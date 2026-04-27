Lidé kolem Fialovy vlády stále u moci? Energetik poukazuje na další projekt

Jak hodnotíte atmosféru po vyhlášení Akceleračních oblastí?
Od první debaty v Řenčích den po jejich vyhlášení se atmosféra příliš nezměnila. Možná trochu ubylo stresu a přibylo reálného rozčarování. Žádosti na odborné přednášky už máme skoro na každý den a kolegům z nového spolku Krajina lidí denně přichází takové množství dotazů, že je skoro nestíhají odpovídat. Kraje se v současnosti seznamují s neprofesionálními výsledky paní Zuzany Mrázové, některé oblasti intervenují dokonce do kulturních památek UNESCO, takže bude Zuzana Mrázová za chvíli osobou známou i v Paříži, kam se občané z postižených krajů začali obracet o pomoc před tímto jejím příšerným plánem. Asi bych k tomu nejlépe citoval článek slovenské kolegyně Kataríny Ondrušové, kde hovoří o „kaňkách na mapě od stolu“. Je to výstižné, nemám, k tomu co dodat.
Co je spolek „Krajina lidí“?
Po mnoha letech se tu poměrně rychle objevila občanská iniciativa, která vznikla zespoda. Lidé z postižených oblastí se dali dohromady, začali komunikovat a vyměňovat si zkušenosti a informace. Když jsme měli přednášku někde na Moravě, volal už za hodinu po ní někdo ze Severních Čech s dotazy k tomu, o čem jsme mluvili. Pak se začali všichni scházet z celé republiky, a nakonec se dohodli, že tuto strukturu chtějí formalizovat.
Zakladateli je asi patnáct občanských skupin z celé republiky, ale dnes je jich už možná třicet a vzhledem k rychlosti dění možná i padesát. Pokud bych měl porovnat toto dění se sousedním Německem, kde mají takovýchto skupin asi 1200, může být konečný stav u nás v menší zemi kolem 200 takto zainteresovaných skupin. Sledovanost dění a informací je ve stovkách tisíc a je pravidelná, jde o celkový zájem, a ne jednorázovou senzaci. Lidem jejich budoucnost leží na srdci.
Krajina lidí nemá jako spolek politické ambice, ale některé aktivní skupiny zvažují účast v místních volbách. Krajina lidí bude v tomto podporovat každého, kdo bude mít stejný nebo podobný ekologický a energetický program bez rozdílu barvy trička. Ale je možné, že v průběhu dění budou chtít někteří občané spravovat své obce v tomto duchu a nějaké to tričko obléknou nebo si i pořídí nové.
Dává to logiku, když pořád „volíme“ někoho a ten si už za půl roku ani nepamatuje, co vlastně u toho sliboval, chtějí si raději svoji obec spravovat sami, než aby pomocí iniciativy neustále s někým bojovali. Většinou jde ale o lidi, kteří jsou úspěšní i ve svém povolání a nechtějí je měnit na „placeného funkcionáře“ a žít z relativně nízkého platu, případně nějakých ne zcela doporučitelných prebend.
Když se na to podívám očima energetiky, měli jsme dosud jako partnery v oblasti životního prostředí jednotlivé špičkové odborníky, Radima Šráma, Václava Cílka nebo Jaroslava Turánka. Občanské organizace prakticky neexistovaly, a když, byly to spíše placené neziskovky ekofanatického typu, kde jednotliví aktivisté vykonávali svůj ekologický zápal jako občanské povolání za pravidelnou mzdu. Nyní jsem v nové situaci, máme před sebou tisíce občanů, kteří chtějí něco dělat, a statisíce dalších, kteří to sledují.
O debatě v Řenčích píšou v Idnes
Souhlasím s tím, že to budí emoce. Velké emoce. S paní starostkou Řenčí z Plzeňska Miloslavou Loudovou jsem měl možnost setkat se osobně. Je solidní a chová se velmi vyváženým způsobem, ale rozumím tomu, že už toho má asi také dost. Těch lidí je mi líto, je to podobné, jako kdyby jim v okolí domova chtěli stavět v okolí tři průmyslové zóny. Pokud by se to realizovalo, může je čekat podobný osud jako kdysi na Mostecku včetně likvidace jejich krásné krajiny.
