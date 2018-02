Sdružení místních samospráv ČR podporuje zmírnění zákona o střetu zájmů

SMS ČR se obává, že budou-li komunální politici muset i nadále zveřejňovat své majetkové poměry tak, jak jim to ukládá stávající zákon, bude již v letošních komunálních volbách obtížné sehnat dostatek lidí na kandidátky. Tomu nasvědčují i výsledky průzkumu, který si SMS ČR zpracovala. SMS proto komunální politiky vyzvala k symbolickému protestu – zaslání „klíče od radnice“ premiérovi.

„Samosprávy vítají požadavek na transparentnost a právo na informace. Žádáme ale, aby se tyto principy uplatňovaly rozumně a aby při tom byly respektovány také oprávněné zájmy samotných komunálních zastupitelů a třetích stran. V tomto má současná podoba zákona celou řadu problematických a dle našeho názoru i vyloženě protiústavních ustanovení,“ vysvětluje předseda SMS ČR, europoslanec Stanislav Polčák.

SMS ČR dlouhodobě kritizuje především to, že zákon ukládá povinnost zveřejňovat veškerý majetek všem komunálním politikům včetně těch neuvolněných, a dále skutečnost, že přehled majetku komunálních politiků je veřejně dostupný na internetu a přístup do něj je anonymní, tedy že do něj může nahlížet kdokoliv, aniž uvede jakékoliv údaje o sobě či důvod svého zájmu.

Tyto problémy částečně řeší dvě novely, které míří do 1. čtení. Poslanci KDU-ČSL vyjímají z povinnosti podávat prohlášení podle zákona o střetu zájmů místostarosty, radní a další veřejné funkcionáře. Poslanecká novela STAN umožňuje prohlížení podaných oznámení o majetku jen vůči individuální žádosti toho, kdo hodlá do daného oznámení nahlížet. „Přestože ani tyto novely neřeší všechny problematické aspekty zákona o střetu zájmů, mohou významně přispět ke zmírnění jeho dopadů na komunální sféru a mají naši plnou podporu,“ říká S. Polčák.

Hrozící nedostatek komunálních politiků potvrzuje průzkum

SMS ČR provedla loni na podzim vlastní průzkum mezi více než 500 respondenty, v němž zjišťovala dopady zákona na ochotu lidí angažovat se v komunální politice. „Polovina respondentů zvažuje, že již nebude kandidovat, a zákon o střetu zájmů uvádí jako hlavní důvod či jeden z důvodů,“ říká Věra Kovářová, členka předsednictva SMS ČR a jedna z předkladatelek novely poslaneckého klubu STAN.

„Již od podzimu registrujeme, že komunální zastupitelé a radní kvůli zákonu rezignují na své pozice. V obci Knínice na Vysočině rezignoval v září starosta i místostarosta, nikdo z dalších zastupitelů není ochoten tyto funkce vykonávat a obec již od podzimu marně naléhá na krajský úřad a ministerstvo vnitra a spravedlnosti, aby situaci řešily. Předpokládám, že toto nebude ojedinělý případ,“ dodává V. Kovářová.

Stejný názor má také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. „Od samého počátku platnosti zákona upozorňujeme, že pro blížící se komunální volby bude řada lidí zvažovat, zda kandidovat. Na menších obcích může být problém vůbec kandidátní listinu sestavit, což je ostatně mnohdy komplikované již nyní. Pokud urychleně zákon nezměníme, přijdeme v komunální politice o lidi, kteří jsou vzhledem ke své profesní zkušenosti velkým přínosem pro fungování obce,“ uvedl hejtman Martin Netolický. Zastupitelstvo Pardubického kraje se v prosinci loňského roku připojilo k prohlášení na změnu zákona, které inicioval Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko. Signatářem petice byl také hejtman Martin Netolický.

SMS ČR vyzvala komunální politiky, aby v následujících dnech zaslali předsedovi vlády symbolické klíče od svých úřadů jako projev nesouhlasu se stávajícím zněním zákona o střetu zájmů. „Zasíláním klíče chceme vyjádřit obavu, že za současné situace již brzy nebude mít obce kdo spravovat,“ vysvětluje S. Polčák.

Téměř devadesát procent obcí v ČR má méně než 2000 obyvatel

V ČR je v současné době 6 258 samospráv, z toho 89 procent představují obce s méně než 2000 obyvateli. Fungování těchto malých územně samosprávných celků je z velké části postaveno na neuvolněných funkcionářích. V mnoha případech se jedná o lidi, kteří mají v osobním životě náročné zaměstnání, přesto jsou ochotni vykonávat činnost jako neuvolnění funkcionáři na úkor svého volného času a rodiny, a to za minimální odměnu, která jistě není důvodem pro výkon této funkce. Za účinnosti původní zákonné úpravy byli tito lidé ochotni oznámení podávat, a to pouze z důvodu, že nahlížení do tohoto registru podléhalo určitému režimu. Nemuseli navíc dokladovat to, co vlastnili před vstupem do komunální politiky.

autor: Tisková zpráva