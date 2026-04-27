Vymetli malého živnostníka z provozovny navzdory rozhodnutí soudu

Ráno šli do práce jako už tolikrát předtím. Kuchař, pokladní, obsluha. Otevřít, připravit obědy, nachystat kávu. Jenže tentokrát zůstaly dveře zavřené. Dovnitř už je nepustili.
Podle pana Hájka, který kantýnu provozoval, byly v ten den vyměněny zámky a jeho zaměstnancům nebyl umožněn vstup do prostor. Na místě byla ostraha a přivolaná policie podle jeho vyjádření situaci neřešila a odkázala věc na civilní soud. Provoz, který běžel patnáct let, tak podle něj skončil během jednoho rána.
Kantýna v prostorách společnosti CEWE Fotolab nebyla žádný experiment. Pan Hájek ji provozoval od roku 2010 a postupně si vybudoval stabilní zákaznickou základnu. Chodili sem zaměstnanci firmy i lidé z okolí. Bylo to místo, kde se neřešily velké věci – jen co bude k obědu a jestli zbyde řízek s kaší.
Ta kantýna fungovala dlouhá léta. Byla zavedená, oblíbená a lidé se tam rádi vraceli. Vařilo se tam poctivě, jídlo mělo úroveň a ceny zůstávaly dostupné. Oproti korporaci, v jejíchž prostorách kantýna fungovala, nešlo o velký podnik. Přesto šlo o živobytí pana Hájka i lidí, které zaměstnával. Zatímco jednu stranu může být podobný spor jen další položkou v procesu, pro druhou znamená otázku, jestli vůbec přežije.
V roce 2021 byla uzavřena nová nájemní smlouva s trváním až do roku 2031. Podle pana Hájka tak měl provoz před sebou ještě dlouhé roky.
Zlom přišel až po bezmála patnácti letech fungování. Pronajímatel začal namítat, že provoz není v souladu s podmínkami užívání prostor. Pan Hájek to odmítá a uvádí, že po celou dobu byl provoz kantýny ze strany společnosti CEWE Fotolab tolerován a podporován.
Rozdílné pohledy přerostly ve spor. Ve stejný den, kdy jeho zaměstnanci zůstali před zavřenými dveřmi, podal návrh na vydání předběžného opatření, aby mu byl přístup do kantýny obnoven. Soud mu o několik dní později vyhověl.
Jenže když se pokusil vrátit, přístup do pronajatých prostor mu podle jeho vyjádření umožněn nebyl. Uvádí, zařízení bylo vyklizeno a uvnitř začaly stavební práce. Provoz zmizel.
Rozhodnutí se mezitím vracela mezi soudy, padala a znovu vznikala. Až napotřetí, zhruba po osmi měsících, přišlo pravomocné rozhodnutí, které znovu potvrdilo, že se pan Hájek má do prostor vrátit.
Podle pana Hájka však nadnárodní korporace toto rozhodnutí dosud nerespektuje a přístup do prostor mu neumožnila.
Prostory by navíc podle něj bylo nutné uvést do původního stavu. Návrat by tak znamenal začít prakticky od začátku – znovu vybudovat kuchyň i zázemí a investovat další miliony korun.
A zůstává otázka, která přesahuje jeden konkrétní spor:
Co se stane, když soud rozhodne – ale druhá strana rozhodnutí nerespektuje a přístup do prostor nehodlá umožnit? Musí to dojít tak daleko, že drobnému podnikateli nezbývá než podat návrh na výkon rozhodnutí?
