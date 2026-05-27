Správa jeskyní ocenila šest osobností

27.05.2026 13:44 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Osobnosti v oblasti výzkumu, ochrany a zpřístupňování jeskyní a krasového podzemí vyzdvihuje Cena Správy jeskyní České republiky (SJ ČR). Při dnešním druhém ročníku si ji odneslo šest laureátů – Jiří Hebelka, Josef Hlaváč, Pavel Bosák, Libor Ambrozek, Zdeněk Motyčka, Daniela Bílková.

Správa jeskyní ocenila šest osobností
Foto: caves.cz
Popisek: Správa jeskyní ČR - logo

Návrhy osobností, které se svojí prací, výkony či občanskými aktivitami významným způsobem zasloužily o poznání a udržitelné využití jeskyní a krasu v České republice nebo v zahraničí, mohli s odůvodněním posílat odborníci i veřejnost. „Přišla pestrá škála velmi zajímavých návrhů, bylo opravdu těžké vybírat, i proto jsme rozšířili počet letos oceněných na šest,“ říká ředitel SJ ČR Milan Jan Půček.

Jiří Hebelka je celoživotně spjat s jeskyněmi Moravského krasu. V roce 1971 poprvé nastoupil na brigádu do Punkevních jeskyní jako pomocník lodníka na Punkvě. Od roku 1979 pracoval do odborném oddělení organizace Moravský kras a zabýval se dokumentací jeskyní. Od roku 2003 působil jako vedoucí správy jeskyní Moravského krasu a podílel se na rekonstrukci provozních budov jeskyní i obou můstků nad Macochou. Společně s dr. Jindřichem Štelclem se zabýval likvidací lampenflóry ve zpřístupněných jeskyních a vyvinul účinnou a ekologicky příznivou metodu pomocí chlornanu sodného, která se nyní běžně užívá nejen v jeskyních České republiky, ale i v zahraničí. Zabýval se výzkumem mikroklimatických poměrů jeskyní a aktivně působil v týmu projektu „Stanovení závislosti jeskynního klimatu na vnějších klimatických podmínkách ve zpřístupněných jeskyní ČR“, kdy byla prokázána schopnost turisticky zpřístupněných jeskyni v krátké době stabilizovat mikroklima po provozní zátěži.

Ing. Jozef Hlaváč pracoval jako tajemník Slovenské speleologické společnosti, vedoucí speleologického oddělení Múzea ochrany přírody a jaskyniarstva v Liptovském Mikuláši a od roku 1994 působil jako ředitel Správy slovenských jaskýň (SSJ), které byl spoluzakladatelem. Zřídil v rámci SSJ vědecko-výzkumný útvar zapojený do řady mezinárodních výzkumných projektů. Významně se podílel na zakotvení postavení jeskyní do Ústavy SR i do zákona o ochraně přírody. Zasloužil se o zápis jeskyní Slovenského krasu do Světového dědictví UNESCO, zapojil SSJ do spolupráce s UIS a ISCA, úzce spolupracoval s kolegy z České republiky, Maďarska, Polska a Rakouska. Je mezinárodně uznávaným odborníkem. Podpořil mezinárodní speleologické akce na úrovních kongresů, seminářů a konferencí.

Prof. RNDr. Pavel Bosák, DrSc. vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Jeho hlavní výzkumná a odborná činnost je spojena s Geologickým ústavem Akademie věd České republiky. V letech 1996–2004 a 2012–2016 byl i jeho ředitelem. Ve výzkumech se zaměřuje na karsologii, paleokarsologii, krasovou geologii, vývoj krasu a jeskyní, krasové sedimenty, speleochronologii, geomorfologii, petrologii a sedimentologii karbonátů, sedimentologii terestrických environmentální geologii a procesy, využívání a ochranu přírodních zdrojů, jakož i na rekultivaci kamenolomů. Je jedním ze zakladatelů paleokarsologie jako samostatné disciplíny v rámci karsologie a speleologie. V roce 1997 se začal zabývat aplikací paleomagnetických a magnetostratigrafických metod při zkoumání jeskynních sedimentů ve spolupráci s mezinárodním týmem specialistů. Podílel se na výzkumech v Evropě, ale i Íránu, Libyi, Korei, Kyrgyzstánu, Kazachstánu i na Bahamách.

RNDr. Libor Ambrozek se v době svého mandátu ministra životního prostředí zasadil o zřízení samostatné státní příspěvkové organizace Správa jeskyní České republiky, kterou k 1. 4. 2006 svým rozhodnutím i zřídil. V době, kdy již nebyl ministrem, stále projevoval zájem o organizaci a setkával se zástupci i pracovníky SJ ČR. V době působení jako poradce ministra životního prostředí se účastnil výběrových řízení na nového ředitele SJ ČR. V současné době je předsedou Českého svazu ochránců přírody a pracuje také jako člen redakční rady rezortního časopisu Ochrany přírody. Jednou z jeho priorit je zájem na prezentaci zpřístupněných jeskyní veřejnosti jako „výkladních skříní“ ochrany přírody.

