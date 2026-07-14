Armáda ČR: Přáslavický prapor kompletně převzal tanky Leopard 2A4

Tímto krokem bylo definitivně dokončeno přezbrojení celé flotily a přechod praporu z techniky východní provenience na moderní západní platformu. Slavnostního nástupu se zúčastnil ministr obrany Jaromír Zůna, náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Miroslav Hlaváč, velitel 73. tankového praporu podplukovník Tomáš Suchý a další významní hosté včetně generálního ředitele společnosti Rheinmetall Eduarda Veen Martineze. Součástí programu byla kromě oficiálního aktu také statická ukázka kompletního vozového parku Leopardů a specializovaného vyprošťovacího tanku ARV-3 Büffel.
Konec východní éry a sázka na alianční kontinuitu
Proces, který odstartoval na konci roku 2022 příjezdem prvního stroje, dnešním dnem dosáhl svého cíle. Vozový park praporu se rozrostl na finálních 42 kusů. Ministr obrany Jaromír Zůna ve svém projevu vyzdvihl, že dokončení dodávek představuje zásadní zlom v akceschopnosti a interoperabilitě českých ozbrojených sil.
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„Zakončil se tak proces přechodu českých ozbrojených sil z tanků východní provenience na tu západní, a tím i posílení interoperability českého tankového vojska s aliančními partnery, protože tanky Leopard patří mezi nejrozšířenější typ tanků v Alianci,“ uvedl ministr obrany Jaromír Zůna.
Ministr zároveň ocenil obrovské úsilí vojáků i německého výrobce při implementaci nové techniky. Klíčovým faktorem pro soběstačnost České republiky je navíc zapojení domácího průmyslu – servisní činnosti a zajištění celého životního cyklu tanků si totiž česká strana bude zajišťovat vlastními silami prostřednictvím státního podniku VOP CZ.
Na význam přezbrojení upozornil také náčelník Generálního štábu Armády ČR generálporučík Miroslav Hlaváč: „Přezbrojení není jen převzetí nové techniky. Znamená nové taktické postupy, změnu přípravy, nové nároky na velení, logistiku i zabezpečení provozu. Každá taková změna prověří připravenost celé jednotky. Vyžaduje odbornost, disciplínu i ochotu učit se nové věci.“
Budoucnost jménem Leopard 2A8 a těžká brigáda
Převzetím dvaačtyřiceti kusů verze 2A4 však modernizace českého tankového vojska nekončí. Tento krok slouží jako odrazový můstek pro ambicióznější projekt – pořízení nejmodernější verze Leopard 2A8.
Česká republika plánuje v blízké budoucnosti rozšířit vozový park o dalších 44 kusů této nejnovější modifikace. Tento nákup je klíčový pro splnění aliančních závazků, zejména pro vybudování plnohodnotné těžké brigády. Projekt je navíc financován s využitím evropského finančního nástroje SAFE, což umožní jeho brzké zahájení.
Vysoký zájem o službu u tankistů
Spolu s moderní technikou pod vedením podplukovníka Tomáše Suchého roste i prestiž samotného útvaru. 73. tankový prapor se aktuálně řadí k jednotkám s velmi vysokou mírou naplněnosti. Vedení resortu obrany však plánuje v náborových aktivitách pokračovat a personální posilování armády zůstává prioritou, což se má v následujících letech pozitivně projevovat i přímo v přáslavické posádce.
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