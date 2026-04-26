Richterová (Piráti): Obrátili jsme se na Evropského žalobce a státní zastupitelství

Zemědělský fond však nyní oznámil, že většinu těchto prostředků neplánuje vymáhat a dokonce i to, že opět začne přidělovat evropské dotace koncernu Agrofert. Dochází tedy k hazardu s miliardy korun daňových poplatníků, čemuž se Piráti snaží zabránit, a proto rozšířili svoje trestní oznámení z února tohoto roku.
„Rozšířili jsme trestní oznámení a opět se obrátili na Evropského žalobce a státní zastupitelství. Mám totiž pocit, jako bychom byli zpět v letech 2017-2021. Fond, který je podřízen ministru Šebestyánovi, znovu pomocí namíru upravených objednáných “právních analýz” u nechvalně známé právní firmy Portos, zahajuje vyplácení miliard peněz českých i evropských daňových poplatníků. Opírá se u toho o posudky, které SZIF zveřejnil až po tlaku Pirátů. Dřívější posudky Portosu přitom již dříve pravomocně rozcupaly soudy. Velmi pochybuji, že stejná akncelář teď představí něco jiného Ministerstva se navíc odmítají zeptat Evropské komise, zda nebylo bylo porušeno evropské právo ke střetu zájmů a brání v tom i svým úředníkům. Nedovolíme další rozkrádání miliard z kapes lidí,” řekl k celé věci Ivan Bartoš, který v roli ministra jako jediný zahájil a dotáhl do konce zpětné vymáhání neprávem přidělených dotací, v rámci kterých dostal Agrofert zakázky.
Zemědělský fond včera na základě tlaku Pirátů, novinářů a protikorupčních organizací zveřejnil podezřelé posudky. Advokátní kancelář Portos se jimi snaží obhájit, že nehodlá vymáhat již dříve vyplacené dotace, i to, že se chystá další dotace koncernu přidělit. Zpracování těchto posudků přitom nebylo zadáno v otevřeném výběrovém řízení. Závěry dřívějších posudků stejné kanceláře navíc v minulosti označily soudy a dokonce i Ústavní soud jako chybné a nařídily zahájit okamžité vymáhání miliard.
„Zemědělský fond a další úřady měly dle zákona okamžitě zahájit vymáhání 7,5 miliard Kč na neoprávněných dotacích. Přesto tak nečiní. Sledují totiž zájmy Agrofertu a premiéra Babiše a nikoli běžných lidí. Analytický tým Pirátů proto odeslal Vrchnímu státnímu zastupitelství i Evropskému žalobci aktualizované podklady s podrobným rozborem zmanipulovaných posudků, které popírají dokonce i existující pravomocné rozsudky v otázce střetu zájmů. Pan Babiš nám Pirátům může nadávat jak chce. My nepřestaneme, dokud nevrátí to, co patří téhle zemi - mladým lidem a rodinám a všem, kdo nejsou vyvolení a nad pravidly, jako on,” uvádí předsedkyně Poslaneckého klubu Pirátů Olga Richterová s tím, že Piráti ve svém doplnění doručili Evropské komisi i posudek, ve kterém podrobně popsali, proč “řešení” Andreje Babiše dle jejich názoru porušuje pravidla evropského práva ke střetu zájmů.
Trestní oznámení čítající 100 příloh, Piráti podali již v únoru tohoto roku. Toto oznámení nyní doplnili o nové zásadní skutečnosti. Mají totiž podezření, že může být spáchán trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby, porušení povinnosti při správě cizího majetku a poškození zájmů Evropské unie.
Europoslankyně Pirátů Markéta Gregorová se také v prosinci 2025 obrátila na Evropskou komisi, aby posoudila, zda-li vložením koncernu Agrofert do svěřenského fondu bylo splněno evropské finanční nařízení ke střetu zájmů.
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
