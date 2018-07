Stožec obnovil tradici šumavského jarmarku a pořádá klání o nejlepšího Šumaváka

Akce, která je zaměřená na stará řemesla Šumavy, se koná v pátek 3. srpna od 10:00 do 17:00 hodin před zdejším informačním střediskem. „Akce měla u nás tradici a byla hojně navštěvovaná jak místními, ale hlavně turisty, kteří do Stožce přijedou. Správa parku ji nechtěla dále organizovat, tak jsme se toho po dvou letech ujali my. Národní park Šumava je spolupracující subjekt,“ uvedla starostka obce Drahomíra Stanžovská.

Vedle ukázek výroby tradičních šumavských artefaktů budou připravené i tvořivé dílny pro děti, kde si vyzkouší výrobu svíček nebo talismanu pro štěstí z ovčí vlny. V čase od 13 do 14 hodin se bude konat klání o nejlepšího Šumaváka. „Správní Šumaváci musí zvládnout řadu specifických dovedností, bez kterých by v šumavské divočině nepřežili,“ vysvětluje starostka. Soutěžit se bude ve třech kategoriích – ženy, muži a děti a na vítěze čekají netradiční ceny. Jednotlivá klání opět odkazují na tradici starých šumavských řemesel. Ženy tak budou například hrabat seno, muži budou na vytyčené trati závodit se lžičkou soli v ruce. To je připomínka toho, že tudy vedla Zlatá stezka, kudy soumaři vozili sůl z Bavorska. „Na Lipensku za poslední čtvrtstoletí přišlo o práci přes 4000 lidí a turistický ruch je to poslední, co místním zbylo. Stejně tak na Šumavě od věků žili, pracovali a vyráběli své výrobky lidé, staří Šumaváci. Je skvělé, že na tradice a historii Stožec nezapomíná, byť dnes již jen jako součást turistické atrakce,“ řekl Jiří Mánek, předseda Turistického spolku Lipenska, který se stará o turistický ruch na Lipensku od Stožce až po Rožmberk nad Vltavou.

Stejný středověký fenomén, kterým je Zlatá stezka připomíná i závod „Běh Zlatá stezka ve Stožci“, který se poběží o den později, v sobotu 4. srpna. Závod, který organizuje obec Stožec za pomocí dobrovolných hasičů z obou stran Šumavy, se bude letos konat již po čtrnácté. Loni se ho zúčastnilo 61 závodníků. „Trasa vede unikátním územím národních parků Šumava a Bavorský les. Startuje z centra obce Stožec směrem na Krásnou horu na vrch Podkova a potom dále směrem do Německa. V Haidmühle se trasa otáčí a přes Nové Údolí se vrací zpátky na Stožec,“ popsala průběh trati starostka. Večer se pak koná na zdejším fotbalovém hřišti taneční zábava, na které bude připravené i občerstvení.

Více informací je na webových stránkách ZDE.

Psali jsme: Turistický spolek Lipenska: Zatopené lipenské vesnice ve 3D Turistický spolek Lipenska: Na sraz Harleyů pojedou na skútru propagovat elektropohon. Dostanou tam do nosu? Turistický spolek Lipenska: Stožečtí hasiči plánují s bavorskými kolegy společný závod Turistický spolek Lipenska: Na břehu Lipna vznikají originální sochy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva