ÚZSVM: Díky státním pozemkům může v Jeseníku začít výstavba bytových domů

Pozemky byly bezúplatně převedeny na Státní pozemkový úřad, který zajistí následný převod ve prospěch města Jeseník.
Město na nich plánuje výstavbu nových bytových domů. Ty budou sloužit občanům, kteří přišli o své bydlení během povodní v září 2024. Výstavba musí být zahájena do dvou let a dokončena do pěti let od převodu na město.
Pozemky přešly na ÚZSVM na jaře 2025 z České správy sociálního zabezpečení, která je již nevyužívala.
