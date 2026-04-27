Fialova ostuda. Na expředsedu ODS udeřilo z nečekané strany

Chcete, aby vypukla stávka v ČT?
Chcete, aby vypukla stávka v ČT?
„Já vám podávám ty informace, které jsou objektivní,“ nechal se slyšet Babiš.
Ing. Andrej Babiš
„A teďka se soustřeďte, teďka uslyšíte něco, co jste ještě nikdy neslyšeli. … Včera jsem měl jednání s ministrem obrany za SPD Jaromírem Zůnou, protože přišla čísla z NATO. A teďka dobře poslouchejte. Hlavní je, že podle NATO Česká republika za minulé vlády ani jednou nesplnila 2 procenta. Dobře slyšíte. Ano, ani ten náš rozpočet nedosahuje na 2 procenta. Ale kritiku slyšíte jenom na nás, kteří jsme tam 4 měsíce. A samozřejmě, tohle jste nikdy neslyšeli,“ oznámil do kamery Babiš.
Ing. Andrej Babiš
Kupříkladu v roce 2024 NATO uznalo výdaje na obranu ve výši 1,97 procenta HDP. A v roce 2026, kdy už je za rozpočet zodpovědná vláda Andreje Babiše, jsou výdaje uznané ze strany NATO na úrovni 1,78 procenta HDP.
„Takže kde byli všichni ti kritici, co říkali, jak to Fiala skvěle plní?“ ptal se Babiš. A zdůrazňoval, že za svou vládu o tom bude vyjednávat.
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib na CNN Prima News naznačoval, že Babišovi nelze všechno věřit.
„Pan premiér je opakovaně soudem uznaný lhář, takže pokud se jedná o takto důležitou věc, tak já bych chtěl vidět ten dokument NATO, pokud je zveřejnitelný,“ řekl Hřib v nedělní Partii na CNN Prima News.
A tady mu vyhověl Daniel Hůle z Člověka v tísni, tedy z neziskové organizace, kterou někteří členové současné vládní koalice ANO, SPD a Motoristů ostře kritizují.
Daniel Hůle na sociální síti X ukázal čísla, která chtěl Zdeněk Hřib vidět.
„V oficiálním reportu NATO jsou údaje za rok 2024 a 2025 uvedeny jako odhad. Report ale u Česka počítal s HDP pro rok 2025 ve výši 8 390 mld. Kč, ale reálně byl 8 556,5 mld. Takže místo 2 % to vychází na 1,96 %. To se stane, když plánujete na úplně minimální hranici. Rok 2026 je ostuda Babišovy vlády, rok 2025 Fialovy vlády. Každopádně mi nepřijde, že stávající opozice má kredit na kritiku, kterou předvádí, měli dávat na obranu výrazně více. Je ostuda být poslední,“ napsal Daniel Hůle.
Česko pravděpodobně ani v roce 2025 nesplnilo 2% výdaje na obranu !?— daniel hule ?? (@DanielHule) April 27, 2026
V oficiálním reportu NATO jsou údaje za rok 2024 a 2025 uvedeny jako odhad (e)
Report ale u Česka počítal s HDP pro rok 2025 ve výši 8.390 mld. Kč, ale reálně byl 8.556,5 mld.
Takže místo 2% to vychází na… pic.twitter.com/lLy97cNLCR
