Fialova ostuda. Na expředsedu ODS udeřilo z nečekané strany

27.04.2026 9:44 | Monitoring
autor: Miloš Polák

„Je ostuda být poslední.“ Expremiér Petr Fialy (ODS) se dočkal kritiky ze strany, odkud by to pravděpodobně nečekal. Navíc za něco, co prezentoval jako jeden z úspěchů své vlády.

Foto: Zdroj: Petr Fiala, FB
Popisek: Petr Fiala

Anketa

Chcete, aby vypukla stávka v ČT?

89%
3%
4%
4%
hlasovalo: 8747 lidí
Předseda vlády a šéf hnutí ANO Andrej Babiš oznámil, že jeho vláda je sice kritizována za to, že neplní finanční podmínky členství Česka v NATO, když za rok 2026 vydává kabinet jen finanční prostředky na hranici 2 procent HDP. Babiš trvá na tom, že jeho vláda své závazky plní, a upozorňuje na to, že předchozí vláda Petra Fialy neplnila výdaje na obranu, i když o nich hodně napovídala. A Babiš ve svém videu na Facebooku poznamenal, že teď lidem řekne, jak to bylo doopravdy.

„Já vám podávám ty informace, které jsou objektivní,“ nechal se slyšet Babiš.

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„A teďka se soustřeďte, teďka uslyšíte něco, co jste ještě nikdy neslyšeli. … Včera jsem měl jednání s ministrem obrany za SPD Jaromírem Zůnou, protože přišla čísla z NATO. A teďka dobře poslouchejte. Hlavní je, že podle NATO Česká republika za minulé vlády ani jednou nesplnila 2 procenta. Dobře slyšíte. Ano, ani ten náš rozpočet nedosahuje na 2 procenta. Ale kritiku slyšíte jenom na nás, kteří jsme tam 4 měsíce. A samozřejmě, tohle jste nikdy neslyšeli,“ oznámil do kamery Babiš.

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Kupříkladu v roce 2024 NATO uznalo výdaje na obranu ve výši 1,97 procenta HDP. A v roce 2026, kdy už je za rozpočet zodpovědná vláda Andreje Babiše, jsou výdaje uznané ze strany NATO na úrovni 1,78 procenta HDP.

„Takže kde byli všichni ti kritici, co říkali, jak to Fiala skvěle plní?“ ptal se Babiš. A zdůrazňoval, že za svou vládu o tom bude vyjednávat.

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib na CNN Prima News naznačoval, že Babišovi nelze všechno věřit.

„Pan premiér je opakovaně soudem uznaný lhář, takže pokud se jedná o takto důležitou věc, tak já bych chtěl vidět ten dokument NATO, pokud je zveřejnitelný,“ řekl Hřib v nedělní Partii na CNN Prima News.

MUDr. Zdeněk Hřib

  • Piráti
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A tady mu vyhověl Daniel Hůle z Člověka v tísni, tedy z neziskové organizace, kterou někteří členové současné vládní koalice ANO, SPD a Motoristů ostře kritizují.

Daniel Hůle na sociální síti X ukázal čísla, která chtěl Zdeněk Hřib vidět.

„V oficiálním reportu NATO jsou údaje za rok 2024 a 2025 uvedeny jako odhad. Report ale u Česka počítal s HDP pro rok 2025 ve výši 8 390 mld. Kč, ale reálně byl 8 556,5 mld. Takže místo 2 % to vychází na 1,96 %. To se stane, když plánujete na úplně minimální hranici. Rok 2026 je ostuda Babišovy vlády, rok 2025 Fialovy vlády. Každopádně mi nepřijde, že stávající opozice má kredit na kritiku, kterou předvádí, měli dávat na obranu výrazně více. Je ostuda být poslední,“ napsal Daniel Hůle.

 

 

Zdroje:

https://cnn.iprima.cz/porady/partie/partie-terezie-tomankove-26-4-v-11-55

https://t.co/lLy97cNLCR

https://twitter.com/DanielHule/status/2048633489864413216?ref_src=twsrc%5Etfw

Článek obsahuje štítky

Babiš , Facebook , Fiala , NATO , obrana , ODS , piráti , zbraně , ANO , Hřib , CNN Prima News

Váš názor? (Hlasovalo 6 čtenářů)

Souhlasíte s názorem, že stávající opozice by neměla krktizovat vládu za výdaje na obranu, když sama v době své vlády závazky nenaplňovala?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Diskuse obsahuje 9 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

