Středočeský kraj: Mnichovo Hradiště zůstává ve Středočeském kraji, k Libereckému připojeno nebude

Mnichovo Hradiště zůstane i nadále ve Středočeském kraji. V současné chvíli by vynaložené úsilí na územní změnu neodpovídalo přínosům, navíc otázka, kterou zastupitelé v Mnichově Hradišti otevřeli na podzim loňského roku, už není na pořadu dne.

Na pozvání starosty Mnichova Hradiště Ondřeje Lochmana (STAN) se koncem minulého týdne tamtéž konalo jednání hejtmanky Petry Peckové (STAN), hejtmana Libereckého kraje Martina Půty (STAN) a starosty Turnova Tomáše Hockeho (STAN). Cílem jednání bylo představit výstupy prověřovací analýzy a témata vzájemné spolupráce.

„Jsme největší kraj v republice a je možné, že některé okresy a obce našeho regionu mohly být v minulosti předchozími vedeními Středočeského kraje opomíjeny. Chci ale pana starostu i obyvatele města ubezpečit, že věnuji pozornost všem našim okresům i obcím. Chceme nastavit úzkou spolupráci mezi Mnichovým Hradištěm a Turnovem stejně jako naším a Libereckým krajem. Věřím, že to povede k lepším službám pro občany v tomto území, které spojuje nejen Český ráj, ale třeba i společná myšlenka rychlého železničního spojení do Prahy. Věřím, že Mnichovo Hradiště se už nebude cítit odstrkované a přehlížené,“ řekla po jednání hejtmanka.

Otázku možného připojení Mnichova Hradiště k Libereckému kraji otevřeli zastupitelé města na podzim loňského roku. Blízkost území, které leží na severu Středočeského kraje, ke krajskému městu v Liberci, historické návaznosti spojené s Českým rájem a frustrace z minulého vedení Středočeského kraje vedly k prověření možnosti připojení Mnichova Hradiště právě k Libereckému kraji. Územní změna by ovšem nebyla ani jednoduchá, ani rychlá. V současné chvíli by vynaložené úsilí neodpovídalo přínosům. Prověřovací analýza však ukázala jasně na témata, na kterých budou oba kraje s Mnichovým Hradištěm a Turnovem spolupracovat. Jedná se například o tarify veřejné dopravy, cyklostezku Greenway Jizera, společnou péče o Český ráj, modernizaci tratě z Prahy do Liberce a spolupráci ORP Mnichovo Hradiště a Turnov v poskytování služeb občanům.

„Rádi bychom společně postupovali při modernizaci a zrychlení železničního spojení mezi Libercem a Prahou nebo na projektu cyklotrasy Greenway Jizera,“ uvedl Martin Půta, hejtman Libereckého kraje. „Dalším společným tématem je srovnání tarifů veřejné dopravy tak, aby se Mnichovo Hradiště, Turnov a Mladá Boleslav překrývaly,“ doplnila hejtmanka Petra Pecková. Čtvrtým okruhem je užší spolupráce mezi městy Turnov a Mnichovo Hradiště a pátým jsou koordinované kroky v rámci turistické propagace a péče o Chráněnou krajinnou oblast Český ráj.

Intenzivnější spolupráci vítá i starosta Turnova Tomáš Hocke: „Správní obvod obce s rozšířenou působností Turnov přímo sousedí s Mnichovým Hradištěm. My bychom případným spojením mohli uvažovat třeba o vytvoření nového okresu – okresu Turnov. Chápu, že to nyní není na stole, ale s kolegou starostou se budeme snažit zajistit dostupnost co nejlepší služby pro naše občany.“

„Jsem rád, že jsme se všichni potkali a mohli si o možnosti územní změny promluvit. I přesto, že to není jednoduchá cesta a možná do cíle ani nikdy nedojdeme, samotná naše iniciativa a snaha o větší propojení a posílení spolupráce není rozhodně marná,“ zmínil starosta Mnichova Hradiště Ondřej Lochman. „Začali jsme, a to je hlavní. Každý půlrok se budeme pravidelně potkávat a plánovat, jak a kam se společně budeme ubírat. Pro mě už to, že dorazili oba hejtmani, a že současná paní hejtmanka byla v Hradišti už dvakrát, co je ve funkci, je příjemná změna v zájmu o náš region. To jsme neznali,“ dodal Ondřej Lochman.“

Obec s rozšířenou působností Mnichovo Hradiště vznikla 1. ledna 2003. Původně jakožto okres Mnichovo Hradiště patřil v padesátých letech 20. století Libereckému kraji. V roce 1960 spadal jako okres Mladá Boleslav pod Středočeský kraj. Aktuální počet obyvatel je podle Českého statistického úřadu 8.850, průměrný věk je 43 let.

