Okamura: Vládní koalice se shodla. Odsoudíme sudetský sjezd v Brně

“Z médií možná víte, že jsme zhruba před 14 dny jako SPD připravili usnesení, které odsuzuje organizaci sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně. Usnesení jsme projednali v rámci koalice a po koaliční shodě bychom usnesení v úterý navrhli na plénu Poslanecké sněmovny. Tím pádem má nejvyšší pravděpodobnost, že bude přijato. Budeme k tomu dnes mít společnou koaliční tiskovou konferenci, kde text návrhu usnesení přečtu a představím ho veřejnosti. Doufám, že snaha SPD o to, abychom deklaratorně organizaci tohoto sjezdu na půdě Poslanecké sněmovny odsoudili, padne na úrodnou půdu a vyjde to. Jsem rád, že se nám to podařilo prosadit,“ prozradil Tomio Okamura na semináři o soužití Čechů a Němců v Poslanecké sněmovně.
Tomio Okamura
Předseda SPD a Sněmovny též obšírněji promluvil o tom, proč je sjezd třeba odsoudit.
„Problém soužití Čechů a Němců v našich dějinách je odvěký. S Němci bojujeme o středoevropský prostor zřejmě už jeden a půl tisíce let. Ve 20. století se nám dvakrát podařilo vyvléknout z německého jha. Problém s českými Němci je identický s problémy, které bývají s menšinami v jakékoli zemi, když jejich počet přeroste únosnou mez. Němci k nám přišli jako hosté, ale místo asimilace začali s poněmčováním a po staletí se u nás vedl boj proti kolonizaci našich zemí a proti germanizaci Čechů a Moravanů,“ uvedl Okamura.
Připomíná, že právo na sebeurčení je jasně definované. „Naši hosté si naši zemi přivlastnili a po nástupu Hitlera se s námi už ani nechtěli o naši zemi dělit. Jejich heslem tehdy bylo Heim ins Reich, tedy domů do říše, čímž mysleli odtržení historických českých a moravských zemí území a jejich připojení k Německu. Právo na sebeurčení je lidské právo, ale je právem jen tehdy, pokud jde o sebeurčení a svrchovanost národů na vlastním historickém území. Přání Heim ins Reich se nakonec většině českých Němců vyplnilo, byť úplně jinak, než čekali. Naše země zůstaly naše a domů do říše se vraceli ti, kdo po tom tak volali,“ konstatoval.
„Rád bych upozornil na zásadní fakt, že do říše byli vysídleni v drtivé většině ti, kdo se sami aktivně k Velkoněmecké říši přihlásili. Na základě říšského občanství jim také v rámci řešení válečných reparací byly zabaveny majetky, což vyplývalo z mezinárodních dohod. Takzvané Benešovy dekrety pouze tyto mezinárodní dohody uvedly do praxe. 17. července 1945 se na konferenci v Postupimi sešli prezident USA, předseda Rady lidových komisařů SSSR Stalin a britský ministerský předseda Winston Churchill. Jejich konference plně dospěla k dohodě o odsunu Němců z Československa, Polska a Maďarska. Po neuvěřitelných zločinech, které Němci napáchali v uvedených zemích, bylo naprosto nemyslitelné, aby v nich Němci po válce mohli žít. A to i s ohledem na jejich vlastní bezpečí,“ řekl dále ve Sněmovně Tomio Okamura.
Jak dále sdělil, odsun nepřátelských Němců nebyl svévolí prezidenta Beneše ani Československa, ale výsledkem mezinárodních dohod velmocí. “Další mezinárodní dohodou byly tzv. Pařížské reparační dohody z roku 1947. Ty řeší zabavení majetku nepřátelským Němcům. Cituji text této dohody: Každá signatářská vláda si ponechá formou, jež si sama zvolí, německý nepřátelský majetek ve své pravomoci nebo jím bude disponovati takovým způsobem, aby se nemohl vrátit do německého vlastnictví nebo pod německou kontrolu a odečte tento majetek od svého podílu na reparacích. Německý nepřátelský majetek, který bude započten do reparačních podílů, bude zahrnovat i majetek, který ve skutečnosti jest německým nepřátelským majetkem, třebaže nominální vlastník takového majetku není nepřátelský Němec. Konec citátu,” uvedl.
„Víme, na jakých základech Sudetoněmecký landsmanšaft vznikl. Po válce ho založili přímo bývalí nacisté, tedy s výhradou, zda v daném případě platí slovo bývalí. Byli to příslušníci NSDAP, SS, SA a dalších zločineckých nacistických organizací. Cílem byl revanš a návrat do jejich údajné domoviny, do které zavlekli hrůzný nacistický teror. Ti, kteří navazují na tyto zločince a působí ve společenství, které tito zločinci založili, nemají v naší zemi organizovat svůj sjezd. Dobré účty dělají dobré přátele. Bylo by na místě nejprve odčinit zločiny jejich předchůdců a předků. Mohou ihned začít platit reparace. Dodnes nezaplacené válečné škody, které nám způsobili, dělají dnes odhadem o více než 18 tisíc miliard Kč,” dodal šéf Sněmovny Tomio Okamura a poděkoval poslanci SPD Tomáši Doležalovi za organizaci tohoto semináře.
Podrobnou reportáž z celé akce server ParlamentníListy.cz ještě dnes přinese.
