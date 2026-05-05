Policie ČR: Červenohorské sedlo pod dohledem

05.05.2026 13:21 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Policisté vzali do provozu novou techniku - mobilní hlukoměr.

Policie ČR: Červenohorské sedlo pod dohledem
Foto: Policie ČR
Popisek: Policie ČR, logo.

O víkendu se dopravní policisté zaměřili na Červenohorské sedlo a rozjeli tu preventivní akci zaměřenou na bezpečnou jízdu nejen motorkářů. Ještě před jejím zahájením proběhlo slavnostní předání mobilního hlukoměru, který pro potřeby Policie ČR pořídil Olomoucký kraj. Policisté v Olomouckém kraji tak jako první v republice získali zařízení, které umí „poslouchat“ víc než jen burácení motorů.

Kontroly se zaměřily nejen na rychlost a výbavu, ale i na hlučnost motocyklů a upravených vozidel. Cílem ale rozhodně nebylo někomu kazit radost z jízdy nebo „lovit“ motorkáře – naopak. Smyslem bylo přispět k lepšímu soužití mezi místními obyvateli, návštěvníky hor a těmi, kteří si zatáčky na sedle užívali po svém.

Policisté kontrolovali jak motorkáře, tak řidiče vozidel. Zastavili jich téměř 220. Třetina z nich však porušila nějakým způsobem dopravní předpisy. Jeden z nich dokonce vyrazil na projížďku pod vlivem alkoholu. Novým mobilním hlukoměrem bylo o prodlouženém víkendu zjištěno překročení povoleného limitu hluku v 7 případech.

Jednoduše řečeno: méně hluku, více respektu – a hory budou příjemným místem pro všechny.

Video z víkendové akce najdete ZDE.

Psali jsme:

Policie ČR: Podvodníci se opět vydávají za policisty
Policie ČR: Vyhodnocení akce SPEED MARATHON 2026
Policie ČR: Cizinci podváděli s oddacími listy
Policie ČR: Taktické cvičení v areálu společnosti DEZA

Zdroje:

https://www.youtube.com/watch?is=BofXMaYDndXLCarn&v=0_gvl5dAEgE&feature=youtu.be

Článek obsahuje štítky

bezpečnost , doprava , kraj Olomoucký , motorkáři , Policie ČR , TZ

Ing. Radim Fiala byl položen dotaz

Zrušení poplatků

Proč lžete? To, že je zrušíte a budou hrazeny z rozpočtu, vždyť to je přeci jen jiná forma financování, ale zůstává to, že to stále budeme platit my všichni. A jaká pravidla hodláte nastavit nebo změnit, aby nastala podle vás transparentnost a nezávislost? Neplatí tak trochu, že když bude placena z ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Trénink na ramena pro silnější vršek tělaTrénink na ramena pro silnější vršek těla Když s vámi tělo promlouvá přes stav nehtůKdyž s vámi tělo promlouvá přes stav nehtů

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Policie ČR: Červenohorské sedlo pod dohledem

13:21 Policie ČR: Červenohorské sedlo pod dohledem

Policisté vzali do provozu novou techniku - mobilní hlukoměr.