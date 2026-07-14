ČEZ: Dlouhé stráně spouští oblíbenou soutěž pro výletníky

14.07.2026 9:19 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Vodní přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně a další infocentra Skupiny ČEZ o prázdninách dětem zpestří objevování fascinujícího světa energetiky soutěží s podtitulem Elektřina krok za krokem.

ČEZ: Dlouhé stráně spouští oblíbenou soutěž pro výletníky
Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Zájemci mohou během léta zavítat kromě Dlouhých strání také do dalších sedmi lokalit rozmístěných po celé České republice. Kolik vody denně přečerpají Dlouhé stráně? Jak vysoké jsou dukovanské chladicí věže? Proč se v Ledvicích v budoucnu nebude topit uhlím? Na tyto otázky běžně odpovídají zkušení průvodci elektráren Skupiny ČEZ. Podobné dotazy se ale mohou objevit i v křížovce tradiční soutěže pro děti.

„Letní soutěž se stala hitem prázdnin. Pořádáme ji už řadu let a máme velkou radost z neutuchajícího zájmu, ať už ze strany nových návštěvníků, nebo těch, kteří se k nám za soutěží vracejí každé léto,“ říká Vít Pavlík, vedoucí informačních center Skupiny ČEZ. „I letos se účastníci mohou těšit na drobné dárky, tou největší odměnou pro ně ale zůstávají nabyté vědomosti.“

Kartu s křížovkou si zájemci mohou vyzvednout u průvodce hned po příchodu do centra anebo ji lze naskenovat přes QR kód. Soutěž probíhá ve všech infocentrech elektráren ČEZ po dobu letních prázdnin a je určena dětem do 18 let.

Na své si přijdou malí i velcí

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Infocentra umožňují veřejnosti interaktivně proniknout do principů výroby energie, ve většině elektráren je ale možné seznámit se i s její praktickou stránkou. S průvodci mají účastníci exkurzí přístup přímo do útrob provozu. Výklad obohacený elektrárenskými perličkami láká děti i dospělé na exkurzi po celý rok. Na vybraných lokalitách jsou navíc k dispozici VR brýle.

V Jihočeském kraji mohou zájemci navštívit malé vodní elektrárny Vydra a Čeňkova pila. Na hranici Jihočeského a Středočeského kraje leží vodní elektrárna Orlík. Blíže Praze je pak ve středních Čechách i druhé vltavské infocentrum, a to v elektrárně ve Štěchovicích. V Ústeckém kraji čeká na zvídavé děti i dospělé centrum v Elektrárně Ledvice a v Královehradeckém kraji lze navštívit malou vodní elektrárnu Hučák, která se nachází přímo ve středu Hradce Králové. Mezi kopci Jeseníků se skrývá unikátní přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně. Na Vysočině mohou zájemci v rámci jednoho výletu dorazit do Jaderné elektrárny Dukovany i na přečerpávací elektrárnu Dalešice.

Exkluzivně bude ve vybraných termínech otevřená také elektrárna Lipno. Návštěvníci se tady podívají 160 metrů pod hladinu Vltavy. Dočasně nepřístupnou exkurzi do Jaderné elektrárny Temelín nahradí komentované projížďky spojené s návštěvou Hněvkovic, klíčového vodního díla zajišťujícího zásobování elektrárny vodou. Zájemci o Temelín můžou také vybírat z termínů interaktivních přednášek spojených s virtuální realitou.

Více informací o letní soutěži, registracích na prohlídky a popularizačních aktivitách pro děti i dospělé najdete ZDE.

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://www.svetenergie.cz

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ČEZ , energetika , informace , kraj Olomoucký , soutěž , vzdělávání , TZ

Zuzana Majerová byl položen dotaz

Co přesně od Macinky očekáváte?

On se přeci už nějak rozhodl k iniciativě PUR L přistoupil. Není žádost o vysvětlení jen laciné gesto, které vlastně nic nezmění? Proč vůbec jste v této vládě, když hlavně co se týká obrany a bezpečnosti tak nenaplňujete vůbec vaše předvolební sliby?

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