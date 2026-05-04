DPP daroval Zoo Praha 100 vyřazených mobilních telefonů, podpoří tak záchranu goril v Africe

Telefony budou dále zpracovány v rámci projektu Zoo Praha „Pomáháme jim přežít“, který podporuje ochranu goril nížinných. DPP plánuje v předávání pokračovat i v dalších měsících.
Zoo Praha se dlouhodobě věnuje sběru a recyklaci vysloužilých mobilních zařízení, protože těžba vzácných kovů, jako jsou niob a tantal, používaných při výrobě mobilních telefonů, významně způsobuje odlesňování a degradaci životního prostředí v Africe. Právě v těchto oblastech žijí gorily nížinné a další ohrožené druhy. Recyklace starých telefonů pomáhá snižovat potřebu těžby těchto surovin a přispívá k ochraně jejich přirozeného prostředí.
Za každý odevzdaný mobilní telefon získává Zoo Praha od společnosti Remobil, z. s., částku 10 Kč. Dalších 10 Kč přidává společnost ASEKOL a. s. formou daru. Veškeré prostředky putují na sbírkové konto „Pomáháme jim přežít“, z něhož jsou financovány projekty ochrany goril přímo v místě jejich výskytu.
„V rámci likvidace majetku jsme hledali způsob, jak naložit s vyřazenými mobilními telefony co nejzodpovědněji. Možnost předat je Zoo Praha a podpořit tak ochranu goril je pro nás ideální kombinací ekologického přístupu a konkrétní pomoci. V tomto projektu budeme pokračovat i nadále,“ uvedl Jakub Schwarz, vedoucí odd. Obchod DPP.
Jak může pomoci veřejnost
Zoo Praha vyzývá návštěvníky i širokou veřejnost, aby se do projektu zapojili také:
- Starý mobilní telefon stačí přinést do zoo a vhodit do sběrné nádoby u kteréhokoli vchodu.
- Za každý odevzdaný telefon získá dárce speciální samolepku „Pomáhám ohroženým gorilám“.
- Při odevzdání alespoň 10 zařízení obdrží návštěvník navíc speciální button.
- O odměny se lze přihlásit na Informačním centru u hlavního vchodu.
Již od roku 2010 se Zoo Praha podílí na projektu sběru a recyklace vysloužilých mobilních zařízení, čímž pomáhá snižovat potřebu jejich těžby ve střední Africe, domově goril a dalších vzácných druhů zvířat. Za rok 2024 se vysbíralo v Zoo Praha více než 6 tisíc mobilů, což znamená 120 tis. Kč pro potřebnou věc. Podobně tomu bylo v roce 2025, kdy přesná částka byla 125 tis. Kč.
Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je v České republice největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu. Provozuje 3 linky metra, 157 autobusových linek (142 denních, 14 nočních, 1 historickou), 38 tramvajových linek (27 denních, 9 nočních, 2 historické), 2 trolejbusové linky a 2 lanové dráhy. DPP k 1. lednu 2026 vlastnil 1 189 autobusů, z toho 32 elektrobusů, dále 146 vlakových souprav metra, 826 tramvajových vozů a 37 trolejbusů. Podnik měl k 1. lednu 2026 v evidenčním stavu celkem 11 456 zaměstnanců, z toho 4 580 řidičů a strojvedoucích MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete ZDE.
