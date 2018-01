Skutečně zdravá škola vyzývá ke snižování plýtvání potravinami

„Miluji jídlo, neplýtvám“ je název výzvy, se kterou iniciativa Skutečně zdravá škola postupně osloví základní a střední školy a jejich zřizovatele. „Rádi bychom, aby se do výzvy zapojilo co nejvíce škol. Zjistili jsme, že množství vyhazovaného jídla ve školních jídelnách je opravdu velké a zaslouží si naši pozornost. Nejen že takto plýtváme přírodními zdroji a penězi rodičů, ale také tolerujeme, že vyhazovat kvalitní potraviny je v pořádku. To není dobrý vzor pro budoucí rodiče,“ říká Tom Václavík, ředitel programu Skutečně zdravá škola.

V České republice se ročně znehodnotí přes 800 tisíc tun potravin, což představuje 80 kg na osobu. Průměrný Čech za život vyhodí více než 5 300 kg jídla. Každoročně se na světě vyhodí nebo zkazí jedna třetina vyrobeného jídla, tedy 1,3 miliardy tun potravin, což je množství, které by dokázalo nasytit až tři miliardy lidí. Spolu s jídlem vyhazujeme také peníze, které bychom mohli využít smysluplněji.

Školy by se měly do výzvy zapojit do konce února. Pokud to nestihnou, mohou se samozřejmě přidat kdykoli. Následně by učitelé měli provést mezi žáky a studenty osvětu o problematice dopadů plýtvání potravinami a představit jim možnosti jeho předcházení. Poté se školy pustí do auditu – změří, jaké množství potravin se v jejich školní jídelně vyhazuje. Škola, která se do výzvy „Miluji jídlo, neplýtvám“ zapojí, vypracuje akční plán, ve kterém si stanoví konkrétní cíl snížení množství odpadu z jídelny a ten se snaží naplňovat. Pravidelně sleduje a zveřejňuje ukazatele.

Předcházení a snižování plýtvání potravinami je jednou z nejlepších možností, jak zachovat přírodní zdroje a chránit přírodu. Snižováním množství vyhazovaného jídla ve školních jídelnách snižuje škola svoji uhlíkovou stopu, snižuje množství odpadu na skládkách či ve spalovnách, pomáhá zachovat přírodní zdroje používané k produkci potravin, a navíc vychovává děti k úctě k jídlu v době, kdy stovky milionů lidí na světě každý den hladoví - nemluvě o snižování nákladů na nákup potravin, které se nesní! A samozřejmě snižuje náklady za odvoz odpadů z jídelny.

Veškeré informace o výzvě, návod na zapojení a metodické návody pro učitele jsou dostupné ZDE.

Záštitu výzvě „Miluji jídlo, neplýtvám“ udělila Asociace společenské odpovědnosti.

Program Skutečně zdravá škola

Skutečně zdravá škola je komplexní program zdravého a udržitelného školního stravování a vzdělávání o jídle. Usiluje o to, aby si děti jídla vážily, znaly jeho hodnotu, dokázaly si je vychutnat a naučily se, jak vzniká. Všechny školy plnící program Skutečně zdravá škola nabízí dětem kvalitní pokrmy a podporují a rozvíjí v žácích zdravé stravovací návyky. Skutečně zdravé školy také umožňují žákům pěstovat bylinky, ovoce a zeleninu na školních zahradách, učit se základům vaření a navštěvovat místní farmy. Do programu se mohou zapojit mateřské, základní i střední školy. Mohou se pokusit o získání bronzové, stříbrné a zlaté medaile za splnění kritérií programu Skutečně zdravá škola. Momentálně je zapojeno 307 škol z celé České republiky a 40 z nich již splnilo bronzová kritéria, dvě základní a jedna mateřská škola splnily stříbrná kritéria.