Občané v Řenčích si vyžádali odbornou přednášku na aktuální téma a měli ji den poté,co byly tyto oblasti vyhlášeny. V plánu to nebylo, ale prostě to tak vyšlo. Paní starostka nakonec zapůjčila místní občanské inciativě, která to celé organizovala, obecní sál i s technikou, za což sklidila u občanů velký potlesk, původně si chtěli sál zaplatit. My všichni přednášíme na takových akcích bez honoráře, akorát nám většinou dají po přednášce nějaké malé občerstvení a uvaří kafe.
Komunikovali jste s Plzeňským krajem?
Ano. Nejprve nám odpověděli, že se na žádné celostátní studii nepodíleli a nikdo se jich na nic neptal. Po upozornění, že jde v případě ministryně Zuzany Mrázové o nezákonný postup i ve vztahu vůči kraji, stojí jejich odpověď za ocitování:
„V první řadě je však třeba zdůraznit, že Plzeňský kraj v současné době nepřipravuje k vymezení žádné akcelerační oblasti na svém území. V této chvíli probíhá Změna č. 2 Územního rozvojového plánu (dále jen ÚRP), jíž jsou z úrovně státu navrženy k vymezení akcelerační oblasti pro rozvoj větrné a fotovoltaické energetiky. Veškeré informace k tomuto procesu jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.
Návrh změny ÚRP nevychází ze závěrů „Územní studie rozvoje větrných a fotovoltaických elektráren na území PK“. Akcelerační oblasti jsou navrhovány na základě vlastních analýz a rozborů, přičemž Váš spolek k tomuto návrhu může podat připomínky v souladu s postupem a termíny zveřejněnými na výše uvedené webové stránce.“ (konec citace).
Hejtmanství tedy nemělo žádné studie, jak tvrdí v tom článku?
Máme z kraje jiné zprávy, a sice že se zastupitelstvo a rada již v minulosti rozhodly, že tam nic takového nechtějí. Zuzana Mrázová tedy hrubě intervenuje do jejich kompetencí, ostatně v evidenci máme 13 podobných případů. Čtrnáctým je Praha, kde ji naštěstí nic takového nenapadlo. Ale kdyby to postavila na Letné, mohl tam místo Stalina stát její pomník. Byla by to ještě vyšší a ohavnější dominanta Prahy než ten Stalin, a každý večer by mohl bzučet a blikat nad Karlovým mostem, což by určitě v rámci „územního rozvoje“ přilákalo do Prahy davy turistů jako k našim UNESCOvým areálům.
Mám tedy dojem, že se redaktor článku zmýlil a on nebo i jeho respondenti citují možná spíše nějakou soukromou studii. O tom, že byly také projekty dlouhodobě mafiánským způsobem připravovány v hlubokém utajení a že developeři vyhrožovali, že když obec nepřistoupí na jejich návrh, oni to tam „stejně postaví“, existují zprávy z celé republiky. Ti lidé se prostě dali dohromady a vyměnili si zkušenosti, různí developeři se chovají různě. Jednotlivé skupiny už jich mají celou databázi i s navrhovanými smlouvami, chovají se obvykle ve všech obcích a kójích stejně. Když si to lidé vyměnili, byly smlouvy jako přes kopírák a jednání jako při repríze televizní reklamy.
Developer Matěj Vaňátko z firmy COMPLEXA Energie, a.s., si stěžoval, že „jednání nebylo vyvážené“?
Uvedl bych to na pravou míru. Pan Vaňátko není vůbec energetik a v Řencích měl několik týdnů před námi v obci prezentaci, kde podle vyjádření místních říkal nesmysly. Nevím, nemohu posoudit, nebyl jsem u toho. Vzdělanější část občanů, podnikatelé, architekti a další, nás požádali, abychom jim něco řekli o energetice, a dokonce nám poslali otázky a témata předem, abychom se mohli připravit. Byli jsme tam čtyři odborníci, tři experti z různých energetických oborů a čtvrtý z oblasti územního plánování, a vysvětlovali lidem energetiku, nikoli komerční Vaňátkovu nabídku, o které ta přednáška ani její program vůbec nebyl. Sál byl plný, což bylo dáno i tím, že den před tím byly akcelerační oblasti vyhlášeny.
