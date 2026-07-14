České dráhy: Na Colours of Ostrava pohodlně vlakem

České dráhy nabízejí přímé i navazující spojení do Ostravy z celé republiky a po skončení jednotlivých festivalových večerů zajistí také speciální noční regionální spoje ze zastávky Ostrava střed. Na trase z Prahy mohou cestující využít vlaky SC Pendolino, spoje EC Ostravan nebo další spoje EC, které pokračují dále do Polska.
V dálkových vlacích ČD mezi Prahou a Ostravou jsou potřeba povinné rezervace, doporučujeme proto zajistit si jízdenky i místenky s dostatečným předstihem. Při nákupu v e-shopu ČD nebo v mobilní aplikaci Můj vlak je místenka k současně zakoupené jízdence zdarma.
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Hlavní nádraží v Ostravě obsluhují všechny dálkové vlaky a s areálem festivalu je spojeno městskou hromadnou dopravou i regionálními vlaky. Pro návštěvníky festivalu je nejbližší železniční zastávkou Ostrava střed, odkud je areál Dolních Vítkovic vzdálen jen několik minut chůze.
Po skončení festivalového programu budou od 16. do 19. července vypraveny ze zastávky Ostrava střed speciální noční rozvozové vlaky v těchto směrech:
- Opava východ – odjezdy ve 0:35, 1:27 a 2:40
- Štramberk – odjezdy ve 0:22, 1:34 a 2:35
- Návsí – odjezdy ve 0:35, 1:20 (do stanice Český Těšín) a 2:34
- Frýdlant nad Ostravicí – odjezdy ve 0:30, 1:24 a 2:37
Také letos vypravují České dráhy do Ostravy i zpět speciální Colours Expres, o který je mezi fanoušky festivalu tradičně velký zájem. Středeční spoj z Prahy do Ostravy je aktuálně vyprodaný, poslední volná místa jsou ve zpátečním vlaku z Ostravy do Prahy v neděli 19. července.
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