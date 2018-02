SFŽP: V Prioritě představujeme nové dotační výzvy a úspěšné projekty

O miliony korun na čistší vodu se nestyděly požádat stovky žadatelů. Ve hře byly zřejmě poslední evropské peníze na čistírny odpadních vod a kanalizaci. V Prioritě si můžete kromě jiného přečíst, že Ministerstvo životního prostředí bude shánět další peníze, aby podpořilo všechny kvalitní projekty.

Komu se stýskalo po Smokemanovi, komiksovém bojovníkovi s kouřícími kamny, může s radostí přiložit pod kotel. Vydali jsme kompletní příběhy Smokemana, které můžete získat i vy.

Za úspěšným projektem jsme zajeli do Trnové na Plzeňsku, kde nainstalovali protipovodňový výstražný systém. Bezdrátový rozhlas obyvatele upozorní, že hrozí povodňové nebezpečí. Zjistíte také, proč je dobré mít povodňový plán veřejně na webu.

V rubrice Zahraničí se podíváme do Japonska. Pro mnohé bude překvapení, že Japonci často staví domy se životností do třiceti let. Jaká to je zátěž pro přírodu, se dozvíte uvnitř listu.

A jako vždy vám přinášíme vyčerpávající přehledy dotačních programů a výzev. Nezapomněli jsme ani na ukázky již hotových projektů, které mohou být třeba i inspirací pro další žadatele. K tomu přidáváme zajímavé pravidelné rubriky a aktuální zprávy.

autor: Tisková zpráva