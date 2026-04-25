České dráhy: Baltic express posiluje na léto, na noční spoje míří lehátkový vůz

27.04.2026 7:23 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Ještě více míst pro cestující, mířící do polského Trojměstí. České dráhy dál rozvíjejí nabídku spojení Baltic expressu.

Foto: red
Popisek: ČD - logo

Na noční spoje mezi Prahou a Gdyní nově v letní sezoně nasadí kromě lůžkového vozu také vůz lehátkový, který navýší kapacitu o bezmála padesát míst a nabídne další cenově dostupnou variantu pohodlného cestování mezi Českem a stále oblíbenějším baltským pobřežím. Mezinárodní linka Ex32 Baltic express Praha – Pardubice – Wroclaw – Gdaňsk – Gdyně pokračuje v rozšiřování služeb pro cestující. Od 26. června do 31. srpna 2026 bude na nočních spojích EC 460 a EC 461 nově nasazen lehátkový vůz, který doplní stávající lůžkový vůz. Ten jezdí celoročně.

„Baltic express si od svého spuštění získal rychle velkou oblibu u cestujících, a to zejména v letní sezoně. Proto reagujeme na rostoucí poptávku a doplňujeme služby o další zajímavé a cenově dostupné možnosti. Vedle lůžkového vozu nasadíme v letní sezóně nově i lehátkový vůz s vyšším standardem, než je u této služby obvyklé,“ říká předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.

Lehátkový vůz nabídne cestování ve čtyř nebo šestimístných oddílech. Cestující si budou moci zakoupit i celý oddíl (tzn. soukromé kupé pro 1 až 3 osoby). V tomto případě půjde o zajímavou alternativu k lůžkovým vozům. Standard odpovídá lehátkovým vozům nasazovaným například na spojích z Prahy do Přemyšlu: lehátka budou nachystaná na ležení a ráno cestující obdrží malou snídani v podobě croissantu, horkého nápoje (kávy nebo čaje) a vody. Palubní servis zajišťují stevardi společnosti JLV, která poskytuje služby v jídelních a lůžkových vozech Českých drah. Cena za místo v 6místném kupé představuje atraktivní variantu pro cestující, kteří hledají pohodlné a zároveň cenově dostupné noční spojení.

Anketa

Chcete, aby vypukla stávka v ČT?

89%
3%
4%
4%
hlasovalo: 8497 lidí

„V uplynulých letech jsme lehátkový vůz úspěšně provozovali na spojích do Varšavy, Krakova a nedávno jeho provoz zahájili na lince do Přemyšlu, kde si jej cestující oblíbili. I to nás vedlo k rozhodnutí rozšířit nabídku obdobným způsobem i na nočním spoji z Prahy do Gdyně. Lehátkový vůz nejen že zvýší kapacitu spojů, ale zároveň přinese cestujícím vyšší úroveň komfortu,“ uvedl člen představenstva a náměstek generálního ředitele pro osobní dopravu Jiří Ješeta.

Noční spoje EC 460 (odjezd z Prahy hl.n. v 18:49) a EC 461 (odjezd ze stanice Gdynia Główna ve 21:59) jsou součástí linky Baltic express. Pod tímto názvem jezdí v každém směru 4 vlaky EuroCity sestavené z moderních vozů ČD a PKP Intercity. Vlaky nabízejí moderní vozy s klimatizací, Wi-Fi připojením, možností dobíjení elektroniky a po celou dobu jízdy také občerstvení v bistrovoze Českých drah.

Vlaky odjíždějí z pražského hlavního nádraží každý den v 6:49, 10:49, 14:45 a 18:49. V Česku zastavují ještě v Kolíně, Pardubicích, Ústí nad Orlicí, Letohradu, v Jablonném nad Orlicí a v Lichkově. Trasu z Prahy do Gdaňsku ujedou denní vlaky za 8,5 hodiny, cesta do cílové stanice v Gdyni pak trvá už jen necelou půlhodinu navíc. Noční vlak přijíždí do Gdyně v 6 hodin ráno a oproti denním vlakům cestou zastaví navíc např. ještě v Toruni či v Malborku. Z Pardubic je cesta do polských měst zhruba o hodinu kratší. Zpáteční vlaky pak z polské Gdyně vyrážejí vždy ve 4:06, 8:06, 12:06 a 21:59 a jedou přes Sopoty, Gdaňsk, Bydhošť, Poznaň, Wroclaw a Kladsko. Noční vlak s lůžkovým a přes sezonu i s lehátkovým vozem přijíždí do Prahy po 9. hodině dopoledne.

S nákupem jízdenky se vyplatí neotálet

Stejně jako u dalších dálkových vlaků platí, že nejvýhodnější ceny získají cestující při nákupu s předstihem. Jízdenky i rezervace lze pořídit na e-shopu Českých drah ZDE nebo v mobilní aplikaci Můj vlak.

Zdroje:

https://www.cd.cz

Článek obsahuje štítky

České dráhy , doprava , železnice , služby , TZ

Vláda

Tvrdíte, jak jako vláda fungujete efektivně. Co je efektivního na tom, že se váš předseda zabývá hlavně svým sporem s prezidentem? Není to tak dlouho, co i premiér musel řešit spor kolem nejmenování Turka. Já nevím, ale já si teda efektivitu představuji jinak.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

České dráhy: Baltic express posiluje na léto, na noční spoje míří lehátkový vůz

7:23 České dráhy: Baltic express posiluje na léto, na noční spoje míří lehátkový vůz

Ještě více míst pro cestující, mířící do polského Trojměstí. České dráhy dál rozvíjejí nabídku spoje…