Paní starostka má pravdu v tom, že místních z Řenčí byla asi polovina, ti ostatní byli z okolních obcí, kterých se akcelerační oblasti dotýkají taky. Přednáška byla i pro ně, a to i s vizualizacemi, jak by obce, jejich okolí a místní dominanty po takovém developerském nájezdu vypadaly. Vizualizaci si udělali sami místní, od nás spíše chtěli slyšet, co si o tom jako energetici myslíme a zda je to skutečně náhrada zemního plynu z Ruska nebo nějaký jiný vyšší technický zájem.
Měli bychom se tedy spíše zajímat o to, zda byla vůbec vyvážená prezentace v obci pana Vaňátka, pokud něco takového předváděl ještě před vyhlášením akceleračních oblastí a nešlo v obci o transparentní nabídku několika developerů v rámci Zákona a veřejných zakázkách. Pokud by obec takový zájem vyhlásila, vím nejméně o třech dalších daleko movitějších zájemcích, kteří by se s ním rádi utkali na prezentaci u paní starostky v řádném výběrovém jednání. Na naší odborné přednášce v programu nebyl a na jeho konkrétní komerční nabídku se nás také nikdo neptal, lidé chtěli vědět informace o energetice a krajině. Já sám jsem nikdy větrné ani solární parky nenabízel a pan Vaňátko zase nerozumí energetice, takže nevím, na jaké téma by měla taková debata být.
Jaké máte další plány?
Opravdoví energetici jsou profesionálové. Již několikrát se nám podařilo solidní odbornou prací poměry v oboru narovnat na pravou míru. Poprvé to bylo v době otevírání trhu s elektřinou po roce 2000, kdy se nám s kolegy podařilo nastavit zajišťovací pravidla tak, že jej v jeho počátcích nikdo nedokázal vytunelovat. Od té doby máme s některými kolegy i zkušenosti ze začínajícího byznysu, kde se teprve za pochodu tvoří pravidla, ale už kolem něj obchází řada garážových nebo i podvodných subjektů ve snaze v prvotním překvapení vydělat stovky milionů a pak s nimi obvykle někam zmizet nebo v lepším případě přeprodat takto získanou „parcelu“ způsobilejšímu zájemci za tučné odstupné.
Další byl návrh Státní energetické koncepce v roce 2012 postavené především na jaderné energetice, postupném útlumu fosilních paliv a přiměřeném nárůstu obnovitelných zdrojů energie. Dotační tunely a likvidaci krajiny jsme nikdy neuznávali, a to nám i zůstalo. Na tom jsme spolupracovali i s Danou Drábovou a dalšími, jako je třeba Václav Cílek nebo Vladimír Wagner, vydali jsme i dvě monografie. Většina z našich doporučení je stále aktuální, stačí je realizovat. Chceme vládu odborníků, nebo chaos v kraji s přísliby úplaty od kapitálově nezpůsobilých subjektů a „kaňky na mapě“ navrhované neprofesionálním týmem Zuzany Mrázové až do předem schválených stavebních povolení hyzdících naši krajinu? Vždyť je to úplný Klondike v průmyslovém státě ve 21. století. Akorát to zlato je jiné, budoucí výběr všech občanů do státní kasy. Zlato tam pod zemí není, zničená půda ano.
A konkrétní kroky?
V tomto případě jde především o to vykázat paní Zuzanu Mrázovou a její spolupracovníky z minulého „režimu“ Fialovy koalice, míněno zejména aktivisty z „Klimatické žaloby“ a nenažrané developery toužící po našich daních, do patřičných mezí. Konkrétně paní Mrázovou na ty nepotřebné plochy, které jí přikazuje zákon a na které se zatím zřejmě ani nepodívala, a ty developery na Lipskou burzu s jejími cenami. Bez toho, aby nás okradli na daních, totiž žádná devastace přírody nebude, protože na ní prostě nevydělají.
