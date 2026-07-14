DPP hledá dodavatele až 200 nových autobusů typu Standard

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) plánuje v následujících pěti letech nakoupit až 100 nových mild-hybridních 12metrových městských autobusů typu Standard a až 100 naftových vozidel stejné kategorie v rámci modernizace svého vozového parku v souladu s nezbytnou průběžnou obnovou a s klimatickými závazky. Na dodavatele celkem až 200 autobusů dnes DPP vyhlásil veřejnou zakázku, jejíž předpokládaná hodnota činí 1,581 miliardy korun bez DPH. S vítězem tendru DPP uzavře rámcovou smlouvu na období pěti let. Do konce letošního roku DPP plánuje vyhlásit další veřejnou zakázku na nákup až 250 nových kloubových autobusů.
Doposud platnou rámcovou smlouvu na nákup až 100 naftových autobusů typu Standard, uzavřenou se společností Iveco Czech Republic v únoru 2022, DPP využil na 100 %. Objednávku posledních 17 autobusů z ní DPP zrealizoval na podzim 2024, vozidla si převzal v srpnu 2025. Na průběžnou modernizaci vozového parku 12metrových autobusů tak DPP nyní může čerpat pouze z rámcové smlouvy na až 100 elektrobusů uzavřenou se SOR Libchavy na podzim 2023.
Na obnovu naftové části vozového parku 12metrových autobusů DPP aktuálně už nemá možnost čerpat ze žádné rámcové smlouvy. Proto DPP vyhlašuje veřejnou zakázku na jejich dodavatele s tím, že až 100 autobusů bude čistě naftových a až 100 vozidel s pohonem mild-hybrid. Vyhlášení této veřejné zakázky předcházely předběžné tržní konzultace realizované v loňském roce. Nákup 12metrových mild-hybridních autobusů je první zakázkou DPP na vozidla s tímto typem pohonu v kategorii Standard.
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Obnova vozového parku autobusů DPP probíhá v souladu s městskými, národními i evropskými klimatickými závazky s cílem elektrifikace vybraných linek, jejichž obsluha bude zajišťována elektrobusy a trolejbusy. Strategií DPP nicméně je, aby alespoň čtvrtina vozového parku autobusů DPP dlouhodobě zůstala nezávislá na napájecí či nabíjecí infrastruktuře. To je dalším důvodem, proč DPP hledá dodavatele nových naftových autobusů.
Všechny autobusy musí splňovat aktuálně platné Standardy kvality PID. Musí být nízkopodlažní, vybaveny celovozovou klimatizací, odbavovacím informačním systémem, automatickým počítáním cestujících, kamerovým systémem se záznamem, kamerovými asistenty pro řidiče a systémem pro snižování nástupní hrany v zastávkách.
Základní parametry soutěžených autobusů typu Standard:
- Počet: až 100 vozidel
- Průměrný roční proběh na vozidlo: 60 tisíc km
- Celková délka vozidla: 11,01 - 12,50 metru
- Konstrukční rychlost: min. 85 km/h
- Obsaditelnost: 29-35 sedadel pro cestující, minimálně 6 sedadel vyhrazených pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace, minimálně 2 tato sedadla dostupná z úrovně podlahy
- Životnost: minimálně 12 let v městském provozu
- Záruka: minimálně 5 let
Autobusy s pohonem mild-hybrid musí splnit definici nízkoemisního vozidla dle zákona 360/2022 Sb. (Zákon o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících). Dodávka vozidel je 12 měsíců od závazné objednávky.
Kromě až 200 autobusů typu Standard je součástí této veřejné zakázky také dodávka až 100 přenosných nabíječek pro dobíjení autobusů s mild-hybridním pohonem, dále až 35 sad univerzálního hardware a software pro diagnostiku závad autobusů, až 20 univerzálních zařízení pro diagnostiku úniku a plnění chladícího média klimatizačních soustav autobusů, pozáruční a mimozáruční servis a podpora a rozvoj funkcí odbavovacího a informačního systému vozidel.
Hlavním hodnotícím kritériem této veřejné zakázky je celková nabídková cena s váhou 60 %. Dalšími dvěma hodnotícími kritérii je spotřeba nafty s váhou 20 % a nabídnutá délka záruky na vozidla s váhou 20 %.
DPP do konce letošního roku plánuje v rámci modernizace vozového parku objednat 40 kloubových hybridních autobusů a 62 naftových kloubových autobusů z platných rámcových smluv. Dodávky těchto vozidel budou realizovány do 12 měsíců. Tím DPP vyčerpá uzavřené platné rámcové smlouvy i na kloubové autobusy, proto do konce letošního roku plánuje vypsat veřejnou zakázku až na 125 naftových a až 125 mild-hybridních kloubových autobusů, tj. celkem až na 250 vozidel.
Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je v České republice největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu. Provozuje 3 linky metra, 157 autobusových linek (142 denních, 14 nočních, 1 historickou), 38 tramvajových linek (27 denních, 9 nočních, 2 historické), 2 trolejbusové linky a 2 lanové dráhy. DPP k 1. lednu 2026 vlastnil 1 189 autobusů, z toho 32 elektrobusů, dále 146 vlakových souprav metra, 826 tramvajových vozů a 37 trolejbusů. Podnik měl k 1. lednu 2026 v evidenčním stavu celkem 11 456 zaměstnanců, z toho 4 580 řidičů a strojvedoucích MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete ZDE.
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