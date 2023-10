Správa železnic: Celostátní kampaň připomíná 238 obětí loňských nehod na železnici a vyzývá k respektování pravidel

reklama

Tři nejvýznamnější drážní instituce v České republice spouští celostátní bezpečnostní kampaň zaměřenou na všechny věkové skupiny. Navazují tak na letní on-line bezpečnostní kampaň, která byla cílená především na mládež. Kampaň „Prázdné židle“ se objeví ve vysílání programů České televize, na venkovních plochách na nádražích po celém Česku a v on-line prostředí.

„Bezpečnost provozu na české železnici nezajistí jen investice do zabezpečení tratí a přejezdů nebo zlepšení pracovních podmínek strojvůdců. Musíme se zaměřit i na veřejnost a apelovat na dodržování pravidel. Kampaň v oblasti prevence má potenciál snížit počty mimořádných událostí a tím i židlí, které obrazně řečeno po těchto tragédiích zůstávají zbytečně prázdné. Pokud se nám to podaří, bude to mít přínos i pro plynulost dopravy a atraktivitu cestování vlakem,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

Minulý rok se při nehodách na železnici zranilo celkem 453 lidí a 238 z nich na následky zranění zemřelo. V roce 2022 tak každých 36 hodin zůstala zbytečně prázdná další židle. Počet úrazů osob do 26 let byl dokonce nejvyšší za posledních 5 let. Mezi příčinami dominuje nerespektování pravidel ze strany chodců a řidičů.

Anketa Kdo ve vás vzbuzuje větší úctu? Židé 64% Arabové 9% Nevím / Je mi to jedno 27% hlasovalo: 8038 lidí

„V loňském roce Správa železnic investovala do zabezpečení přejezdů rekordní částku – přes 3 miliardy korun. Samotné investice za vás ale nebudou dávat pozor, jestli bliká výstražné světlo na přejezdu. Proto jsme se ve snaze o dlouhodobé zlepšení rozhodli vsadit na plošnou osvětu,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

V rámci kampaně vznikl speciální web BudesNamChybet.cz, kde návštěvníci najdou podrobnosti o kampani, a především shrnutí pravidel bezpečnosti, díky kterým lze nehodám snadno předcházet. Právě za účelem dlouhodobé edukace veřejnosti budou na web postupně přibývat další materiály, s jejichž pomocí mohou téma bezpečnosti na železnici atraktivní formou předávat například učitelé svým žákům.

„Ztráta každého života na železnici je tragická a zbytečná. Nejen pro rodiny a blízké, ale i pro naše kolegy strojvedoucí, kteří si následky nehod také nesou po celý život. Chtěl bych apelovat na veřejnost, aby nejen respektovala všechna bezpečnostní pravidla, ale také aby byla vždy pozorná a ohleduplná,“ říká Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.

„Příčinou většiny vážných střetů vlaků s osobami či vozidly je nerespektování zákazu nebo výstrahy. Risk a nepozornost, to jsou hlavní problémy, které vyplývají z šetření mimořádných událostí, ale i z řešení přestupků osob, které se v kolejišti pohybovaly a obětí nehody se naštěstí nestaly. Plošnou osvětu považujeme za velmi důležitou a věříme, že spolu s investicemi do zabezpečení pomůže snížit počty obětí,“ říká Jiří Kolář, ředitel Drážního úřadu.

Namísto zobrazování drastických záběrů vsadila kampaň na symboliku prázdných židlí představujících hlubokou ztrátu rodin a blízkých, která každé úmrtí nevyhnutelně provází. O tvorbu kampaně, jejíž tváří se stala herečka Linda Rybová, se postaralo studio Brainz Disruptive. K produkci využilo také moderní technologie – scénu s prázdnou židlí vygenerovala umělá inteligence za každého z 238 lidí, kteří vloni následkům nehod podlehli.

Psali jsme: Správa železnic: Cestující budou mít denně půl litru filtrované vody zdarma ČTÚ a Správa železnic budou spolupracovat na zlepšení signálu na hlavních tratích Správa železnic: Podle odborníků z ČVUT se technický stav výtoňského mostu zhoršuje Správa železnic: Modernizace mezi Karlštejnem a Berounem startuje, práce méně ovlivní dopravu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE