Kučera (TOP 09): Zrušení valorizace je krátkodobé řešení

Dobrý den, dámy a pánové. Děkuju za slovo, pane předsedající.
Já jsem si se zájmem vyslechl úvodní projev pana ministra dopravy Bednárika, který nám řekl: Zdroje jsou, máme z čeho stavět a peníze nepotřebujeme. To je pro mě zajímavá informace vzhledem k tomu, že ten samý ministr škrtem tužky zrušil celou koncepci výstavby vysokorychlostních tratí s odůvodněním, že nemá peníze. To je něco, co mi opravdu k sobě nějak nejde. To znamená, peníze na dálnice nepotřebuje, protože jich má evidentně dost, na druhou stranu mu nezbývají peníze ani na zadání prováděcí studie na vysokorychlostní tratě, které jsou nezbytné – a ty zrušil s odůvodněním, že nemá, nemá peníze.
To, co se stalo s vysokorychlostními tratěmi, to znamená, škrtem tužky se zrušila celá koncepce, která se připravovala mnoho let, dokonce několik volebních období, a to upozorňuji – i za ministrů z hnutí ANO, to znamená, že byly kompletně vyřazeny celé úseky vysokorychlostních tratí, tak to se pravděpodobně může stát i v budoucnu s dálniční sítí, kdy s odůvodněním – nemám peníze – se prostě škrtne výstavba dálniční sítě bez jakékoliv přípravy, bez jakékoliv studie, bez jakékoliv debaty k tomuto tématu. Viděli jsme, že vláda tohle udělat umí, předvedla nám to u vysokorychlostních tratí. Proto je tady obava z toho, že vláda sama sobě škrtá příjmy s tím, že, v uvozovkách, peněz bude dost.
Možná tady vychází ze slavného výroku ministra sportu, který nám sdělil, že: Peníze jsou – a když byl dotázán, kde ty peníze tedy má, tak řekl, že jsou v rozpočtu, že tam je určitě najde. Takže pravděpodobně vláda předpokládá, že tyto peníze na dálnice najde v rozpočtu – upozorňuju, že ten je v dramatickém dluhu a každým měsícem tato vláda zasekává tu sekyru hlouběji a hlouběji. Plus samozřejmě rozdává další a další dárky, protože kdybychom si ty dárky, které tady vláda rozdala za poslední měsíce či ten půlrok, kdy vládne, tak v každé jedné novele zákona je nějaký dáreček, kdy si škrtá příjmy a rozdává peníze.
Pravděpodobně není nikdo na vládě, který by dal vedle sebe všechny sliby, které vláda tady přednesla a sečetl je. Já si dám jednu tu práci a nebudu dalek od toho, že tady se jedná skutečně o desítky a desítky miliard, které vláda rozdala jenom v tomto krátkém volebním období, tuším, půl roku, kdy je kdy je u moci.
Vláda tady argumentuje ke zvýšení, respektive ke zrušení navýšení dálničních známek. Tu změnu zdůvodňuje především tím, že cena roční známky vzrostla z 1 500 korun v roce 2023 na 2 570 v roce 2026. To samozřejmě údajně vede k tomu, že je nutno zrušit valorizaci – a má to přinést jakýsi bonus pro řidiče.
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Tento argument má samozřejmě slabinu, protože to zvýšení, těch tisíc – nebo něco přes tisíc korun, nezpůsobila ta samotná valorizace, ale jednorázové navýšení, kdy se navyšovala cena dálniční známky z patnácti stovek na, tuším, 2 300, a to bylo v roce 2024. Upozorňuju, že tam se to navyšovalo po 12 letech. Byl to přesně dopad toho takzvaného populistického zmrazení těch známek v roce 2012. Pak se to muselo řešit skokově, bylo to velmi politicky nepříjemné, bylo to politicky nákladné, ale přesto se to muselo udělat, aby výnos z těch dálničních známek aspoň trochu odpovídal realitě.
Takže tohleto přesně, pane ministře, teďka budete dělat vy. To znamená, teď zmrazíte valorizaci, známky se nebudou navyšovat, respektive pokud se budou navyšovat, tak to bude čistě politickým rozhodnutím a v nějakém čase, pokud budete u vlády – a já doufám, že ne – tak ta další vláda bude muset přijít s rozhodnutím skokově navýšit cenu dálničních známek, aby odpovídala realitě. To je přesně výsledek této vaší práce, to teď děláte.
Peníze z dálničních známek jsou příjmem Státního fondu dopravní infrastruktury a slouží k údržbě, výstavbě komunikací. V roce 2025 se prodalo zhruba za 8,7 miliardy korun 10,3 milionu známek. Jak už tady zaznělo, RIA, která je k tomu zpracována, řeší jenom dvě varianty – a jedna z nich je, že 488 milionů v roce 2027 se (?) 39 milionů v roce 2028 – jak už tady pan ministr řekl: Co to je, půl miliardy – no, tak dohromady to je tedy už za ty dva roky... to je miliarda a něco. Jak jsem říkal, třeba by za ty peníze mohly být udělány prováděcí studie k vysokorychlostním tratím a aspoň by byl nějaký základ do budoucna, aspoň bychom věděli, kde ty tratě mají na sebe navazovat a jaká má být příprava – a nemusí se stavět, ty tratě se budou stavět někdy v roce 2050, ty odbočné větve, například vysokorychlostní trať Poohří, o které Andrej Babiš řekl, že je velmi důležitá, protože obsluhuje regiony, které jsou v transformaci a které potřebuje podpořit. Takže tam aspoň za ty peníze mohla být udělaná prováděcí studie.
