Správa jeskyní ČR: Archeologové objevili záhadné historické destičky s postavami

26.07.2023 7:09 | Tisková zpráva

Letní archeologický výzkum v Kateřinské jeskyni v Moravském krasu přinesl, stejně jako loni, zajímavé objevy. „V takzvané Bezejmenné chodbě byly nalezeny nástroje – štípaná industrie z rohovce. Jejich stáří se nyní bude zkoumat. Jednou z teorií je, že jsou dokonce z mladšího paleolitu. V téže chodbě se také našly dva úlomky z břidlice s plastickou rytinou postav. Je to naprostý unikát a archeologové nyní hledají, do jakého období ho zařadit,“ tlumočí výsledky výzkumu Petr Zajíček ze Správy jeskyní České republiky (SJ ČR). Zbytky kamenné destičky archeologové našli v hliněné vrstvě stejné hloubky jako pravěké nástroje, datované do období zhruba patnáct tisíc až dva a půl tisíce let před naším letopočtem.