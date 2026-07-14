Varování: Pavlova podaná ruka je ve skutečnosti pěst

14.07.2026 7:44 | Monitoring
autor: Miloš Polák

„Pan prezident vlítl návštěvě do obýváku, převrhl sedačku, rozházel knihy a rozbil porcelán, aby se vzápětí tvářil, že mu jde o dobré sousedství.“ Bývalý předseda Sněmovny za hnutí ANO Radek Vondráček vyložil svůj pohled na prezidenta Petra Pavla. Publicista Petr Holec konstatoval, že pokus prezidenta o smíření s Andrejem Babišem je „pavlovsky falešný“. Poslanec ANO za Zlínský kraj Marek Novák poslal jednoduchý vzkaz novinářům.

Varování: Pavlova podaná ruka je ve skutečnosti pěst
Foto: Repro ČT24
Popisek: Prezident Pavel na brífinku před odletem do Ankary na summit NATO

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Zdá se, že vztahy mezi prezidentem Petrem Pavlem a premiérem Andrejem Babišem se hned tak nezlepší. „Bylo to trapné,“ nechal se slyšet Babiš, když hodnotil cestu prezidenta Pavla do turecké Ankary na summit NATO. Prezident sice po návratu domů veřejně řekl, že by rád obnovil schůzky nejvyšších státních činitelů k zahraniční politice, ale Babiš to odmítl s tím, že nevidí důvod, aby Petru Pavlovi „dělal kampaň“.

Bývalý předseda Sněmovny z řad ANO Radek Vondráček zašel v kritice prezidenta Petra Pavla ještě dál.

„Pan prezident vlítl návštěvě do obýváku, převrhl sedačku, rozházel knihy a rozbil porcelán, aby se vzápětí tvářil, že mu jde o dobré sousedství. Jestli chce pan prezident schůzky, ať konkrétními činy dokáže, že už vládě nebude házet klacky pod nohy!“ napsal Vondráček na sociální síti X.

 

 

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Publicista Petr Holec k tomu na serveru Gazetisto napsal, že prezident Pavel sice oficiálně volá po smíření s premiérem Babišem (ANO), jenže to z Holcova pohledu dělá tak špatně, že Babišovi nezbývá než naoko podanou ruku odmítat. Holec tady připomněl, že prezident Petr Pavel odmítl jmenovat Filipa Turka členem Babišovy vlády a stavěl se kriticky k programovému prohlášení koalice ANO, SPD a Motoristů.

„A teď najednou Pavel přichází se ‚smířlivou‘ rukou. Je zhruba stejně smířlivá jako direkt v ringu. I když na rozdíl od něj levácky – nebo pavlovsky – falešná. Co taky čekat od leváka, ne?“ zeptal se Petr Holec.

Podle publicisty je jasná jedna věc.

„Pavel chce prostě spoluvládnout, a jen proto Babišovi nabízí své falešné smíření. Jenže vláda prezidentovi nemusí vysvětlovat každý svůj krok a ospravedlňovat se před VLÁDCEM. Vláda vládne s pomocí většiny ve Sněmovně a ospravedlňuje se za to voličům ve volbách,“ poznamenal s tím, že Babiš nemá sebemenší důvod spolupracovat s prezidentem, který stále dokola ostřeluje jeho vládu.“

Tak to vidí Petr Holec.

Poslanec ANO za Zlínský kraj Marek Novák poslal v souvislosti se sporem prezidenta Pavla s Andrejem Babišem jednoduchý vzkaz novinářům, kteří stojí na straně prezidenta.

„Vážená média, čím více budete shazovat Babiše, čím více budete shazovat hnutí ANO, tím dříve vás lidi prokouknou a zjistí, komu fandíte. No a samozřejmě, není to nic jiného než klasická kampaň. … Každopádně nejsou všichni lidé hloupí a všichni lidé vám, novinářům, na všechno neskočí,“ konstatoval poslanec.

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https://pholec.opinio.cz

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Babiš , Holec , média , vláda , volby , ANO , Petr Pavel , Marek Novák , Prezident Pavel , Radek Vondráček

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