Když se podíváte do Obchodního rejstříku na tu firmu pana Vaňátka, půjčili byste jako banka peníze někomu takovému na deset větrných elektráren v hodnotě jeden a půl miliardy, když založili firmu v říjnu 2024 se dvěma miliony na kontě, ve sbírce listin nemají žádné hospodářské výsledky a před dvěma týdny zvýšili základní jmění na 7 milionů?
Kapitálová přiměřenost a v některých případech dokonce i trestní bezúhonnost nabízejících i dodržování další legislativy především na straně obcí jsou nutné a dokonce povinné. Kdyby pronajal starosta obecní hotel nebo sokolovnu firmě, která na to nemá prostředky, anebo dokonce subjektu, který měl problémy se zákonem, tak ho možná zavřou a zaplatí to ze svého.
V případě, že se obec rozhodne někomu udělit za úplatu určitá privilegia, má k tomu starosta především Zákon o veřejných zakázkách nebo Zákon o zveřejňování smluv. Pokud se starosta s developerem honosí, že spolu „otočí“ dvacet milionů, měla by si obec takového partnera vybírat prostřednictvím veřejného vyhlášení takového projektu.
Už jste někdy viděli, aby starosta přišel s tím, že mu bude stavět školku za dvacet milionů třeba Franta z nějaké společnosti, kterou si před rokem a půl založil, začernili u toho finanční podmínky a starosta podepsal, že když o nich někomu řekne, bude obec platit penále? Kdyby to bylo v případě té školky, je to o kriminál, a větrná elektrárna není nic jiného než také drahá stavba. Záleží jenom na tom, kdy si takový drzý developer zažádá o pokutu, a pak takového starostu zavřou nebo bude muset to penále zaplatit ze svého.
Jak lze usuzovat na korupční jednání starostů v některých obcích?
S obálkou chytnete jenom opravdu velmi neopatrného hlupáka, nota bene by ty garážové firmy už předem rozdaly peníze, kterých nemají dost nebo dokonce mají dluhy. Takže může jít i o budoucí příslib, když jim ty parcely zařídí. Každý podvodník musí být profesionál, dokonce i sňatkový podvodník musí vypadat sebevědomě a solidně, jinak by mu bohatá vdova nepůjčila vkladní knížku. Stačí přijet v drahém autě, udělat profesionální prezentaci užaslým vesničanům a u toho neustále tvrdit, že máte peníze i zkušenosti z byznysu. Někteří z těch developerů jsou buďto bývalí solární baroni, anebo působili někde úplně jinde a nebýt toho, že obíhají obce a lidé si stěžují, by je nikdo v energetice ani neznal. Ale pokud někdo jedná podezřelým a netransparentním způsobem s podezřelou firmou za zády celé obce, není takové jednání normální.
Jsou ale i jiné nabídky?
Před prázdninami se bude konat valná hromada státní společnosti ČEZ, domnívám se, že solidní výstavbu obnovitelných zdrojů energie na místech, způsobilých ze zákona, bychom měli využít především tuto naši státní společnost. Z Ralska už se po odporu místních a neúspěšném pokusu o větrníky stáhli, měli bychom jim pomoci především postavit naše závazky na místech po uzavřených dolech a elektrárnách, kterých máme pro splnění našich závazků v EU víc než dost. A ČEZ jako největší energetická společnost má takových lokalit nejvíce. Na rozdíl od jiných „nabízejících“ lze předpokládat, že naše státní společnost svoji kapitálovou přiměřenost bez problému doloží. Jde tedy především o to ji ohlídat, aby nestavěla větrné parky tam, kde to lidé nechtějí nebo kde se to dělat nemá.
Jaký předpokládáte současnou reakci v krajích?
