Zeman: Bez Rudé armády by Praha nebyla osvobozena. Je ostuda přepisovat dějiny

Zatímco si dnes občané připomínají výročí českého květnového povstání proti nacistům v roce 1945, na Staroměstské náměstí budou příznivci Milionu chvilek pro demokracii opět demonstrovat proti vládě a údajně na podporu veřejnoprávních médií. Průvodem se vydají i k Českému rozhlasu, který před 81 lety Čechy na pomoc.
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
Anketa
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
Hlasatelé po slavném záměrně zkomoleném oznámení “Je sechs hodin” začali do éteru vyzývat: „Voláme českou policii, české četnictvo a vládní vojsko na pomoc Českému rozhlasu! Voláme všechny Čechy, přijďte na pomoc rozhlasu. Jsou zde stříleni čeští lidé!“
Třetí český prezident Miloš Zeman v den výročí květnového povstání pozvedl varovný hlas proti snahám o přepisování historie.
Ing. Miloš Zeman
„Pražské povstání zahájené 5. května 1945 nebylo jen reakcí na konkrétní vojenskou situaci. Bylo mohutnou odpovědí na ponížení národa a ztrátu důstojnosti v letech okupace, kdy nacisté nejen vraždili, ale také systematicky potlačovali českou kulturu, vzdělání a identitu. Povstalci bojovali s obrovským nasazením proti mnohem silnějšímu nepříteli. Za všechny připomínám odkaz československého legionáře, člena odbojové organizace Obrana národa, vojenského velitele Pražského povstání a dlouholetého vězně totalitního režimu po roce 1948 Karla Kutlvašra. Měl jsem tu čest propůjčit armádnímu generálovi Kutlvašrovi nejvyšší vyznamenání naší země – Řád Bílého lva I. třídy vojenské skupiny,“ uvádí Zeman na svém Facebooku.
Upozorňuje dále, že Pražské povstání se v posledních letech stalo předmětem protichůdných interpretací. „Jsem přesvědčen, že neplatí teze o Rudé armádě jako dominantním osvoboditeli Prahy a o okrajové roli povstalců. Stejně tak je nesprávné tvrzení, že hlavní roli měl domácí odboj a Rudá armáda přijela do osvobozeného města,“ říká.
“Sovětští vojáci vstoupili do Prahy v době probíhajících bojů. Jejich zásah byl významný a stovky z nich zde položily život. Postup Rudé armády měl navíc nepopiratelný vliv na jednání německých okupantů. Bez Rudé armády by Praha nebyla osvobozena,” konstatuje exprezident.
Podle Miloše Zemana je ostudné, když se památka hrdinů z roku 1945 zpochybňuje. Varuji před promítáním současných kategorií do minulosti a před politizací dějin. Interpretace historických událostí musí respektovat jejich časovou logiku, příčiny a následky. Politika nesmí manipulovat s naší kolektivní pamětí. Jinak je výsledkem jen falšování dějin,“ varuje.
„Národ, který není schopen pohlédnout pravdivě na svou minulost a poučit se z ní, je odsouzen k tomu, že její temné kapitoly znovu prožije. Vzdejme čest všem, kteří se zasloužili o svobodu našeho hlavního města. S pokorou vzpomínejme na odvážné účastníky Pražského povstání. Prokázali lásku ke svému domovu, ke své vlasti,“ dodal Miloš Zeman.
Ing. Miloš Zeman
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku