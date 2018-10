Státní veterinární správa odhalila nelegální sklad kebabů v Dolním Dvořišti

Na stopu nelegální provozovny přivedla dozorové orgány předchozí kontrola vozidla provedená 26. 7. 2018, při níž byla odhalena přeprava 40 kilogramů kebabů, nesplňujících platné předpisy. Řidič tehdy uvedl, že se vrací po doručení zásilky kebabů do skladu v Dolním Dvořišti. SVS o případu tehdy informovala na svém webu. Na základě dalších indicií, mezi něž patřila například srpnová kontrola kamionu směřujícího do uvedeného skladu celníky a trvající spolupráce s nimi, se podařilo ve čtvrtek 4.10.2018 v nočních hodinách Celnímu úřadu pro Jihočeský kraj zjistit dodávku, parkující před sledovaným areálem, s plánovaným složením nákladu následující den v ranních hodinách. Dodávka přivážela do neschválené a neregistrované provozovny takřka pět tun kebabu původem z Polska, samostatná část nákladu byla určena do Rakouska.

Ve skladu, který jeho provozovatel na vyžádání veterinárním inspektorům zpřístupnil, bylo následně zjištěno zhruba 11 tun mrazených masných polotovarů (drůbežích kebabů). Z pohledu hygieny potravin nebyly zjištěny u aktuálně skladovaného zboží zásadní závady, nicméně uvádět na trh zboží z provozovny, která není schválená a registrována u SVS je v rozporu s platnými předpisy.

Zásilka mrazených kebabů, která měla být do skladu složena, byla rovněž dopravována v rozporu s platnými předpisy: přepravce nebyl pro přepravu živočišných produktů registrován, přestože stejný přestupek, kterého se dopustil již 26. 7. 2018, je nyní předmětem správního řízení o udělení pokuty, tzn. jedná se o opakované porušení. Příchod zásilky nebyl dopředu nahlášen, jak ukládá legislativa přepravované zboží – mrazené drůbeží polotovary měly nevyhovující teplotu. Přepravci dodávky bylo zakázáno zboží do neschváleného skladu složit. S provozovatelem bude zahájeno správní řízení. Za porušení zákona o potravinách mu může být uložena pokuta ve výši až jednoho milionu Kč.

Živočišné produkty z neschváleného zařízení představují potenciální riziko pro jejich spotřebitele. Při provozování neschváleného skladu není zaručeno dodržování platné legislativy, zejména skladovacích podmínek, dodržování správné hygienické praxe a systémů založených na analýze nebezpečí (tzv. HACCP), splnění požadavku na sledovatelnost či plnění požadavků na personál z hlediska odbornosti a zdravotního stavu, jelikož je zde absence jakékoliv kontroly ze strany dozorových orgánů.

Psali jsme: Státní veterinární správa: Světový den zvířat SVS: Vepřové maso ze zemí s AMP bude muset být před uvedením na český trh předem vyšetřeno Státní veterinární správa objevila v Jinonicích neregistrovaný chov 34 kusů ovcí SVS předvedla praktické ukázky na mezinárodní konferenci k africkému moru prasat

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva