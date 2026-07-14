Vybouraný Turek: Objevilo se nové VIDEO. Ale také připomínka

Poslanec Motoristů Filip Turek měl v pondělí krátce po poledni dopravní nehodu v centru Prahy. Na křižovatce ulic Ječná a Sokolská se jeho vůz střetl se sanitkou, která po nárazu skončila převrácená na střeše.
Řidič sanitního vozu utrpěl vícečetná zranění včetně středně těžkého poranění hlavy. Záchranáři jej při vědomí převezli do traumacentra. Sanitka podle dostupných informací převážela krev pro Nemocnici Na Homolce.
Podle Turka projížděl křižovatkou na zelený signál, když mu z levé strany do jízdní dráhy vjela sanitka se zapnutými výstražnými světly. Střetu už podle svých slov nedokázal zabránit. Poslanec se na místě podrobil dechové zkoušce s negativním výsledkem. Příčiny a okolnosti nehody nyní prověřuje policie.
Událost mezitím vyvolala výraznou odezvu na sociálních sítích. Přestože policie zatím neurčila viníka nehody, někteří opoziční politici a komentátoři začali Turka veřejně kritizovat. A to zejména po zveřejnění několika záběrů z incidentu, jak ho zaznamenaly bezpečnostní kamery. Jde zejména o záběr, podle kterého Turek vjel do křižovatky z pruhu, který je dočasně značen jako odbočovací.
„Ne, tohle je už za hranou úplně všeho. Poslanci mají sloužit lidem a ne je ohrožovat na životě. Tento člověk nemá ve funkci co dělat. Filip Turek by měl okamžitě složit poslanecký mandát a odstoupit z funkce vládního zmocněnce. Beze srandy,“ vyzval Turka k odstoupení z politických funkcí předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
Ne, tohle je už za hranou úplně všeho. Poslanci mají sloužit lidem a ne je ohrožovat na životě. Tento člověk nemá ve funkci co dělat. Filip Turek by měl okamžitě složit poslanecký mandát a odstoupit z funkce vládního zmocněnce. Beze srandy. pic.twitter.com/LulXXdsse7— Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) July 14, 2026
A šéfredaktor Reflexu Martin Bartkovský zase navrhuje odebrání řidičského průkazu. „Nedalo mi to a protože to nemám daleko, tak jsem se teď zašel podívat. Jen NAPROSTEJ IDIOT nepochopí, že tohle je odbočovák doleva a na konci na přechodu hodí blinkr vpravo, sešlápne pedál a pustí to do křižovatky šikmo. Pardon, ale jinej termín pro to nemám. Pokud to chápe a udělá, nemá mít řidičák. O čem se bavíme?“ nechápe Bartkovský, že se řada lidí Turka zastává.
Nedalo mi to a protože to nemám daleko, tak jsem se teď zašel podívat. Jen NAPROSTEJ IDIOT nepochopí, že tohle je odbočovák doleva a na konci na přechodu hodí blinkr vpravo, sešlápne pedál a pustí to do křižovatky šikmo. Pardon, ale jinej termín pro to nemám. Pokud to chápe a… pic.twitter.com/F4PcqdkEG0— Martin Bartkovský (@bartkovskym) July 14, 2026
Někteří ale upozorňují, že nehody se na této křižovatce odehrály už dříve, protože je křižovatka dlouhodobě nebezpečná, přesto o tom média mlčela, zatímco nyní vychází článek k Turkově nehodě každou hodinu.
„Je hezké, že si po čtyřiceti letech mainstreamová média povšimla naprosto příšerné křižovatky na I.P.Pavlova – a smutné je jenom to, že tam musel bourat Turek, aby to bylo hodno jejich pozornosti. Samozřejmě při tom přehlédla onu příšernou křižovatku a soustředila se pouze na Turka, protože on jediný je hoden jejich zášti a pozornosti,“ upozorňuje na Facebooku publicista Michal Rybka.
Ten už prý měl ze zmíněné křižovatky nahnáno jako student, přičemž křižovatka se za dlouhé roky nijak neupravila směrem k větší bezpečnosti. „Takže co je tu za problém? Ta křižovatka vypadá na mapě jednoduše a nezákeřně, dokonce je to křižovatka dvou jednosměrných ulic, což by mělo být ještě jednodušší. Ve skutečnosti je extrémně zákeřná a vjíždět do ní naslepo je skoro sebevražda,“ varuje Rybka, podle nějž je hlavním problémem fakt, že řidiči nemají dobrý rozhled do stran.
„Jak Ječná, tak i magistrála, která míří v tom místě ze severu k jihu, se kříží tak, že před nimi je široký přechod. Kvůli němu čekají auta hluboko v ulici bez výhledu do stran. Obě ulice stoupají do kopce, v Ječné jste úplně pod horizontem, v Sokolské ne úplně, ale taky je to do kopce. Ani z jedné ulice není vidět za roh, přijíždějící auta se uvidí prakticky až ve chvíli, kdy vjíždí do křižovatky,“ popisuje.
Problémová je podle něj i světelná signalizace, která je kvůli vytíženosti místa nastavena na krátké intervaly. „Protože jde o kapacitní komunikace, v případě Ječné navíc s frekventovanou tramvajovou tratí, jsou tam krátké zelené, což velmi komplikuje situaci. Protože to je do kopce, přidávají řidiči plyn – jinak by se to vůbec nehýbalo. Přechody pro chodce jsou velice frekventované a je tam extrémně krátká zelená. Ta zelená je tak krátká, že i jako člověk s normální mobilitou sotva stíháte, pokud jste staří a nebo máte omezenou mobilitu – hodně štěstí. Právě to zvyšuje šanci na kolizi auta odbočujícího z Ječné na magistrálu,“ ilustruje problémy Rybka.
A rychle jedoucí sanitky do celé křižovatky podle něj přinášejí další problémy, které často končí dopravní nehodou. „Vjet do křižovatky je tak trochu akt víry – a sanitky tomu vůbec nepomáhají. Za dobu, co jsem se tam pohyboval, jsem viděl tři bouračky sanitky s něčím, co přijelo z Ječné, přičemž dvakrát to byla tramvaj. Auto sice není tramvaj, ale pokud máte těžké auto, nic skvělého s tím nepředvedete. Není tam kam uhnout, z Ječné jedou všechny pruhy vpřed a nebo doprava a protože nechcete vjet do chodců na chodníku, můžete v zásadě také jenom zastavit a nebo zrychlit. Tahle situace není lepší,“ upozorňuje Rybka.
Ten souhlasí s množstvím názorů, že ani sanitka se zapnutými majáky a výstražným znamením nemůže bezmyšlenkovitě vjet do takovéto křižovatky. „Opakuji, z aut tam nevidí NIKDO, ani ta z Ječné, ani ze Sokolské. V případě sanitek bych poznamenal, že ano, mají přednost v jízdě, ale to není licence od Boha, že vás ušetří fyziky a jiných následků. Protože sanitka vjíždí do křižovatky na červenou, řidič by měl přibrzdit, aby to mohl v případě potřeby zastavit – to on narušuje normální provoz. Z kolizí, které jsem viděl já, takhle nejel nikdo, sanitka se odrazila od tramvaje a odletěla dozadu dobré čtyři metry – a to i přes pokus brzdit. Pokud jako řidič sanitky přistupujete k věci tak, že se před jízdou pokřižujete, řeknete si, že to je ve vůli Boží a prostě pak valíte Prahou na plný plyn, je srážka na podobném místě čistě věcí statistiky,“ dodává Rybka a v postu dále navrhuje konkrétní zlepšení křižovatky.
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