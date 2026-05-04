O Německu se již několikrát v historii mluvilo jako o nemocném muži Evropi. Dnes se zdá, že německá ekonomika trpí opět. Ale pozor. Na německé firmy to na akciových trzích nemá vliv. Navzdory problémům německé ekonomiky se těmto firmám daří. Německý Die Welt nabídl vysvětlení, jak je to možné.
„Více než osmdesát procent jejich tržeb pochází ze zahraničí a šedesát až sedmdesát procent tvorby hodnoty těchto firem probíhá mimo Německo,“ napsal Die Welt. A obratem doplnil, že středně velké firmy začínají pomalu následovat ty velké. Odcházejí často do USA, kde jsou k dispozici levnější energie. A z dlouhodobého hlediska podnikatelé v USA narážejí na méně regulačních bariér.
Propojenost obou ekonomik je přitom značná. Už v 2016 a 2017 německá centrální banka upozorňovala, že Podle podle dosáhly v roce 2016 německé přímé investice v USA výše 223,8 miliard miliardy Podle amerického ministerstva obchodu se Německo umístilo na čtvrtém místě mezi největšími investory v Americe, za Spojeným královstvím, Kanadou a Japonskem. Pro srovnání, přímé investice USA v Německu dosáhly v roce 2016 celkem 54,8 miliard miliardy Společnosti se sídlem v USA investovaly v Německu přibližně 156 miliard eur. S přibývající přibývajícími se spolupráce prohlubovala. A zdá se, že se s postupem let proměnila v odchod některých německých firem za moře, jak naznačil Die Welt.
Spory o automobily se vrací na scénu v době, kdy Friedrich Merz slaví rok ve funkci německého kancléře. Už vzhledem k tomu, že řada německých firem odchází z Německa, má co slavit.
Agentura Reuters připomněla, že Merzovo výročí provází výhrůžky Donalda Trumpa, že stáhne z Německa tisíce vojáků, a navíc řeší spory uvnitř koalice. Po dvou letech recese hrozí, že křehké oživení bude zadupáno do země íránskou válkou.
Oliver Lembcke, politolog z Ruhrské univerzity v Bochumi, naznačil, v čem spočívá hlavní Merzova slabina.
„Posílil klíčové vztahy, zejména s Francií a Polskem, a zajistil si evropský vliv v kontextu války na Ukrajině. … V domácí politice nenaplnil očekávání – zejména pokud jde o očekávání kancléře jako jasného lídra.“
Merz, jenž se jako podnikatel pohyboval v anglosaském prostředí, nadále věří ve spojenectví s USA, které se snaží zachovat, ale opakovaně varoval, že éra spoléhání se na americké síly k ochraně Evropy skončila. Stal se stále kritičtějším vůči americko-izraelskému konfliktu s Íránem.