Zatím máme zprávy asi z pěti, ale po neděli jich bude více. Podstatné je, že mají kraje většinou odlišné představy o svém území a jeho rozvoji i budoucím vzhledu, než má paní ministryně Zuzana Mrázová. Paní Mrázová přijala pod svá křídla netransparentní a neprofesionálně vedený projekt, nastartovaný již za minulé koalice po domluvě větrných developerů, aktivistů kolem „Klimatické žaloby“ a některých ministerských úředníků. Podstatné je, že zatímco tento projekt započatý již za minulé vlády řeší lukrativní parcely pro větrné barony, přikazují naopak evropské i české zákony přednostně využít nepotřebné plochy, kterých máme u nás dokonce trojnásobek, než je jich pro takový projekt potřeba. Zuzana Mrázová řeší jiný projekt, než jaký řešit měla, a snaží se jej prosadit násilím i přes vůli obcí a krajů, a navíc i způsoby, které jsou v rozporu se zákony i principy Evropské unie.
Viděno očima kraje, vnímám to celé jako takový malý puč větrných baronů o udržení moci po prohraných volbách a hrubou intervenci do kompetencí krajů i obcí, aby byly uspokojeny developerské zájmy domluvené ještě v minulém období na úkor krajiny a státního rozpočtu, a to ještě způsobem, který je v rozporu s platnými zákony.
Hrozí riziko prosazení „jednotného řešení“ hnutí ANO vládnoucího dnes ve většině krajů?
Mohou proti sobě stát i „stranická disciplína“ hnutí ANO prosadit toto za každou cenu pomocí centrální moci a vůle voličů v kraji, která se na podzim projeví i v obcích. Většina hejtmanů jsou rozumní lidé, kteří jsou pevněji ukotveni právě ve svých krajích a nikoli v centrálních politických strukturách. Realizovat takovýto projekt podloudně jako „vůli Evropské unie“ v dnešní době už nepůjde, museli by si stoupnout za to, že má Zuzana Mrázová pravdu, a to jim v podmínkách kraje a v obcích dnes už neprojde, zejména když tam mají jiné mapy. Lidem a obcím doporučuji zejména trvat na tom, že mají poslouchat jejich vůli a ne, zejména v případě ANO, stranickou kolegyni Zuzanu Mrázovou, která to prostě, lidově řečeno, „zvorala“.
Situace si přes výraznou masáž celostátních médií všímají už stovky tisíc lidí, narůstá i sledovanost zdrojů alternativních a opozičních vysoce nad rámec jejich dřívějších čtenářů a diváků. Každá lokální internetová televize slaví s pořady o energetice a akceleračních oblastech výjimečnou sledovanost, a to ne u jednoho pořadu, ale prakticky u všech na dané téma.
Řadě lidí v postižených oblastech připomínají návrhy Zuzany Mrázové spíše jakési „totální nasazení“ české krajiny ve prospěch někoho jiného, než kontinuitu vývoje naší energetiky a její harmonizaci se životním prostředím, reakce lidí je přesně opačná. Pro hejtmany bude v této situaci velmi těžké obhajovat, že budou z vůle této ministryně v těsné blízkosti příbytků svých občanů a přírodních i památkových lokalit realizovat projekty, které lze úplně normálně, s minimálním úsilím a menšími náklady na připojení energetických soustav realizovat na místech, která přednostně určily naše i evropské zákony.
Nyní jsme teprve v poločase, a i kdyby Zuzana Mrázová prosazovala své projekty v naší krajině násilím „kulatého razítka“ a hnutí ANO odhánělo hejtmany, ať se tomu nevzpírají, může se takováto situace paradoxně vyostřit ke zvýšenému odporu s možnými dalšími důsledky. Výsledky obecních voleb mohou různými formami ovlivňovat celospolečenské politické dění. V současné deformované „demokracii“ jsme totiž zapomněli, že se jednotlivé politické strany a hnutí skládají především ze základních organizací a buněk, které se budou muset proti případnému ústřednímu bezpráví také u voleb před občany nějakým způsobem vymezit a postavit k politice centrální moci, která v současné podobě připomíná spíše rekvírování krajiny a hospodářský tunel než energetickou politiku průmyslově vyspělého státu.
