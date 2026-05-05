Nedvěd (SOCDEM): Dostane Andrej Babiš na summitu NATO „za uši“?

Bývalá fialovská pětikoalice zuřivě útočí na premiéra, že neplní závazky vůči spojencům v NATO. A buší se v prsa, jak prý za nich… Zase sázejí na krátkou paměť. Jak moc Andrej Babiš dostane v Jerevanu takříkajíc za uši, teprve uvidíme, už teď je ale jasné, že účetní švindlíky a předražené nákupy předchozí Fialovy vlády nikoho v Alianci neoslnily.
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
Anketa
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
Nejdřív se musíme rozhodnout, jaké má mít naše armáda schopnosti a kapacity, koordinovat se přitom s partnery, a až potom se má řešit, jak toho co nejefektivněji dosáhnout — například společnými nákupy spolu s dalšími zeměmi, které mohou být levnější.
Místo toho Fiala s Černochovou zběsile utráceli za kdejakou předraženou plečku a posílali předem zálohy americkým zbrojařům, jen aby se jim to v Excelu nasčítalo na kýženou částku a oni to mohli prodat v kampani. Naopak těžkou brigádu, kterou jsme spojencům slíbili, vybudovat nedokázali.
Dnešní Česko potřebuje moderní, kvalitně řízenou armádu s dobře placenými a vyzbrojenými vojáky. Ne utrácet za každou cenu tak, jak Trump píská, a pak to používat jako záminku ke škrtání sociálních vymožeností. Mrkněte na kus nedávné debaty, kde jsem o tom mluvil (ZDE).
Mgr. Jiří Nedvěd
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku