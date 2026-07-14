Ajaj. „Paukner“ si vzal na paškál Českou televizi

Muž vystupující jako Thomas Paukner, který se zaměřuje na politické kauzy a investigativní témata, ve svém nejnovějším textu tvrdí, že Česká televize rozhodně není nezávislým médiem. Některým tématům i hostům televize veřejné služby podle něj poskytuje prostor způsobem, který podle něj nahrává určitým politickým a zájmovým skupinám.
Za povšimnutí podle jeho slov stojí, koho si Česká televize zve do vysílání. A že zde vystupují jako údajně nezávislí odborníci lidé, kteří mají vazby na politiku. Jako příklad uvádí osoby spojené s tehdejším ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem a Svazem moderní energetiky.
„Pak je tu Petr Hladík, respektive Svaz moderní energetiky. Lobbisté si na Ministerstvo životního prostředí nasadili dva své zaměstnance, Martina Andera a Martina Sedláka - ti vystupovali ve veřejnoprávních médiích jako "nezávislí experti", zatímco byli poradci Petra Hladíka,“ poukazuje Paukner, který svá slova doložil několika odkazy na ČT vysílání.
„Svaz moderní energetiky si Českou televizi koupil“
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Poukázal přitom na projekt Česko a Evropa řeší klima, který Česká televize vytvářela v letech 2022 až 2025 a který podle něj financoval Státní fond životního prostředí spolu s dalšími státními institucemi. Z dostupných smluv má podle Pauknera vyplývat, že se Svaz moderní energetiky podílel také na tvorbě pořadů a jejich scénářů.
Jako příklad uvádí epizodu O princezně solárce a princi větrníkovi, v níž vedle tehdejšího ministra životního prostředí Petra Hladíka vystoupil také Ondřej Novák z agentury Obnovitelně.PRO. Paukner upozorňuje, že tuto agenturu financují mimo jiné Solární asociace, holding Solar Global a Svaz moderní energetiky.
Z Novákova vystoupení vyzdvihl zejména tvrzení: „Fotovoltaika neprodražuje elektrickou energii. Tu prodražují hlavně fosilní zdroje.“ Paukner mu však vyčítá, že při tom podle něj opomíjí rozsáhlé státní i evropské dotace a růst regulované složky ceny elektřiny potřebné k vyvažování výkonu. Kriticky se vyjádřil také k vystupování Ondráše Přibyla z organizace Fakta o klimatu: „Tu financuje Krsek Foundation solárního barona Krska a European Climate Foundation, tedy nadace EU určená k propagaci opatření Green Deal skrze NGO kanály,“ upozornil.
„Pořad zaplatili daňoví poplatníci dvakrát“
Paukner dále rozebírá další díl série Česko a Evropa řeší klima s názvem Dekarbonizace průmyslu. Česká televize v něm představila organizaci Martina Sedláka jako nezávislou platformu pro čistší průmysl, přestože je podle něj financována podnikateli působícími v oblasti obnovitelných zdrojů energie.
Poukazuje také na reportáž o podnikateli Vítězslavu Skopalovi, majiteli holdingu Solar Global. Podle Pauknera byl jeho projekt výroby takzvaného zeleného vodíku prezentován jako významný přínos pro český průmysl, zároveň ale připomíná, že společnost podle něj čelí vyšetřování evropských žalobců kvůli podezření z dotačního podvodu.
Paukner následně kritizuje také financování celého pořadu. „Kdo sérii Česko a Evropa řeší klima platil? Krátká odpověď zní, že daňoví poplatníci, a dokonce hned dvakrát.,“ uvedl s tím, že pořad nejprve financoval Státní fond životního prostředí společně se Svazem moderní energetiky a následně Česká televize získala peníze za jeho odvysílání prostřednictvím koncesionářských poplatků.
Další pořady o klimatu stály miliony
Podobný model měla Česká televize využít také u série 2 minuty o klimatu, kterou financoval Státní fond životního prostředí. „V pořadu opět vystupují zástupci Svazu moderní energetiky a dokonce jsou uvedeni jako spolutvůrci pořadu,“ uvedl Paukner a podotkl, že i v tomto pořadu vystupoval i Martin Sedlák, který byl opět představován jako nezávislý expert.
Podle Pauknera stála série 2 minuty o klimatu daňové poplatníky 4,8 milionu korun. Kritizuje také podle něj nedostatečnou transparentnost projektu Česko a Evropa řeší klima. Tvrdí, že smlouvy jsou začerněné a skutečné náklady nelze ověřit, přičemž odhaduje, že mohlo jít nejméně o desítky milionů korun.
Svou kritiku Paukner dále rozšiřuje také na zaměstnance České televize, kteří se zapojili do aktivit Svazu moderní energetiky: „Lobbisté a Petr Hladík si nekoupili jen obsah České televize, který nebyl označen jako placený nebo jako reklama, ale i konkrétní zaměstnance veřejnoprávní televize.“
Konkrétně zmiňuje meteorologa Michala Žáka, který se po spolupráci se Svazem moderní energetiky začal účastnit akcí této organizace. Zmiňuje také jeho vystupování pro server Obnovitelně, který dle zjištění vlastní Martin Sedlák, Vítězslav Skopal z holdingu Solar Global a Tomáš Buzrla, ředitel Svazu moderní energetiky.
„Česká televize se politickému zadání nebránila“
V závěru svého komentáře Paukner reaguje také na prohlášení iniciativy Veřejnoprávně, podle níž je současný systém financování zárukou nezávislosti České televize a Českého rozhlasu. S tím však zásadně nesouhlasí, protože právě jím popsané příklady ukazují opak. Současné volání po ochraně nezávislosti tak podle něj působí přinejmenším paradoxně.
„Česká televize se nevymezila proti politickému zadání, nehnula ani brvou a pořady vytvořila i odvysílala bez reklamního označen,“ zdůraznil Pukner.
Rvoněž odmítá argument, že veřejnoprávní média usilují o vyšší financování kvůli zachování své nezávislosti. Skutečným důvodem je dle jeho slov obava z větší transparentnosti. „Ne, Česká televize nemá strach z omezení financování. Má strach z toho, že by již smlouvy nadále nemusely být začerněné a odhalily se případy podobné tomu výše.“
Na konec pak avizuje, že se chce v dalších textech věnovat také údajným vazbám České televize na zbrojařské firmy, farmaceutické společnosti a další podnikatelské subjekty.
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