Ministr Červený: Chceme odložit systém ETS2 až na rok 2030

V Poslanecké sněmovně zazněla důležitá otázka na systém emisních povolenek ETS2. Je skvělé, že se opozice snaží skrze paní Nerudovou napravit své dřívější hříchy, ale je potřeba rozlišovat mezi PR a výsledky.
Psaní předmluv VS. Skutečná změna: Můžete mít v zákoně krásný úvod od naší europoslankyně, ale pokud to není judikatura, v praxi to nic neznamená. Je to jako s dopisem mého syna Ježíškovi, přání na papíře. Až jako rodič jsem se podílel na jeho zhmotnění, a stejně tak budeme postupovat i u ETS2, zhmotníme přání občanů ČR osekat tuto bezprecedentní chybu, jež vznikla za českého předsednictví EU minulé vlády.
Naše priority jsou jasné:
- Tlačíme na snížení cen emisních povolenek ETS1 z 75 EURO zpět k původně plánovaným 30 EURO.
- Vyjednáváme výjimky pro energeticky náročná odvětví.
- Chceme odložit systém ETS2 až na rok 2030, kdy snad bude u kormidla nová a především racionální EU Komise, která nás vyslyší a odstoupí od devastace naší společnosti.
Sliby v předmluvách evrospké legislativy účty za elektřinu nezaplatí. Skutečná vyjednávání ano.
Mgr. Igor Červený
