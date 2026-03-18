Správa železnic: Moderní nádraží v Mladé Boleslavi se otevře ještě letos

Stavební práce odstartovaly v Mladé Boleslavi před rokem. Na místě původního objektu začala vznikat nová přízemní budova, pro kterou budou charakteristické cihlové pásy a také výrazné přesahy směrem ke kolejišti a do přednádražního prostoru. Ty poslouží jako zastřešení přilehlého nástupiště, zastávky autobusů a také vstupů do budovy.
„Nádražní budovy jsou vstupní branou železnice, a proto by měly cestující motivovat k využívání vlakové dopravy, nikoli naopak. Tento projekt může sloužit jako příklad dobré praxe. Nádraží bude vybaveno zatravněnou střechou a kvalitním zateplením, což přispěje k nízkým provozním nákladům i vysokému komfortu pro cestující. Samozřejmostí je také plná bezbariérovost,“ uvedl při dnešním kontrolním dnu stavby ministr dopravy Ivan Bednárik.
V?nové odbavovací hale budou mít cestující k?dispozici toalety, přehledný informační systém a moderní mobiliář. Chybět nebudou ani nápojové a jídelní automaty. Celý objekt je navržen bezbariérově, výškový rozdíl mezi halou a prvním nástupištěm vyrovná šikmá rampa.
Hrubá stavba je hotová
Dokončené už jsou veškeré železobetonové konstrukce a stropní desky v místě odbavovací haly, stejně tak obvodové a vnitřní zdi včetně příček. Položené jsou také prefabrikované střešní panely. Ve zvýšené části budovy pokračují práce na izolacích a zateplení, hotová je nádrž pro zachycení dešťové vody, pokládá se dešťová kanalizace.
Stavbařům zbývá ještě namontovat soklové prefabrikované panely a ocelovou konstrukci přístřešků po celém obvodu nádražní budovy. Osadí okna a dveře, ve finále se pustí do budování cihlové fasády a doladí poslední detaily.
Předpokládané celkové náklady stavby nového nádraží dosahují 157,5 milionu korun, dokončení prací je v plánu letos v listopadu.
Projekt je finančně podpořený z úvěru Evropské investiční banky v rámci projektu Czech Rail TEN-T and Regional. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.