Zdeněk Motyčka se speleologii věnuje od roku 1983 jako člen ZO ČSS 6-25 Pustý žleb). V letech 1994 až 2000 působil jako její předseda. Pod jeho vedením se intenzivně věnovala exploračním a dokumentačním pracím v Nové Amatérské jeskyni, převážně ve Sloupském koridoru. Byl a je organizátorem a účastníkem desítek speleologických expedic v Evropě, Mexiku a Číně. Je autorem mnoha odborných i populárních článků, spoluautorem několika knih a výstav. Přes 20 let se věnuje fotografování v jeskyních, v roce 2003 vydal knihu Mezi nebem a podzemím. Je spoluautorem fotografické knihy Podzemí neznámé – 30 let ČSS ve fotografii. V letech 2004–14 byl předsedou České speleologické společnosti a až do roku 2025 členem předsednictva. V roce 2013 byl hlavním organizátorem 16. mezinárodního speleologického kongresu v Brně. Od roku 2013 je členem byra Mezinárodní speleologické unie (UIS) a v roce 2025 byl jako první Čech zvolen prezidentem UIS.

Ing. Daniela Bílková je celoživotní jeskyňářka – amatérská i profesionální. Celou profesní kariéru se věnovala ochraně, evidenci a péči o jeskyně. Jako odborná spolupracovnice J. Hromase se podílela na stěžejních odborných dokumentech oboru: Karsologické členění České republiky – Jeskyně a krasová území ČR 1 : 500 000 (1998) a JESKYNĚ, Chráněná území ČR, svazek XIV. (2009). Spolupracovala při zajišťování studijních cest jeskyňářů v tuzemsku i zahraničí, zajišťovala domácí podporu zahraničním speleologickým expedicím v době, kdy ještě neexistoval internet. Celoživotní znalosti problematiky jeskyní uplatnila v závěru své profesní kariéry jako vedoucí sekretariátu SJ ČR. Obdivuhodná je rovněž její fyzická kondice a speleoalpinistické dovednosti, které si zachovává i ve vyšším věku.

Laureátem Ceny Správy jeskyní ČR může být jakákoli fyzická osoba z kterékoli oblasti, bez ohledu na státní občanství, podílející se na ochraně a správě jeskyní, průzkumu, dokumentaci, vědeckém poznání, výchově a vzdělávání, propagaci, zajišťování bezpečnosti či zpřístupňování jeskyní veřejnosti a péčí o ně. „Většina oblastí životního prostředí a kultury již nějaký čas oceňuje zásluhy konkrétních lidí. I my chceme prostřednictvím této ceny každoročně vyzdvihnout osobnosti, které svým dlouhodobým působením či významným počinem přispěli k ochraně a správě jeskyní,“ řekl Půček.

Správa jeskyní České republiky byla zřízena 1. dubna 2006 jako státní příspěvková organizace rezortu Ministerstva životního prostředí ČR. Její součástí se stalo 14 tuzemských zpřístupněných jeskyní. V Čechách to jsou Bozkovské dolomitové jeskyně v Podkrkonoší, Koněpruské jeskyně na Berounsku a Chýnovská na Táborsku. V Olomouckém kraji zvou zájemce Javoříčské jeskyně, Mladečské jeskyně u Litovle, na Jesenicku jeskyně Na Pomezí a Na Špičáku a na Přerovsku hydrotermální Zbrašovské aragonitové jeskyně. Pod Pálavou zaujme jeskyně Na Turoldu v Mikulově. V Moravském krasu lze kromě nejslavnějších Punkevních jeskyní s propastí Macocha navštívit i jeskyni Balcarka, Kateřinskou jeskyni, Sloupsko-šošůvské jeskyně a u Křtin jeskyni Výpustek.

Psali jsme:

To je rána. Cenzura v ČT. Co neměl divák vidět o střelbě na fakultě?
Evropa bez veta? Hraba čtenářům PL naznačil, kdo by tahal za nitky
Pavel řeší NATO z Hradu, když nesmí na summit. Sešel se s velitelem
Urban (SPD): Rekordy AfD. Evropa posílá jasný signál

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

TZ , Správa jeskyní

Ing. Radim Fiala byl položen dotaz

Bydlení

Sám tvrdíte, že jste připravili opatření, která MOHOU zastavit zdražování bydlení. Vy věříte, že tomu tak bude? Co když ne? Trochu se děsím toho možná. Slibujete také nájemní a družstevní bydlení za přiměřené ceny? To je podle vás jaká cena? A kdy takové byty budou k dispozici? O výstavbě se mluví p...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Správa jeskyní ocenila šest osobností

13:44 Správa jeskyní ocenila šest osobností

Osobnosti v oblasti výzkumu, ochrany a zpřístupňování jeskyní a krasového podzemí vyzdvihuje Cena Sp…