Nejdražší bazén v historii? Liberecký primátor pod tlakem

Náklady, které se pohybují kolem 1,3 miliardy korun, z něj činí mimořádně nákladnou rekonstrukci, jež výrazně zatěžuje městský rozpočet. Dali jsme si tu práci a skutečně, jedná se o vůbec nejdražší rekonstrukci bazénu v historii České republiky! Projekt tak přirozeně vyvolává otázky, zda bylo jeho nastavení od počátku realistické a zda město dokáže podobně velké investice vůbec efektivně řídit.
Projekt, který se prodražuje a zpožďuje
Rekonstrukce bazénu se opakovaně potýká se zpožděními, změnami a komplikacemi. Příprava projektu byla několikrát upravována, město muselo řešit administrativní i technické problémy a termíny zahájení prací se posouvaly.
Podle dostupných informací se navíc v průběhu přípravy objevily nové skutečnosti, které vedly k dalším úpravám projektu. To je situace, která u veřejných zakázek tohoto rozsahu často znamená jediné: další tlak na růst nákladů a nejistotu ohledně finální ceny. Primátor Zámečník růst ceny díla zatím nekriticky obhajuje.
Zámečník zatím nebyl obviněn, korupční kauza ale vrhá stín
Zásadní ránu důvěře veřejnosti v libereckou komunální politiku zasadila rozsáhlá korupční kauza na liberecké radnici, která se týká manipulace veřejných zakázek. Policie v této souvislosti obvinila bývalého náměstka primátora z ODS, který měl na starosti mimo jiné i oblast investic. Jako bývalý a dlouholetý člen liberecké ODS čelí ovšem podezření ze strany významné části veřejnosti také osobně primátor Zámečník (dnes Starostové). Zámečník si se svým dnes trestně stíhaným náměstkem podle řady svědků tykal a spojovaly je letité úzké vazby z ODS. Je potřeba říct, že primátor Zámečník nebyl zatím Policií ČR z ničeho obviněn, ale vyšetřování Zámečníka a jeho okolí podle všeho pokračuje.
Zámečníkovy (penězo)vodovody, obcházení zákona?
Nepříjemné otázky vyvolává také angažmá Jaroslava Zámečníka ve společnosti Severočeská vodárenská společnost, a.s. (SVS).
SVS je velká infrastrukturní firma vlastněná stovkami měst a obcí v severních Čechách, která zajišťuje vodovody a kanalizace a spravuje vodohospodářskou infrastrukturu pro cca 458 obcí a měst. Jaroslav Zámečník je dlouholetým členem dozorčí rady SVS, jako zástupce statutárního města Liberec. Tuto roli podle zákona vykonává bez nároku na finanční odměnu. Nebyl by to ale Jaroslav Zámečník, aby si nenašel cestu ke „zlaťákům“. Zámečník si tedy zařídil členství v dalších 2 dozorčích radách dceřiných společností SVS, konkrétně ve společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s. a Mateo Solutions a.s. Za členství v těchto dalších dozorčích radách již Zámečník pobírá finanční odměnu ve výši desítek tisíc korun. Ptali jsme se zástupců některých protikorupčních organizací a většinově hodnotí tento Zámečníkův „fígl“ jako problematický. Jeden z expertů nám k tomu řekl: „Správa věcí veřejných je především o důvěře ze strany veřejnosti. Tímto vychytralým obcházením ducha zákona Jaroslav Zámečník nejde dobrým příkladem. Měl by se této finanční odměny vzdát, nepobírat ji“. O vysvětlení v některém z dalších textů požádáme i přímo Jaroslava Zámečníka.
Zámečníkova odpovědnost a budoucí plán
Libereckým primátorem je Zámečník již dlouhých 8 let. Jaroslav Zámečník tedy stojí v čele města po celou dobu, kdy se tyto problémy postupně kumulují. A právě to je moment, kdy se z technických a právních detailů stává politická otázka.
Tváří v tvář nepříjemným otázkám na neefektivní řízení města a brutální korupci v jeho nejbližším okolí primátor Zámečník rád alibisticky kličkuje, případně veřejnosti „neříká pravdu“. Politická odpovědnost za fungování radnice zůstává ovšem jednoznačně na bedrech současného primátora Zámečníka, nikoho jiného.
S nadcházejícími komunálními volbami překvapil Zámečníkův poslední tah, kdy oznámil, že nebude pozici lídra SLK (STAN) obhajovat a pustil před sebe zcela neznámého a manažerskou prací nepoznamenaného politologa Lukáše Hájka.
Zámečník, který je v Liberci pověstný svou až chorobnou touhou po moci, tímto krokem mnohé zaskočil. Pokusili jsme se libereckých insiderů zeptat, co Zámečníka k tomuto kroku vedlo. Většina oslovených v tom vidí Zámečníkovu snahu vyhnout se nepříjemným otázkám na předražené stavební zakázky a korupci v jeho nejbližším okolí a zároveň zůstat ve vedení města. Zámečníkův stranický kolega nám k tomu řekl: „Jarda dobře ví, že město se za jeho vedení nijak pozitivně neposunulo. Není nic, čím by se voličům mohl pochlubit. Město je zadlužené více než za Kittnera z ODS, sportoviště jako Svijanská aréna v havarijním stavu, městské komunikace připomínají tankodrom v Ralsku a do toho korupční kauza celostátního významu. Nechce se mu na tato témata odpovídat. Proto před sebe do voleb chytře strčil mladého a nezkušeného Hájka. Je pravděpodobné, že Zámečník udělá na preferenčních hlasech výrazně víc než no name Hájek a po volbách, až bude dobojováno, si o pozici primátora Zámečník řekne z druhého místa.“
V rámci předvolebních reportáží se budeme liberecké komunální scéně a osobě Jaroslava Zámečníka nadále podrobně věnovat.
