SÚRAO: Poradní panel expertů

11.11.2025 10:34 | Tisková zpráva

Studie zaměřené na sociodemografické aspekty, pocitové mapy, umístění povrchového areálu hlubinného úložiště nebo projekt geologických prací projednal na svém druhém letošním zasedání Poradní panel expertů II.

Foto: SÚRAO
Členům panelů a pozorovatelům byly také představeny skupiny odborníků pro každé z kritérií, podle kterých se bude vybírat finální lokalita hlubinného úložiště. Setkání těchto skupin se mohou experti v případě zájmu a podle své odbornosti účastnit a plnit tak zásadní funkci, kterou Panel má: dohlížet na proces výběru finální a záložní lokality pro hlubinné úložiště.

Poradní panel expertů II je poradním orgánem ředitele SÚRAO a má garantovat odbornou správnost na jehož konci SÚRAO předloží svým nadřízeným orgánům návrh finální a záložní lokality. Konečné rozhodnutí je pak na Vládě České republiky.

