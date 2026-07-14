Úřad vlády: Vláda připraví revizi krizové a obranné legislativy

Úkol do jednoho roku provést tuto revizi zákonů uložila vláda Andreje Babiše ministrům obrany a vnitra na zasedání v pondělí 13. července 2026. Projednala také připravené memorandum, které má podpořit výstavbu dalších malých modulárních reaktorů v Česku, a rozhodla dále neprodlužovat daňová a regulační opatření mířící na ceny pohonných hmot u českých čerpacích stanic.
Vláda Andreje Babiše se chystá splnit další bod ze svého programového prohlášení, kterým se zavázala provést revizi krizové a obranné legislativy. Úkol prověřit všechny související zákony a navrhnout jejich případné úpravy tak, aby byla zajištěna rychlá a efektivní reakce státu na možné krizové situace, ať už živelní pohromy, terorismus nebo třeba vnější ohrožení státu. Ministři obrany a vnitra dostali dvanáct měsíců na zmapování jednotlivých právních předpisů a návrh jejich případných změn.
Cílem je zajistit a udržet vysokou úroveň připravenosti České republiky na mimořádné situace, zejména posílit systém civilní ochrany obyvatelstva, krizového plánování a řízení, dobrovolného vojenského výcviku pro občany nebo posílit protivzdušnou obrany státu a podpořit výstavbu teritoriálních sil k plnění úkolů na území státu a k zajištění podpory hostitelským státem. Do přípravy změn budou přizvány i další relevantní subjekty krizového řízení, například kraje či vybrané obce, ale i zástupci hospodářské a podnikatelské sféry. Více v tiskové zprávě Ministerstva vnitra ZDE.
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Vláda se zabývala také dalším rozvojem malých modulárních reaktorů v Česku. Na jejich výstavbě spolupracuje ČEZ se společností Rolls-Royce SMR Limited. Připravuje se výstavba prvního malého modulárního reaktoru v Temelíně, ale vláda má v úmyslu rozšířit tento program spolupráce i na další perspektivní lokality, na území České republiky, především v Moravskoslezském a Ústeckém kraji, zejména v lokalitách elektráren Dětmarovice, Tušimice a dalších. Příslušné Memorandum o porozumění o spolupráci při přípravě dalších lokalit pro Program SMR v České republice podepíše první vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček s britskou stranou u příležitosti své návštěvy Spojeného království.
Kabinet se také rozhodl na základě aktuálního vývoje na trhu s ropou dále neprodlužovat opatření, kterými držel na uzdě ceny motorové nafty a běžného benzínu na českém maloobchodním trhu. Snížená spotřební daň na naftu a regulace cen benzínu a marží provozovatelů čerpacích stanic tak skončí v neděli 19. července. Vláda je ale připravena, pokud by opět došlo k dramatickému nárůstu cen ropy na světových trzích v souvislosti s vyostřením situace v Hormuzském průlivu, případně regulační opatření opět zavést.
Vláda projednala také několik návrhů na novelizaci zákonů. Kvůli nutnosti přenést do české legislativy změny v unijních směrnicích a nařízeních proto připravila návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví a návrh novely zákona o technických požadavcích na výrobky. Novelou zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech zase chce provést reorganizace organizační struktury resortu zeměměřictví a katastru nemovitostí, která spočívá v začlenění zeměměřických a katastrálních inspektorátů do organizační struktury Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Cílem této změny je zvýšení efektivity a hospodárnosti výkonu státní správy zeměměřictví a katastru nemovitostí při zachování veškerých dosavadních funkcí a činností zeměměřických a katastrálních inspektorátů.
Výsledky jednání vlády naleznete ZDE.
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