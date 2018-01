Společnost OUR MEDIA a.s. rozšířila své portfolio o tištěný týdeník

Společnost OUR MEDIA a.s. na počátku letošního roku vstoupila do společnosti PROMPT SERVIS, spol. s r.o., ta je mimo jiné vydavatelem Týdeníku Kroměřížska. OUR MEDIA a.s. ve společnosti získala celkem 60 procentní podíl. Dalšími vlastníky s podíly dvacet a dvacet procent zůstávájí RUDOLF JELÍNEK a.s. a EKOPPA, s.r.o.

Týdeník Kroměřížska poprvé vyšel 28. 8. 1950 a po desetiletí patří mezi nejčtenější periodika Kroměřížska. Je prodejný v obchodech i stáncích od Bystřice pod Hostýnem až po Koryčany. Vychází každé úterý a je rozdělený do rubrik: zpravodajství, kultura, sport, dopisy čtenářů, zábava, publicistika, inzerce, řádková inzerce, nechybí ani komentáře či fejetony. Přináší bezkonkurenčních 100 regionálních informací a za rok zmapuje dění v 7 městech a 79 obcích Kroměřížska.

„Této spolupráce si velmi vážím. Týdeník Kroměřížska vychází už desítky let. Je to úspěšné regionální médium. A i do budoucna plánujeme jeho fungování rozvíjet,“ říká předseda představenstva společnosti OUR MEDIA a.s. Jan Holoubek.

„Jsme rádi, že nové rozložení podílů ve společnosti zachovává nezávislost Týdeníku Kroměřížska a přitom může využívat synergií velkého vydavatelského domu,“ uvádí předseda společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s. Pavel Dvořáček

OUR MEDIA a.s. je mimo jiné vydavatel ParlamentníchListů.cz, zároveň vlastní podíly v některých regionálních televizích: Praha TV, RegionálníTelevize.cz, Televize TVS a Brno TV. A v Nakladatelství Olympia. Sedmdesáti procentní podíl ve společnosti OUR MEDIA a.s. vlastní společnost WCV WORLD CAPITAL VENTURES CYPRUS LIMITED podnikatele a senátora Iva Valenty.

autor: Tisková zpráva