Varování: Pavlova podaná ruka je ve skutečnosti pěst

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Chcete, abychom od roku 2035 dávali na zbrojení alespoň 3,5% HDP?
Bývalý předseda Sněmovny z řad ANO Radek Vondráček zašel v kritice prezidenta Petra Pavla ještě dál.
„Pan prezident vlítl návštěvě do obýváku, převrhl sedačku, rozházel knihy a rozbil porcelán, aby se vzápětí tvářil, že mu jde o dobré sousedství. Jestli chce pan prezident schůzky, ať konkrétními činy dokáže, že už vládě nebude házet klacky pod nohy!“ napsal Vondráček na sociální síti X.
Pan prezident vlítl návštěvě do obýváku, převrhl sedačku, rozházel knihy a rozbil porcelán, aby se vzápětí tvářil, že mu jde o dobré sousedství. Jestli chce pan prezident schůzky, ať konkrétními činy dokáže, že už vládě nebude házet klacky pod nohy!— Radek Vondráček (@vondraaczech) July 13, 2026
Je Petr Macinka arogantní?
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Je Petr Macinka arogantní?
„A teď najednou Pavel přichází se ‚smířlivou‘ rukou. Je zhruba stejně smířlivá jako direkt v ringu. I když na rozdíl od něj levácky – nebo pavlovsky – falešná. Co taky čekat od leváka, ne?“ zeptal se Petr Holec.
Podle publicisty je jasná jedna věc.
„Pavel chce prostě spoluvládnout, a jen proto Babišovi nabízí své falešné smíření. Jenže vláda prezidentovi nemusí vysvětlovat každý svůj krok a ospravedlňovat se před VLÁDCEM. Vláda vládne s pomocí většiny ve Sněmovně a ospravedlňuje se za to voličům ve volbách,“ poznamenal s tím, že Babiš nemá sebemenší důvod spolupracovat s prezidentem, který stále dokola ostřeluje jeho vládu.“
Tak to vidí Petr Holec.
Poslanec ANO za Zlínský kraj Marek Novák poslal v souvislosti se sporem prezidenta Pavla s Andrejem Babišem jednoduchý vzkaz novinářům, kteří stojí na straně prezidenta.
„Vážená média, čím více budete shazovat Babiše, čím více budete shazovat hnutí ANO, tím dříve vás lidi prokouknou a zjistí, komu fandíte. No a samozřejmě, není to nic jiného než klasická kampaň. … Každopádně nejsou všichni lidé hloupí a všichni lidé vám, novinářům, na všechno neskočí,“ konstatoval poslanec.
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