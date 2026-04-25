České dráhy: Baltic express posiluje na léto, na noční spoje míří lehátkový vůz

Na noční spoje mezi Prahou a Gdyní nově v letní sezoně nasadí kromě lůžkového vozu také vůz lehátkový, který navýší kapacitu o bezmála padesát míst a nabídne další cenově dostupnou variantu pohodlného cestování mezi Českem a stále oblíbenějším baltským pobřežím. Mezinárodní linka Ex32 Baltic express Praha – Pardubice – Wroclaw – Gdaňsk – Gdyně pokračuje v rozšiřování služeb pro cestující. Od 26. června do 31. srpna 2026 bude na nočních spojích EC 460 a EC 461 nově nasazen lehátkový vůz, který doplní stávající lůžkový vůz. Ten jezdí celoročně.
„Baltic express si od svého spuštění získal rychle velkou oblibu u cestujících, a to zejména v letní sezoně. Proto reagujeme na rostoucí poptávku a doplňujeme služby o další zajímavé a cenově dostupné možnosti. Vedle lůžkového vozu nasadíme v letní sezóně nově i lehátkový vůz s vyšším standardem, než je u této služby obvyklé,“ říká předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.
Lehátkový vůz nabídne cestování ve čtyř nebo šestimístných oddílech. Cestující si budou moci zakoupit i celý oddíl (tzn. soukromé kupé pro 1 až 3 osoby). V tomto případě půjde o zajímavou alternativu k lůžkovým vozům. Standard odpovídá lehátkovým vozům nasazovaným například na spojích z Prahy do Přemyšlu: lehátka budou nachystaná na ležení a ráno cestující obdrží malou snídani v podobě croissantu, horkého nápoje (kávy nebo čaje) a vody. Palubní servis zajišťují stevardi společnosti JLV, která poskytuje služby v jídelních a lůžkových vozech Českých drah. Cena za místo v 6místném kupé představuje atraktivní variantu pro cestující, kteří hledají pohodlné a zároveň cenově dostupné noční spojení.
„V uplynulých letech jsme lehátkový vůz úspěšně provozovali na spojích do Varšavy, Krakova a nedávno jeho provoz zahájili na lince do Přemyšlu, kde si jej cestující oblíbili. I to nás vedlo k rozhodnutí rozšířit nabídku obdobným způsobem i na nočním spoji z Prahy do Gdyně. Lehátkový vůz nejen že zvýší kapacitu spojů, ale zároveň přinese cestujícím vyšší úroveň komfortu,“ uvedl člen představenstva a náměstek generálního ředitele pro osobní dopravu Jiří Ješeta.
Noční spoje EC 460 (odjezd z Prahy hl.n. v 18:49) a EC 461 (odjezd ze stanice Gdynia Główna ve 21:59) jsou součástí linky Baltic express. Pod tímto názvem jezdí v každém směru 4 vlaky EuroCity sestavené z moderních vozů ČD a PKP Intercity. Vlaky nabízejí moderní vozy s klimatizací, Wi-Fi připojením, možností dobíjení elektroniky a po celou dobu jízdy také občerstvení v bistrovoze Českých drah.
Vlaky odjíždějí z pražského hlavního nádraží každý den v 6:49, 10:49, 14:45 a 18:49. V Česku zastavují ještě v Kolíně, Pardubicích, Ústí nad Orlicí, Letohradu, v Jablonném nad Orlicí a v Lichkově. Trasu z Prahy do Gdaňsku ujedou denní vlaky za 8,5 hodiny, cesta do cílové stanice v Gdyni pak trvá už jen necelou půlhodinu navíc. Noční vlak přijíždí do Gdyně v 6 hodin ráno a oproti denním vlakům cestou zastaví navíc např. ještě v Toruni či v Malborku. Z Pardubic je cesta do polských měst zhruba o hodinu kratší. Zpáteční vlaky pak z polské Gdyně vyrážejí vždy ve 4:06, 8:06, 12:06 a 21:59 a jedou přes Sopoty, Gdaňsk, Bydhošť, Poznaň, Wroclaw a Kladsko. Noční vlak s lůžkovým a přes sezonu i s lehátkovým vozem přijíždí do Prahy po 9. hodině dopoledne.
S nákupem jízdenky se vyplatí neotálet
Stejně jako u dalších dálkových vlaků platí, že nejvýhodnější ceny získají cestující při nákupu s předstihem. Jízdenky i rezervace lze pořídit na e-shopu Českých drah nebo v mobilní aplikaci Můj vlak.
