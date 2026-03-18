Správa železnic: Moderní nádraží v Mladé Boleslavi se otevře ještě letos

20.03.2026 7:33 | Tisková zpráva
Nová budova hlavního nádraží v Mladé Boleslavi dostává svoji výslednou podobu. Hotové jsou už sloupy a železobetonové prvky, dokončená je i konstrukce střechy. Moderní, šetrná a architektonicky výrazná stavba bude sloužit jako multifunkční dopravní uzel.

Stavební práce odstartovaly v Mladé Boleslavi před rokem. Na místě původního objektu začala vznikat nová přízemní budova, pro kterou budou charakteristické cihlové pásy a také výrazné přesahy směrem ke kolejišti a do přednádražního prostoru. Ty poslouží jako zastřešení přilehlého nástupiště, zastávky autobusů a také vstupů do budovy.

„Nádražní budovy jsou vstupní branou železnice, a proto by měly cestující motivovat k využívání vlakové dopravy, nikoli naopak. Tento projekt může sloužit jako příklad dobré praxe. Nádraží bude vybaveno zatravněnou střechou a kvalitním zateplením, což přispěje k nízkým provozním nákladům i vysokému komfortu pro cestující. Samozřejmostí je také plná bezbariérovost,“ uvedl při dnešním kontrolním dnu stavby ministr dopravy Ivan Bednárik.

V?nové odbavovací hale budou mít cestující k?dispozici toalety, přehledný informační systém a moderní mobiliář. Chybět nebudou ani nápojové a jídelní automaty. Celý objekt je navržen bezbariérově, výškový rozdíl mezi halou a prvním nástupištěm vyrovná šikmá rampa.

Hrubá stavba je hotová
Dokončené už jsou veškeré železobetonové konstrukce a stropní desky v místě odbavovací haly, stejně tak obvodové a vnitřní zdi včetně příček. Položené jsou také prefabrikované střešní panely. Ve zvýšené části budovy pokračují práce na izolacích a zateplení, hotová je nádrž pro zachycení dešťové vody, pokládá se dešťová kanalizace.

Stavbařům zbývá ještě namontovat soklové prefabrikované panely a ocelovou konstrukci přístřešků po celém obvodu nádražní budovy. Osadí okna a dveře, ve finále se pustí do budování cihlové fasády a doladí poslední detaily.

Předpokládané celkové náklady stavby nového nádraží dosahují 157,5 milionu korun, dokončení prací je v plánu letos v listopadu. 

Projekt je finančně podpořený z úvěru Evropské investiční banky v rámci projektu Czech Rail TEN-T and Regional. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Psali jsme:

„My nejsme kolonie.“ Babišovy plány ohledně summitu NATO
7 dní do devadesátky. Milion chvilek vytáhne na Letné znovu Svěráka
„Vyznělo to jinak, než jsem chtěl.“ Hlavatý ze STAN žehlí „hnědé uhlí“
Kraj na prodej? Co se děje na Liberecku

