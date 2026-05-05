Nedvěd (SOCDEM): Dostane Andrej Babiš na summitu NATO „za uši"?

05.05.2026 14:07 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k navyšování výdajů na obranu

Popisek: Jiří Nedvěd

Bývalá fialovská pětikoalice zuřivě útočí na premiéra, že neplní závazky vůči spojencům v NATO. A buší se v prsa, jak prý za nich… Zase sázejí na krátkou paměť. Jak moc Andrej Babiš dostane v Jerevanu takříkajíc za uši, teprve uvidíme, už teď je ale jasné, že účetní švindlíky a předražené nákupy předchozí Fialovy vlády nikoho v Alianci neoslnily.

Španělský sociálnědemokratický lídr Sánchez říká to samé, co my, už dlouho: navyšování výdajů na zbraně, jen aby se splnilo Trumpem vynucovaných 5 %, nedává smysl. A nynější americké vydírání na tom nic nemění.

Nejdřív se musíme rozhodnout, jaké má mít naše armáda schopnosti a kapacity, koordinovat se přitom s partnery, a až potom se má řešit, jak toho co nejefektivněji dosáhnout — například společnými nákupy spolu s dalšími zeměmi, které mohou být levnější.

Místo toho Fiala s Černochovou zběsile utráceli za kdejakou předraženou plečku a posílali předem zálohy americkým zbrojařům, jen aby se jim to v Excelu nasčítalo na kýženou částku a oni to mohli prodat v kampani. Naopak těžkou brigádu, kterou jsme spojencům slíbili, vybudovat nedokázali.

Dnešní Česko potřebuje moderní, kvalitně řízenou armádu s dobře placenými a vyzbrojenými vojáky. Ne utrácet za každou cenu tak, jak Trump píská, a pak to používat jako záminku ke škrtání sociálních vymožeností. Mrkněte na kus nedávné debaty, kde jsem o tom mluvil (ZDE).

