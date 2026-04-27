SŠ Michael otevírá novou kapitolu: Úspěšně zkolaudovala moderní nástavbu a rozšířila kapacity

Slavnostního aktu se zúčastnili Ing. Martin Sedeke, starosta Městské části Praha 11, a Ing. arch. Martina Račoková, vedoucí Odboru územního rozvoje. Za vedení školy projekt představili ředitelka SŠ Michael Monika Hrubešová a majitel školy Ondřej Štěpánek.
Future Education: Investice do budoucnosti vzdělávání
Rozšíření budovy a modernizace vybavení proběhly v rámci klíčového projektu Future Education, který je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem této iniciativy je modernizace výuky v souladu s technologickými trendy 21. století. Nově vybudované prostory, včetně moderní multifunkční učebny, umožní škole navýšit počet studentů, a především zásadně zvýšit komfort a kvalitu vzdělávacího procesu.
„Rozšíření a modernizace školy Michael je příkladem kvalitní spolupráce mezi vzdělávací institucí a městskou částí. Jsem rád, že se podařilo tento projekt úspěšně dokončit a že Praha 11 získává další moderní vzdělávací prostory,“ uvedl starosta MČ Praha 11 Ing. Martin Sedeke.
Inspirativní prostředí pro budoucí kreativce
SŠ Michael se dlouhodobě profiluje jako přední instituce v oblasti médií, designu a umění. Nové učebny jsou vybaveny tak, aby odpovídaly nejnáročnějším požadavkům na profesionální přípravu studentů v digitálním věku.
„Projekt Future Education nám umožnil vytvořit skutečně inovativní prostředí, které posouvá hranice toho, jak se dnes vyučuje design, film či fotografie. Pro školu Michael je tato kolaudace milníkem, který nám otevírá dveře k dalším inovacím,“ doplňuje ředitelka školy Monika Hrubešová.
Dokončená nástavba potvrzuje pozici SŠ Michael mezi špičkovými vzdělávacími subjekty v České republice a je jasným signálem závazku školy investovat do budoucí generace kreativních profesionálů.
O škole SŠ Michael:
Střední škola Michael poskytuje komplexní vzdělání v oborech zaměřených na grafický design, fotografii, filmovou tvorbu, design interiéru, game design nebo management a produkci. Klade důraz na propojení uměleckého světa s kreativními dovednostmi a přípravu studentů pro přímý vstup do profesionální praxe.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku