Udivení občané si posílají, co vyrobil Český rozhlas

27.04.2026 9:10 | Monitoring
autor: Karel Šebesta

Veřejnoprávní Radio Wave oživilo pojem z minulé dekády – tzv. „kulturní apropriaci“. Pořad, v němž moderátorky říkají, že je problém, když bílí lidé přebírají některé cizí zvyky, například pletení afro copánků nebo pití horké vody pro lepší trávení, se rozšířil na sociálních sítích – a ne v dobrém. Řada lidí ho považuje za důkaz, že veřejnoprávní média jsou zbytečná a aktivistická.

Foto: Repro Youtube
Popisek: "Černošské" copánky

Český rozhlas provozuje celkem 25 stanic. Jednou z nich je i Radio Wave, které se dá těžko popsat jinak než jako „progresivní“.

Už podle pohledu na první stránku řeší převážně problematiku genderu, sexu, drog, ekologie a jiných témat spojených právě s progresivistickou levicí.

Nedávno na sebe Radio Wave upozornilo pořadem o vykrádání jiných kultur. Stejně jako v mnoha jiných ohledech, ani zde se nejedná o původně český fenomén. Tzv. „kulturní apropriace“ a stížnosti na ni jsou americká záležitost.

Což koneckonců dokládají i slova z článku: „Je dobré se zamyslet nad tím, kdo z toho těží, jestli se to děje na něčí úkor a komu to může ublížit. Pokud u něčeho máme otazník, je to skvělý prostor pro poučení se a tehdy můžeme narazit na to, že naše participace na nějakém trendu může být problematická a může třeba i ublížit, říká Aišvarja Eassey, která vystudovala etnická studia na Kalifornské univerzitě v Berkeley.“ Ve kterém se mimochodem také píše, že kulturní apropriace je problém bílých lidí.

S kulturní apropriací v pořadu Hotspot ale Radio Wave narazilo na sociálních sítích. Zejména v současné situaci, kdy se řeší financování veřejnoprávních médií. Například marketér Tomáš Jirsa by chtěl Radio Wave po americku „defundovat“.

Publicista Martin Weiss pak připomněl, že co se týče kulturní apropriace, tak se jedná o trend, který je v USA už na ústupu. „Periferní Česko. Woke úderka na Wave chytá globální trend ve chvíli, kdy se z něj v zemi původu i mainstream s rozpaky probouzí,“ pravil s odkazem na frekvenci vyhledávání tohoto pojmu.

Ozvali se také politici. „Deviantstvo vlevo od levého okraje vesmíru pomáhá přesvědčit veřejnost o významu veřejné služby, jak může,“ poznamenal člen ODS Ondřej Šimíček.

A také člen pražské SPD, Milan Urban, který říká, že takováto produkce je přesně důvod, proč už nechtějí platit koncesionářské poplatky za Český rozhlas a také za Českou televizi. „Performativní woke moralismus v plné parádě. Veřejnoprávní médium by mělo přinášet věcné informace, kulturu, vzdělávání, investigativu nebo kvalitní zábavu, která oslovuje široké publikum. Ne ideologický aktivismus,“ uvedl.

„Progresivistická autorka nám vážně tvrdí, že když Evropan vaří jablka nebo pije horkou vodu, tak se dopouští kulturní krádeže na Asiatech. Přitom skoro celý moderní svět, na kterém stojí i dnešní Asie a zbytek planety, je postaven na vynálezech a objevech Evropanů (bělochů). Takže když Asiat létá letadlem nebo bere antibiotika, také se dopouští kulturní krádeže?“ ptá se Urban stejně jako řada dalších komentátorů.

A tuší, odkud asi vítr vane. „Když bílý člověk projeví sebemenší hrdost na evropskou historii, tradice, umění, vědu nebo architekturu, okamžitě se ozve obvinění z rasismu, kolonialismu. A když si bílý člověk dovolí převzít nějaký povrchní prvek z jiné kultury. Ať už je to jídlo, hudba, oblečení, účes nebo pití horké vody… najednou je to prý krádež. To je poměrně ostrá psychologická válka proti našemu sebevědomí a proti naší identitě.“

Že je Radio Wave zralé na zrušení, případně veškerá veřejnoprávní média, se v diskuzi ozvalo ještě několikrát. Pořad hájil akorát člen Zelených, Petr Hrudka. „Čas od času se zdejší uživatelstvo může z nějakého pořadu Radia Wave zbláznit. A rovnou argumentují změnou financování. Dost pochybuju, že to kdokoli, kdo to jakkoli kritizuje, skutečně poslouchal,“ tvrdí.

Není to zdaleka první kauza Radia Wave. V roce 2019 se řešilo vyklizení squatu Klinika. Jedním z těch, kdo za Kliniku mluvil, byl i Jakub Ort. Který proslul výroky jako: „Myslím si, že fetišizace vlastnického práva je jeden ze základních problémů této společnosti,“ a „My rozhodně jsme pro demokratizaci vlastnictví.“

Psali jsme:

Psali jsme:

Bez Donutila? Ne. Co by bylo s divákem, kdyby zrušili ČT
Štěpán Kotrba: Bez ČT by utrpěla demokracie. Smlouvy musí být začerněny
„Fašisti“, gender, dotace, porušení zákona. Na tuto ženu vsadila ODS
„Už se těšíme na černou obrazovku ČT.“ I bez StarDance

 

Zdroje:

https://informace.rozhlas.cz/cesky-rozhlas-ma-ve-svem-portfoliu-celkem-25-rozhlasovych-stanic-8740387

https://t.co/0WatY40tlD

https://t.co/bJqZt1rb34

https://t.co/gN3okJ6ke9

https://t.co/HkYeezrtZN

https://t.co/O4fkucUweh

https://t.co/t1KP4cSLWQ

https://twitter.com/hrudka/status/2048407710954103057?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/MilanUrbanSPD/status/2048364955536159229?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/no_amount/status/2048400565361603002?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Sima_Ondra/status/2048350838293225666?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/TomasJirsa/status/2048395905523458280?ref_src=twsrc%5Etfw

https://wave.rozhlas.cz/blackface-i-copanky-v-survivoru-jsou-problem-kdy-se-inspirujeme-a-kdy-uz-9611646

