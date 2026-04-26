Ministr Červený: Chceme odložit systém ETS2 až na rok 2030

27.04.2026 10:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k systému emisních povolenek.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Igor Červený se stal ministrem na zeleném ministerstvu. V rámci resortu bude spolupracovat s vládním zmocněncem pro klima Filipem Turkem

V Poslanecké sněmovně zazněla důležitá otázka na systém emisních povolenek ETS2. Je skvělé, že se opozice snaží skrze paní Nerudovou napravit své dřívější hříchy, ale je potřeba rozlišovat mezi PR a výsledky.

Psaní předmluv VS. Skutečná změna: Můžete mít v zákoně krásný úvod od naší europoslankyně, ale pokud to není judikatura, v praxi to nic neznamená. Je to jako s dopisem mého syna Ježíškovi, přání na papíře. Až jako rodič jsem se podílel na jeho zhmotnění, a stejně tak budeme postupovat i u ETS2, zhmotníme přání občanů ČR osekat tuto bezprecedentní chybu, jež vznikla za českého předsednictví EU minulé vlády.

Naše priority jsou jasné:

  1. Tlačíme na snížení cen emisních povolenek ETS1 z 75 EURO zpět k původně plánovaným 30 EURO.
  2. Vyjednáváme výjimky pro energeticky náročná odvětví.
  3. Chceme odložit systém ETS2 až na rok 2030, kdy snad bude u kormidla nová a především racionální EU Komise, která nás vyslyší a odstoupí od devastace naší společnosti.

Sliby v předmluvách evrospké legislativy účty za elektřinu nezaplatí. Skutečná vyjednávání ano. 

Mgr. Igor Červený

Psali jsme:

Ministr Červený: Budeme ETS tak dlouho osekávat, až žádné nebude
Ministr Červený: Vláda podporuje koordinovaný evropský přístup
Ministr Červený: ETS v současné podobě přináší tlak na ceny a nejistotu
Ministr Červený: Musíme postupovat s vědomím reálných dopadů

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová byl položen dotaz

Trestný čin dle §205 tr. zákoníku v případě rušení koncesionářských poplatků?

Dobrý den, spousta demonstrujících, pracovníci ČT a ČRo a poslanci dnešní opozice vykřikují: "veřejnoprávní média nedáme!" Tím, dle mého dávají veřejně najevo, že tato média požadují za svá. Vzhledem k tomu, že veřejnoprávní média mají patřit všem obyvatelům, nejedná se z jejich strany o trestný čin...



Další články z rubriky

Hrnčíř (SPD): Jeden z deníků píše, že se student zeptal na Pavlovo „údajné členství v KSČ”

11:05 Hrnčíř (SPD): Jeden z deníků píše, že se student zeptal na Pavlovo „údajné členství v KSČ”

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k členství Petra Pavla v KSČ před rokem 1989 a mediál…