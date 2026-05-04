MO: Aleš Svoboda dokončil základní astronautský výcvik, česká mise na ISS vstupuje do další fáze

Česká republika zároveň jedná o dalších krocích směřujících k realizaci národní mise v roce 2027. Základní astronautský výcvik, který Aleš Svoboda absolvoval mezi podzimem 2024 a jarem 2026, představuje komplexní přípravu na práci v prostředí Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Astronauti během něj získávají přehled o systémech ISS, vědeckém kontextu mise i praktických dovednostech nezbytných pro pobyt ve vesmíru.
„Příprava armádního pilota na vesmírnou misi potvrzuje, že Česká republika má špičkové odborníky schopné obstát i v nejnáročnějších mezinárodních projektech. Výcvik v Armádě ČR zároveň poskytuje pevný základ pro astronautskou přípravu a zároveň ukazuje, jak lze tyto schopnosti dále rozvíjet v prostředí kosmických misí, kde se propojují pokročilé technologie, precizní příprava i spolupráce napříč obory. Plánovaná česká mise na ISS je příležitostí tyto kompetence dále posílit ve prospěch bezpečnosti i technologického rozvoje České republiky,“ komentuje přípravu Aleše Svobody ministr obrany Jaromír Zůna. Právě resort obrany na zajištění mise od letošního roku úzce spolupracuje.
Tři fáze výcviku: od základů po simulaci mise
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
Anketa
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
Výcvik probíhal ve třech navazujících blocích. V první fázi se Aleš Svoboda věnoval základům biologie a fyziologie v mikrogravitaci, absolvoval zimní survival trénink v Pyrenejích a mediální přípravu. Druhá fáze byla zaměřena na orbitální mechaniku, aerodynamiku a detailní seznámení se systémy ISS, včetně parabolických letů Zero-G, které jsou nejbližší zkušeností k tomu, co astronauti zažívají na oběžné dráze.
Závěrečná, právě dokončená třetí fáze zahrnovala 187 hodin výcviku. Jeho součástí byla příprava na výstupy do volného prostoru prostřednictvím potápění, práce s robotickými rameny ISS ve virtuální realitě, simulace celé mise od startu po návrat včetně krizových scénářů, práce s technologiemi i fyzická a psychická příprava.
Další krok: specifický trénink pro českou misi
Dokončení základního výcviku představuje posun do další etapy příprav. Aleše Svobodu ještě čeká tzv. mission-specific training, tedy specializovaný trénink zaměřený na konkrétní úkoly spojené s jeho působením na misi, včetně práce s experimenty vznikajícími ve spolupráci výzkumných institucí, univerzit a firem.
„Základní výcvik mi dal solidní přehled nejen o kontextu orbitálních misí, ale i o tom, jak funguje ISS. Od systémů stanice, přes robotiku, základy výstupů do otevřeného vesmíru, po orbitální mechaniku a manévrování na oběžné dráze. Je to důležitý základ pro další fázi výcviku, která bude zaměřená už na konkrétní misi na ISS, o jejíž realizaci ČR aktuálně jedná, a která musí být nejprve potvrzena. Tam pak půjdeme víc do hloubky a hodně prakticky: návratový modul, nosná raketa, jednotlivé moduly orbitální stanice a v neposlední řadě práce s českými projekty, které mají být součástí plánované mise,“ říká po návratu z Kolína nad Rýnem Aleš Svoboda.
Přesný harmonogram této fáze bude záviset na zařazení Aleše Svobody do konkrétní mise a na spolupráci mezi ESA, NASA a dalšími partnery. Česká republika je přitom aktuálně ve fázi závěrečných jednání o jeho zapojení do jedné z plánovaných krátkodobých misí na ISS. Současně pokračuje příprava třinácti českých vědeckých a technologických experimentů, které by měl astronaut během pobytu na oběžné dráze realizovat a které představují klíčový obsah celého projektu.
„Výcvik Aleše Svobody a příprava českých experimentů jsou dlouhodobou investicí do lidského kapitálu, vědy a technologií. Každý z těchto experimentů prošel náročným výběrem a má jasný vědecký i aplikační potenciál – nejde jen o prestiž, ale o konkrétní přínosy pro český výzkum, průmysl i budoucí technologický rozvoj. Tento projekt zároveň vytváří prostor pro zapojení českých institucí do špičkových mezinárodních programů a otevírá nové příležitosti pro další spolupráci,“ doplňuje Václav Kobera, ředitel Odboru nových technologií a Kosmické agentury ČR na Ministerstvu průmyslu a obchodu.
Mise na Mezinárodní vesmírnou stanici je klíčovým pilířem projektu Česká cesta do vesmíru, který propojuje vzdělávání a popularizaci vědy s rozvojem českého kosmického průmyslu.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku