproti únoru tohoto roku nárůst o 0,4 procentního bodu. Hnutí ANO tak zůstává v současné době jednoznačně nejsilnější opoziční stranou a s velkým náskokem drtí všechny ostatní politické strany a hnutí na naší domácí politické scéně.

Na druhém místě by nyní skončila dosud nejsilnější strana vládní pětikoalice ODS v čele s premiérem Petrem Fialou, a to se ziskem 13,3 procentního bodu, čímž si oproti únoru o 0,2

procentního bodu pohoršila.

Třetím politickým subjektem, který by se koncem března letošního roku dostal do Sněmovny PČR, jsou Piráti v čele s Ivanem Bartošem, a to se ziskem 9,9 procentního bodu. Piráti jsou jedinou stranou z vládní pětikoalice, které preference nadále rostou. Oproti únoru si tato strana připsala k dobru hned dva procentní body.

Čtvrtou pomyslnou příčku v nynějších hypotetických volbách do Sněmovny PČR by nyní obsadilo hnutí SPD v čele s jeho předsedou Tomiem Okamurou, a to se ziskem 9,6 procentního bodu, čímž si toto hnutí polepšilo oproti únoru o 0,3 procentního bodu.

Na pátém místě by v aktuálním měření skončila strana PRO pod vedením Jindřicha Rajchla, a to se ziskem 6,4 procentního bodu, čímž si tato strana oproti minulému měsíci polepšila o 0,3 procentního bodu. Rajchlovi se začíná dařit sjednocovat dosud roztříštěné hlasy nespokojených občanů, jejichž hlasy v minulých sněmovních volbách propadly.

Žádný jiný politický subjekt by se v současné době do Sněmovny PČR nedostal.

Před branami do Sněmovny by se v březnu ocitlo vládní hnutí STAN pod vedením jejího předsedy a současného ministra vnitra Víta Rakušana, které by v nynějším průzkumu společnosti SANEP obsadilo šestou příčku, a to s aktuálním ziskem 4,3 procentního bodu.

Na sedmém místě by v hypotetických březnových volbách skončila TOP 09, a to se ziskem 4,1 procentního bodu.

Na konci pomyslného pelotonu by se umístila vládní strana KDU-ČSL, která je součástí trojkoalice SPOLU, a to se ziskem 3,4 procentního bodu.

Výsledky šetření společnosti SANEP představují aktuální teoretické volební zisky politických stran a hnutí zastoupených ve Sněmovně Parlamentu České republiky a dále stran a hnutí, které v šetření dosáhly nebo překročily v březnu letošního roku pěti procentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny PČR:

Metodologie

Výše uvedený exkluzivní průzkum společnosti SANEP byl proveden ve dnech 23. – 29. března 2023 na vybrané skupině v souhrnu 1.432 dotázaných, kteří představují reprezentativní

vzorek obyvatel ČR ve věku 18+ let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu 220 tisíc registrovaných uživatelů 11.876 dotázaných.

Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu.

Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatelse pohybuje v rozmezí +-1,5%.

Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

Průzkum březnových volebních (nikoli stranických) preferencí vychází pouze z hlasů 66,7 % respondentů, kteří představují vzorek rozhodnutých voličů.

Veškeré uvedené výsledky a modely jsou platné pouze v daný okamžik sběru dat.

