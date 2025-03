SFŽP: Obce mohou opět žádat o dotace na domovní čistírny odpadních vod

„Každý sedmý obyvatel Česka není připojený na kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod, tomu mj. odpovídá i nedostatečná kvalita povrchových vod v ČR. Jedná se většinou o lokality, kde náklady nebo technické podmínky výstavbu velké ČOV neumožní. V takových případech se jako ideální řešení nabízí soustava domovních čistíren (DČOV). Kromě čisté vody a nižších nákladů pro občany přináší soustava další velký benefit v tom, že vyčištěná voda zůstává na místě a lze ji dále využít, třeba na zalévání,“ představuje hlavní benefity ministr životního prostředí Petr Hladík.

Dotace na domovní čistírny poskytuje Ministerstvo životního prostředí dlouhodobě. Aktuálně vyhlášená dotační výzva je již pátá v pořadí a celkem tak rezort od roku 2016 vyčlenil na jejich podporu již přes 1,25 miliardy korun.

Nová dotační výzva má velmi podobné podmínky jako ty předchozí. Rezort přispěje na vybudování soustavy domovních čistíren odpadních vod u rodinných či bytových domů do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel. Soustava musí přitom odkanalizovat minimálně 30 procent z celkového počtu obyvatel v dané části obce či města.

„Pro obce máme aktuálně připraveno 300 milionů korun. Výše příspěvku na jednu čistírnu je odstupňována podle kapacity čistírny od 100 do 240 tisíc korun. Nově žadatele nelimitujeme zastropováním maximální míry podpory a výsledná dotace, kterou obdrží, tak bude čistě daná počtem vybudovaných čistíren a jejich typem,“ doplňuje ministr Petr Hladík.

Vybudovat domovní čistírny odpadních vod se chystá například menší obec Petrov v Jihomoravském kraji. Dotaci na projekt získala už z předchozí výzvy.

„Vybudovat soustavu domovních čistíren jsme se rozhodli proto, že se dle našeho názoru jedná o nejefektivnější způsob, jak zajistit odkanalizování obce naší velikosti. Rozpočet akce kalkulujeme ve výši cca 9 mil. Kč, přičemž dotace poskytnutá ze Státního fondu životní prostředí ČR činí 5,7 mil. Kč. Projekt předpokládá vybudování 38 domovních čistíren, čímž zajistíme odkanalizování všech trvale obydlených domů v obci. S realizací projektu bychom chtěli být hotovi do konce letošního roku,“ říká starosta Petrova Marek Trzaskalik.

Soustavy moderních domovních čistíren jsou cenově efektivní a ekologicky přijatelná alternativa ke starým netěsným jímkám či septikům, které bývají velkým zdrojem znečištění podzemních i povrchových vod. Výhodou domovních čistíren je navíc i vysoká účinnost bez nutnosti následného dočištění. To, že soustava domovních čistíren může při správném provozování bezproblémově fungovat a zároveň plnit parametry na vyčištěnou odpadní vodu, prokázala i odborná studie Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka.

„Obce mají o čištění odpadních vod obrovský zájem. Doposud jsme podpořili na 120 projektů a obcím na jejich pořízení vyplatili přes 700 milionů. Decentralizované čištění odpadních vod skvěle funguje například ve Starkoči, Přibyslavicích nebo v obci Rybí,“ informuje o dosavadním zájmu ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman, jehož úřad žádosti o dotace vyřizuje.

Do způsobilých výdajů, ze kterých se vypočítává výsledná výše příspěvku, mohou žadatelé zahrnout náklady na přípravu projektu, nákup čistíren, jejich instalaci a související stavební práce, stejně jako technologie pro nepřetržitý monitoring systému či proškolení obsluhy.

Ministerstva zemědělství a životního prostředí zároveň připravila novou metodiku, která pomůže obcím při rozhodování o nejvhodnějším řešení pro nakládání s odpadními vodami. Tato metodika nabídne přehled možností, technických řešení i doporučení na základě konkrétních podmínek dané lokality. „Cílem metodické podpory je, aby obce mohly efektivně plánovat investice do infrastruktury, která bude dlouhodobě udržitelná a maximálně efektivní z hlediska ochrany vodních zdrojů. Metodika slouží pro sídla do 1000 obyvatel a vodoprávní úřady či starostové obcí si mohou díky ní vypočítat, jestli je lepší do obce přivést centrální čistírnu, nebo vybudovat právě systém domovních čistíren,“ uzavírá ministr Hladík.

Žádosti o podporu přijímá Státní fond životního prostředí ČR od 14. března 2025 do 6. ledna 2027, případně do vyčerpání alokace. Podpořené projekty musí být zrealizovány nejpozději do konce roku 2029.