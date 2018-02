Šanci na Cenu Thálie mají všechny soubory Národního divadla moravskoslezského

V mužské i ženské kategorii obdržel nominace soubor baletu Národního divadla moravskoslezského. Nominována na Cenu Thálie 2017 je Barbora Šulcová za mimořádný výkon v choreografii O Balcão de Amor v rámci inscenace All That Jazz, Rock, Blues. „Barbora Šulcová si skvěle porozuměla s bezstarostným a vysoce muzikálním stylem choreografa Galiliho. Z jejího tance sálá radost a temperament. Výkon kulminuje v závěrečném komediálním duetu, který je plný ryze pohybových gagů. V této interpretaci by vypointovaný duet obstál i jako samostatné vrcholné číslo tanečního koncertu,“ uvedla v nominaci Herecká asociace.

Hereckou asociaci zaujal také taneční výkon Buraka Serkana Cebeciho. Bývalý sólista Národního divadla moravskoslezského je nominován za roli D’Artagnana v původní inscenaci divadla Tři mušketýři. Odborná porota ocenila zejména jeho sólové variace, mimořádnou lehkost skoků a suverénní zvládnutí dalších náročných a efektních technických prvků.

Z operní nominace se těší německá sopranistka Maida Hundeling za ztvárnění role Desdemony ve Verdiho opeře Otello. Dle poroty předvedla Hundeling po pěvecké stránce výkon hodný evropské operní hvězdy. Na tiskové konferenci byla také vyzvednuta kvalita ostravské opery celkově.

Mladý a talentovaný herec souboru činohry NDM Robert Finta obdržel nominaci za roli postiženého dopívajícího chlapce Joeyho Sturdyho v inscenaci Teď mě zabij. „Strhující, vyčerpávající, maximální výkon, který se stává diváckým zážitkem. Je po celou dobu představení v neustálé hrou předepsané tenzi, z níž nevystoupí ani na chvíli,“ uvedla Herecká asociace, která dále pokračuje: „jeho výkon je suverénní. S nevídanou otevřeností a pravdivostí hraje tělesné a sexuální potřeby svého Joeyho. S přirozeností jemu vlastní vnímá neštěstí svého otce, jemuž obětuje veškeré síly. Vedle sebe má v roli otce excelujícího Davida Viktoru.“

Nominace Národního divadla moravskoslezského doplňuje Katarína Hasprová za roli Paní Danversové v mysteriózním muzikálovém hitu Rebecca. Hasprová, dle asociace, je skutečným prototypem podlé ženy, femme fatale se vším všudy. „Její pohled je zběsilý, výraz minimalisticky uměřený. Mrazivé songy interpretuje suverénně, k tomu hra očí, pomalá chůze. Příběhu dodává démonickou atmosféru a po zásluze sklízí vždy obrovský aplaus,“ pokračuje znění nominace.

V širších nominacích se dále objevili:

Opera:

Miloš Horák – role: Bartolo, inscenace: Lazebník sevillský!!!

Činohra:

David Viktora – role: Jake Sturdy, inscenace: Teď mě zabij

Balet:

Stéphane Aubry – taneční výkon: v choreografii O Balcão de Amor, inscenace: All That Jazz, Rock, Blues

Opereta/muzikál:

Michaela Horká – role: Paní Danversová, inscenace: Rebecca

Tomáš Novotný – role: Maxim de Winter, inscenace: Rebecca

Fandit umělcům NDM mohou diváci 24. března 2018 v Národním divadle v Praze nebo u přímého přenosu České televize a Českého rozhlasu 2.

autor: Tisková zpráva