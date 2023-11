Silná pětka se sejde na výstavě nožů v Praze

reklama

„Výrobky amerických výrobců COLD STEEL a SOG jsou na trhu již více než 30 let a českým zákazníkům jsou dobře známé. Přesto, oblíbená pražská výstava je skvělou příležitostí porovnat si jejich produkty navzájem, vzít si je do ruky a doslova na vlastní kůži zjistit, který nůž do ní lépe padne. To ocení každý „nožíčkář“. Výstava je událostí, na které se potkají lidé se stejnou vášní, mohou sdílet novinky, poznatky a názory. Taková zpětná vazba od našich zákazníků a odborné veřejnosti je pro nás důležitá.“ říká jednatel společnosti Libor Hraba.

Kromě již jmenovaných amerických výrobců představí i novější značky, které mají k těm tradičním hodně blízko. DEMKO KNIVES založil americký nožíř a designer nožů Andrew Demko, kterého velmi dobře znají fanoušci právě COLD STEEL, pro který Andrew navrhl nespočet dnes již ikonických nožů a mimo jiné také hřbetní pojistku TriAd Lock™. I přes pokračující spolupráci jeho dílna dnes produkuje vlastní řadu zavíráků a nožů s pevnou čepelí. Vyznačují se prémiovými materiály, vysokou bezpečností pojistek a nadprůměrnou výdrží.

Stopu COLD STEEL nalezneme i v příběhu dalšího amerického výrobce OCASO. Zakladatel společnosti, Ric Valdez, je bývalým vysoce postaveným manažerem a v nožířském průmyslu působí přes 20 let. Spolu s významnými americkými designery navrhuje prémiové pánské, manažerské a kapesní nože pro každodenní nošení (EDC). Výsledkem jsou nože, které jsou doslova kusem funkčního umění, diskrétní, lehké a vyzařující eleganci a styl.

Pětici výrobců v nabídce COMEFLEX CONSULTING uzavírá čínská společnost produkující zavírací nože a nože s pevnou čepelí pod značkou KUBEY. Společnost založil nadšenec do nožů a designu Patrik Ma v roce 2014. Jeho cílem bylo uspokojit domácí čínský trh. Nože začal navrhovat a vyrábět s malým týmem řemeslných mistrů a designerů, mimo jiné na zakázku. Již v roce 2017 se zaměřil na vlastní značku KUBEY a začal navrhovat a vyrábět vysoce kvalitní nože pro trhy EU a USA. Od roku 2020 značka spolupracuje s předními designéry z celého světa.

„Zveme všechny zájemce, fanoušky a milovníky chladných ocelí na náš stánek. Určitě se mají na co těšit, přivezeme řadu novinek napříč všemi 5 značkami, které zastupujeme. Atraktivitu naší prezentace samozřejmě zvýší i výstavní slevy, které každoročně pro návštěvníky výstavy připravíme. Letos můžeme slíbit slevy 5 % až 50 % na veškerý vystavený sortiment.“ dodává Libor Hraba.

Společnost COMEFLEX CONSULTING s.r.o. působí jako autorizované zastoupení výrobců nožů a dalšího outdoorového vybavení COLD STEEL, SOG, OCASO, DEMKO KNIVES a KUBEY pro Českou a Slovenskou republiku. Fandové nožů si mohou produkty prohlédnout na výstavě Knives - podzim 2023, která se uskuteční první adventní neděli 3. 12. 2023 od 10 do 17 hod v prostorách Novoměstské radnice, Karlovo náměstí 1/23, Praha 2 - Nové Město.

