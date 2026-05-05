Grolich (KDU-ČSL): Už mě ta mlha nebaví

05.05.2026 12:12 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k dalšímu plánovanému projednávání kauzy Čapí hnízdo ve sněmovně

Grolich (KDU-ČSL): Už mě ta mlha nebaví
Foto: KDU-ČSL
Popisek: Jan Grolich

Po asi stopadesáté tady budeme řešit Čapí hnízdo. K tomu přibude i obvinění bývalého ministra Blažka… Morální soudy a veřejná pohoršení. V televizi se bude řešit, kdo je větší lump. Super. Věděli jste ale, že tenhle týden se řeší změna rozpočtových pravidel, která by umožnila vládám v příštích letech výrazně vyšší schodky, zhruba o 150 až 200 miliard ročně navíc?

Tohle teď zapadne… stejně jako další věci. Protože Čapí hnízdo. A nebudu se ani smát reakci Andrejr Babišr, ve které zase mluví o politickém procesu… protože to není sranda.

Opakovaně tahle vláda útočí na ty, kdo jim stojí v cestě, od neziskovek přes nepohodlné lidi na úřadech až po veřejnoprávní média. Bude to pokračovat i směrem k justici? Nic není napořád. Napořád nebude ani tahle vláda. A je jenom na nás, jak dlouho to bude trvat a jestli to necháme dojít tak daleko, že to všechno budeme muset znovu opravovat.

Mgr. Jan Grolich

  • KDU-ČSL
  • hejtman
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Grolich (KDU-ČSL): Děláme tlustou černou čáru za kecáním lidem do života
Kam vítr, tam plášť? Už ne. Grolich novým šéfem lidovců
Hejtman Grolich: Musíme se změnit, musíme začít znovu
Hejtman Grolich: Nevím, jestli poslaneckou imunitu máme kvůli tomuto

Článek obsahuje štítky

Babiš , KDU-ČSL , sněmovna , Čapí hnízdo , Grolich

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Dělá Babišova vláda chyby, které bude muset opozice napravovat?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Libor Turek, Ph.D. byl položen dotaz

Dluhy

Napadá vás, jak ale řešit problém, kdy si někteří napůjčují více, než jsou pak schopni splácet a upadají do dluhové pasti? Protože on je to velký celospolečenský problém. Existuje podle vás nějaké řešení nebo aspoň nástroje proto, aby se situace zlepšila? Hlavně když lidí, co nevychází se svými příj...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Diskuse obsahuje 15 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Nedvěd (SOCDEM): Dostane Andrej Babiš na summitu NATO „za uši“?

14:07 Nedvěd (SOCDEM): Dostane Andrej Babiš na summitu NATO „za uši“?

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k navyšování výdajů na obranu