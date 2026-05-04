Německá ekonomika skomírá. Ale německé firmy ne

05.05.2026 14:00 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Německý kancléř Friedrich Merz zažívá nelehké časy. Ekonomiky Spojených států a Německa jsou významně provázány. Americký prezident Donald Trump se teď německé ekonomice podle všeho chystá zasadit ránu. Ale u německých firem se to na akciových trzích mnohdy neprojevuje. Má to jeden zásadní důvod.

Německá ekonomika skomírá. Ale německé firmy ne
Foto: Hans Štembera
Popisek: Velvyslanectví Německé spolkové republiky v Praze

O Německu se již několikrát v historii mluvilo jako o nemocném muži Evropi. Dnes se zdá, že německá ekonomika trpí opět. Ale pozor. Na německé firmy to na akciových trzích nemá vliv. Navzdory problémům německé ekonomiky se těmto firmám daří. Německý Die Welt nabídl vysvětlení, jak je to možné.

Více než osmdesát procent jejich tržeb pochází ze zahraničí a šedesát až sedmdesát procent tvorby hodnoty těchto firem probíhá mimo Německo,“ napsal Die Welt. A obratem doplnil, že středně velké firmy začínají pomalu následovat ty velké. Odcházejí často do USA, kde jsou k dispozici levnější energie. A z dlouhodobého hlediska podnikatelé v USA narážejí na méně regulačních bariér.

Propojenost obou ekonomik je přitom značná. Už v 2016 a 2017 německá centrální banka upozorňovala, že Podle podle dosáhly v roce 2016 německé přímé investice v USA výše 223,8 miliard miliardy Podle amerického ministerstva obchodu se Německo umístilo na čtvrtém místě mezi největšími investory v Americe, za Spojeným královstvím, Kanadou a Japonskem. Pro srovnání, přímé investice USA v Německu dosáhly v roce 2016 celkem 54,8 miliard miliardy Společnosti se sídlem v USA investovaly v Německu přibližně 156 miliard eur. S přibývající přibývajícími se spolupráce prohlubovala. A zdá se, že se s postupem let proměnila v odchod některých německých firem za moře, jak naznačil Die Welt.

Anketa

Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?

8%
89%
3%
hlasovalo: 2933 lidí
Prezident institutu Ifo Clemens Fuest varuje před významnými riziky pro německou ekonomiku s ohledem na hrozbu nových amerických cel. Jens Südekum, ekonom a poradce spolkového ministra financí Larse Klingbeila z řad sociální demokracie, ve vyjádření pro nejčtenější německý deník Bild doporučil EU vyčkat, zda budou cla na automobily, kterými momentálně hrozí 47. prezident USA, budou zavedena.

Spory o automobily se vrací na scénu v době, kdy Friedrich Merz slaví rok ve funkci německého kancléře. Už vzhledem k tomu, že řada německých firem odchází z Německa, má co slavit.

Agentura Reuters připomněla, že Merzovo výročí provází výhrůžky Donalda Trumpa, že stáhne z Německa tisíce vojáků, a navíc řeší spory uvnitř koalice. Po dvou letech recese hrozí, že křehké oživení bude zadupáno do země íránskou válkou.

Oliver Lembcke, politolog z Ruhrské univerzity v Bochumi, naznačil, v čem spočívá hlavní Merzova slabina.

„Posílil klíčové vztahy, zejména s Francií a Polskem, a zajistil si evropský vliv v kontextu války na Ukrajině. … V domácí politice nenaplnil očekávání – zejména pokud jde o očekávání kancléře jako jasného lídra.“

Merz, jenž se jako podnikatel pohyboval v anglosaském prostředí, nadále věří ve spojenectví s USA, které se snaží zachovat, ale opakovaně varoval, že éra spoléhání se na americké síly k ochraně Evropy skončila. Stal se stále kritičtějším vůči americko-izraelskému konfliktu s Íránem.

Psali jsme:

Ševčík tvrdě za Turkem: Aktivista letěl právem, „zelený fanatik“
Trump přešel od výhrůžek k činu. Vojáci mizí z Německa
Německo, Španělsko, Itálie. Trump se zlobí a hrozí významným krokem
Vymyté mozky, nacistické praktiky. Šejna popsal skupinu, která ho pronásleduje

 

Zdroje:

https://www.bild.de/politik/startseite/politik/politik-16804552.bild.html

https://www.reuters.com/business/germanys-merz-marks-year-office-facing-deep-transatlantic-crisis-2026-05-04/

https://www.welt.de/wirtschaft/plus69ecc888620386fbe83ba20d/strukturkrise-die-dax-unternehmen-sind-schon-auf-dem-weg-ins-ausland-und-der-mittelstand-folgt.html

Článek obsahuje štítky

cla , ekonomika , Německo , USA , zahraničí , clo , Die Welt , Reuters , Bild , Trump

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Dělají podle vašeho náoru německí firmy dobře, když odcházejí do USA?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
MUDr. Ivan David, CSc. byl položen dotaz

Jak to myslíte, že se u nás nekoná skutečná demokracie? Co tedy?

Pravda je, že lidi nevládnou, ale politici, ale zas ty volí lidi. Tak jak jste to myslel? Já si ani nemyslím, že jsou lidé pasivní. Spousta chodí volit, demonstrovat, což je podle mě znak demokracie. V čem s vámi naopak plně souhlasím, že spousta lidí jen přijímá informace, hlavně ty, co má jejich o...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Při zalévání bazalky spousta lidí zbytečně chybujePři zalévání bazalky spousta lidí zbytečně chybuje Když s vámi tělo promlouvá přes stav nehtůKdyž s vámi tělo promlouvá přes stav nehtů

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Milion chvilek nesplnil svůj cíl. Zase

11:54 Milion chvilek nesplnil svůj cíl. Zase

Ze Staroměstského náměstí k budově Českého rozhlasu má dnes vyrazit pochod spolku Milion chvilek pro…