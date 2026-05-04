ČSSZ: Sloučení služeb pro klienty MSSZ Brno a OSSZ Brno-venkov

05.05.2026 7:23 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) připravuje sloučení služeb pro klienty MSSZ Brno a OSSZ Brno-venkov do jedné budovy.

ČSSZ oznamuje, že od 1. 6. 2026 budou veškeré služby pro klienty Městské správy sociálního zabezpečení (MSSZ) Brno a Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) Brno-venkov poskytovány v budově MSSZ Brno na adrese Veveří 5, Brno. Stávající provoz na adrese Kounicova 14, Brno, bude k uvedenému datu ukončen a budova bude pro veřejnost uzavřena.

Uvedená změna se týká klientů okresu Brno-venkov (dřívější působnost OSSZ Brno-venkov). Pro klienty okresu Brno-město (MSSZ Brno) zůstává rozsah i místo poskytování služeb beze změny.

ČSSZ upozorňuje, že v souvislosti s přesunem veškerých služeb na jednotnou adresu budou zrušeny úřední hodiny v Kounicově 14. Na nové adrese Veveří 5, Brno, budou klientům poskytovány kompletní klientské služby. Pojištěnci zde budou moci primárně zjistit informace z oblasti důchodového pojištění včetně podmínek nároku na dávky důchodového pojištění, vyřizování žádostí o dávky důchodového pojištění, podmínek a způsobu výplaty dávek nebo vydávání potvrzení o výplatě, druhu a výši důchodu a řešit záležitosti z oblasti nemocenského pojištění, činnosti OSVČ i dalších agend spadajících do působnosti úřadu.

Informace o možnostech dopravní dostupnosti do budovy MSSZ Brno, Veveří 5, jsou zveřejněny na webových stránkách ČSSZ ZDE. Hlavní vstup do budovy je bezbariérový.

Zdroje:

https://www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihomoravsky-kraj/brno