Ty náklady samozřejmě poté, co se zruší valorizace, se přesunou z řidičů na všechny daňové poplatníky a pokud vláda nechce omezovat výstavbu nebo údržbu dálnic, tak bude muset chybějící prostředky nahradit ze státního rozpočtu, což samozřejmě znamená, že se ještě více zadluží, protože ve státním rozpočtu žádné zbytečné peníze nejsou. Možná, že je najde paní ministryně financí někde na chodbě či někde jinde, protože ta slavná věta pana premiéra Babiše – Alenka to někde najde – tak ta platí stále. Takže možná, že někde na Ministerstvu financí se válí zhruba 1 miliarda navíc a doteče tam, kam má, to znamená, na výstavbu dálnic.
Současná valorizace spojuje výši poplatků nejen s inflací, ale také s rozšiřováním dálniční sítě. Čím více kilometrů stát postaví a musí udržovat, tím více přispívají uživatelé systému. Po zrušení mechanismu budou náklady na údržbu růst s inflací a s délkou sítě, zatímco cena známky může zůstat politicky zmrazena. To je, jak už jsem tady zmiňoval, návrat k politickému stanovování cen – a s tím se jednoznačně nemůžu smířit. Pevná částka v zákoně působí na první pohled předvídatelně, ale může vést k opačnému výsledku. Vlády budou odkládat nepopulární zvýšení, cena nebude několik let reagovat na inflaci, následně bude nutné provést velký jednorázový skok – a to se přesně stalo, jak už jsem o tom mluvil, v roce 2024, kdy roční známka stala patnáct stovek a následovalo jednorázové zvýšení (na) 2 300.
Tehdy jsme za to dostali pěkně za uši (Gestikuluje do pléna.), tady kolegové z SPD tehdy měli s tím obrovský problém, 2 300 – naprosto nehorázná cena, tu cena, kterou teď tady zmrazíte a dáte ji jako, v uvozovkách, dárek motoristům, kteří budou platit těch 2 300 korun, tedy tu částku, na kterou jsme to museli navýšit my a za které (kterou?) jsme nesli politické náklady.
Samotné zrušení valorizace neříká, odkud budou nahrazeny chybějící příjmy. Zákon neobsahuje, zda se jedná o kompenzaci ze státního rozpočtu, nebo zda SFDI získá nový příjem, zda se omezí plánování investic – to předpokládám že je ta správná odpověď – a neobsahuje ani závazek, že výpadek nebude financován dluhem – to je druhá varianta. To znamená, buďto bude stavěno z rozpočtu, to znamená, z dluhu a navyšováním dluhu, anebo omezí se plánované investice, tak jak se stalo u vysokorychlostních tratí.
Vláda oznamuje nižší příjem, ale neříká, kterou výdajovou nebo příjmovou položkou jej nahradí. Rozumné je připustit, že automatické mechanismy nemusí být nedotknutelné a že je legitimní kontrolovat, zda nevytvářejí nepřiměřený růst cen.
Pouhé zrušení valorizace je ale krátkodobé politické řešení, nikoliv dlouhodobá dopravní politika. Už tady, myslím, zaznělo od mých předřečníků, že jsou vhodnější postupy. To znamená, zachovat automatickou valorizaci, ale zavést její roční strop, nebo valorizovat pouze podle části inflace nebo cenu upravovat jednou za dva nebo tři roky. Současně stanovit minimální podíl příjmů, který musí být použit na údržbu dálnic, zveřejňovat každoročně, kolik peněz výběr známek přinesl a na co byly použity. Tam je celá řada možností, které tato vláda nevyužila jenom proto, aby, v uvozovkách, svým voličům doručila předvolební slib.
Vláda neruší náklady na výstavbu a údržbu dálnic. Ruší pouze způsob, jakým na ně přispívají jejich uživatelé. Chybějící peníze pak bude muset zaplatit státní rozpočet, tedy všichni daňoví poplatníci. Automatickou valorizaci lze upravit nebo zastropovat. Její úplné zrušení bez náhradního modelu financování ale znamená návrat k politickému zmrazování cen, po němž zpravidla následuje velké jednorázové zdražení.
Dámy a pánové, já jsem tady uvedl několik příkladů, které říkají, jak se klub TOP 09 dívá na tuto novelu zákona o pozemních komunikacích. Všechny mé argumenty, které tady zazněly, vedou k jedinému. Tento zákon skutečně není hodný podpory klubu TOP 09, proto bych jménem klubu TOP 09 chtěl vznést dva návrhy. První návrh je vrátit tuto novelu zákona předkladateli k zpracování (?dopracování). Druhý je návrh na zamítnutí tohoto zákona.
Děkuju.
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