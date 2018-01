SŽDC: Přechod na dálkové řízení tratí v Plzeňském kraji

28.01.2018 15:58

Nedávno revitalizovaná trať z Rokycan do Nezvěstic je vůbec první regionální dráhou na síti Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), která je dálkově ovládána z Centrálního dispečerského pracoviště (CDP) Praha. Předběhla tak dokonce i část 3. koridoru z Rokycan do Chebu, jejíž zapojení do zmíněného pracoviště se nyní začíná realizovat.